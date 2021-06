Zgarnij oficjalne piłki na EURO od TOTALbet

Już dziś rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa Europy. Na ten turniej czekaliśmy o rok dłużej niż zakładano, więc nic dziwnego, że kibice mają ogromne nadzieje związane z tymi spotkaniami. Ta impreza niesie za sobą ogromne zainteresowanie, co ma związek oczywiście z udziałem reprezentacji Polski. Z tej okazji TOTALbet przygotował specjalną promocję, w której do zdobycia jest oficjalna piłka EURO 2020.

Nagrodę mogą otrzymać zarówno nowi gracze jak i już ci zarejestrowani u tego operatora. Jedyne co trzeba zrobić to posiadać konto w TOTALbet i zagrać kupony o wartości 100 zł. Jak to wygląda w praktyce?

Jestem nowym graczem – co muszę zrobić?

Zarejestruj się w TOTALbet z kodem PILKA Udziel zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych Dokonaj pełnej aktywacji konta – jest to bardzo ważne w kontekście wysyłki piłki Zagraj za min. 100 PLN kupon/kupony z min. 4 zdarzeniami (kurs każdego min. 1.2), a po rozliczeniu kuponów piłka zostanie wysłana pod wskazany adres.

Mam już konto na TOTALbet – co muszę zrobić?

Posiadasz konto na TOTALbet? Nic straconego. Oficjalną piłkę EURO 2020 możesz otrzymać wraz ze swoim znajomym, po jednej dla każdego z was.

Zaloguj się na swoje konto Udziel zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych Spełnij warunek obrotu min. 100 PLN na koncie – jeśli już to zrobiłeś to warunek masz spełniony. Zaproś znajomego do założenia konta w TOTALbet korzystając z linku poniżej, który pojawi się po zalogowaniu. Twój znajomy musi wykonać wszystkie zadania: Zarejestrował się z użyciem Twojego linku polecającego, zaznaczył zgodę SMS i email, dokonał pełnej aktywacji konta, zrobił obrót 100 PLN (min. 4 zdarzenia oraz min. 1.2 kurs każdego zdarzenia).

Promocja obowiązuje od dnia 28.05.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 31.07.2021 r. do godz. 19:00 lub do wyczerpania zapasów.

Więcej informacji o promocji TUTAJ.