🇫🇷 Francja – Bułgaria 🇧🇬 Typy, kursy (08.06.2021)

W ostatnim sprawdzianie przed EURO 2020, reprezentacja Francji zmierzy się z Bułgarią. Czy Trójkolorowi zgarną wygraną i ruszą na mistrzostwa w dobrych humorach?

Francja – Bułgaria zapowiedź (wtorek, 21:00)

Francuzi są bez wątpienia głównymi kandydatami do wygrania Mistrzostw Europy. Trójkolorowi w pierwszym sparingu przed mistrzostwami ograli reprezentację Walii wynikiem 3:0. Nie da się jednak ukryć, że czerwona kartka otrzymana w pierwszej połowie przez Neco Williamsa nieco zabiła ten mecz. Francja notuje obecnie serię 6 spotkań bez porażki, zespół w tym czasie wygrywał aż pięciokrotnie. Do tego warto zaznaczyć, że piłkarze Deschampsa zachowali w omawianych starciach łącznie 4 czyste konta. Gospodarze do tego otwierali wynik meczu w 4 z 5 wcześniejszych starciach.

Bułgarzy oczywiście na EURO nie jadą, nie zmienia to jednak faktu, iż drużyna miała już okazję rozegrać w tym miesiącu dwa mecze. Najpierw Bułgaria zremisowała ze Słowacją (1:1), a następnie poległa w spotkaniu z Rosją (0:1). Niemoc gości jest spora, o czym dobitnie świadczy seria 7 kolejnych meczów bez wygranej (3 remisy oraz 4 porażki). W spotkaniach tej ekipy nie pada zbyt wiele bramek, aż 5 z 6 wcześniejszych starć Bułgarów zamykało się w granicy 2 goli.

Francja – Bułgaria przewidywane składy

Francja: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kante, Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Giroud

Bułgaria: Mihaylov; A. Hristov, Bozhikov, Antov; Turitsov, Chochev, Vitanov, Tsvetanov; Despodov, Kraev; Iliev

Francja – Bułgaria kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Francji: 1.11

remis: 8.50

zwycięstwo Bułgarii: 21.00

Francja – Bułgaria fakty meczowe

Francuzi wygrali 5 z 6 ostatnich spotkań.

Bułgarzy nie wygrali od 7 spotkań. W

5 z 6 ostatnich meczach Bułgarów padały maksimum 2 gole.

Francja – Bułgaria nasze typy

Francuzi z pewnością nie będą dzisiaj przesadnie forsować tempa, jednak wydaje się, że jakość jaką dysponują pozwoli im dzisiaj na komfortowe zwycięstwo. Z tego też powodu stawiamy na wygraną Trójkolorowych oraz over 2.5 gole w meczu. Do tego typujemy, że gospodarze wygrają dzisiaj obie połowy.

Francja – Bułgaria | Typ: Francja + over 2.5 gole @1.50 BETFAN

Francja – Bułgaria | Typ: Francja wygra obie połowy @1.88 BETFAN