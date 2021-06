Lucky Look – loguj się na konto i odbieraj freebety w TOTALbet

Loteria Lucky Look wraca do graczy w TOTALbet niczym bumerang. Tym razem łączna pula nagród wynosi 100 tysięcy złotych, która zostanie rozdysponowane dla graczy przez ponad trzy miesiące.

Zasady promocji Lucky Look

Freebety są ulubionymi bonusami dla graczy u bukmachera, a TOTALbet postanowił idealnie wpisać się w ich gusta. Podczas trwania nowej loterii możemy zyskać wiele freebetów, które są gotowe do wykorzystania na dalszą grę.

W celu odebrania bonusu wystarczy…zalogować się na swoje konto między godziną 19.00 a 20.00. To wszystko!

Udział w losowaniu biorą wszyscy gracze, który w swojej przygodzie z tym operatorem zawarli zakłady na kwotę łączną min. 10 zł. Zwycięzcy informacje o wygranej otrzymają po godzinie 20:00 każdego dnia od 1.06 do 8.09. Jeśli zapomniecie odebrać nagrody, to przechodzą one na poczet następnego losowania. Codziennie w losowaniu bierze udział nie mniej niż 60 nagród.

Rozpiska nagród

Każdego dnia do odebrania jest wiele freebetów. Jak to przedstawia się jednak w ogólnym rozrachunku? Przez ponad trzy miesiące gracze otrzymają:

100 freebetów – 100 zł

400 freebetów – 50 zł

1500 freebetów – 20 zł

4000 freebetów – 10 zł

Jeden pakiet dzienny wynosi 1000 zł. Promocja kończy się 8 września bieżącego roku.

Szczegółowe informacje o promocji do znalezienia pod TYM adresem.