Luka Vucko 🇭🇷: “Z jednym zawsze mamy problem – nie jesteśmy realistami”

Luka Vucko to by艂y reprezentant Chorwacji, kt贸rego mog膮 kojarzy膰 kibice Lechii Gda艅sk, w kt贸rej gra艂 w latach 2011-2012. 37-letni Chorwat aktualnie zajmuje si臋 szkoleniem zespo艂贸w m艂odzie偶owych i przyznaje, 偶e w jego kraju wiele si臋 zmieni艂o pod wzgl臋dem szkolenia. Trzeba jednak przyzna膰, 偶e w trakcie kariery pi艂karskiej mia艂 si臋 od kogo uczy膰 – prowadzi艂o go bowiem dw贸ch p贸藕niejszych selekcjoner贸w chorwackiej kadry – Slaven Bili膰 i Zlatko Dali膰.

W rozmowie z cyklu 鈥24 Twarze Euro鈥, Luka Vucko opowiedzia艂 o atmosferze w Chorwacji przed Euro 2020, pracy z Biliciem oraz Daliciem, a tak偶e o pobycie w Lechii Gda艅sk. Zdradzi艂 r贸wnie偶, kto wydaje si臋 g艂贸wnym kandydatem na nast臋pnego selekcjonera chorwackiej kadry. Szczeg贸lnie kibicom Lecha Pozna艅, to nazwisko powinno by膰 do艣膰 znane.

Aktualnie jest pan trenerem m艂odzie偶y. Jak szkolenie m艂odych pi艂karzy w Chorwacji zmieni艂o si臋 od czas贸w, gdy pan zaczyna艂 do teraz?

W tej chwili pracuj臋 w bardzo popularnej szkole pi艂karskiej w Chorwacji, a na zaj臋cia do nas ucz臋szcza oko艂o czterystu-pi臋ciuset dzieci, co by艂o kiedy艣 nie do pomy艣lenia. My艣l臋 jednak, 偶e przez te wszystkie lata najbardziej zmieni艂o si臋 mentalne podej艣cie trener贸w. Obecnie szkoleniowcy przywi膮zuj膮 du偶膮 wag臋 do nawi膮zywania relacji z podopiecznymi. Poza tym stale uczestnicz膮 w zaj臋ciach z pi艂k膮, co dwie dekady temu niekoniecznie by艂o powszechne. Kiedy艣 trener kojarzy艂 si臋 z twardym facetem, kt贸rego nale偶a艂o si臋 ba膰. Oczywi艣cie, jest wci膮偶 wielu szkoleniowc贸w, kt贸rzy trzymaj膮 zesp贸艂 偶elazn膮 r臋k膮, ale stawiaj膮 na dobry kontakt z zawodnikami. Kiedy艣 na treningu nawet nie mog艂e艣 si臋 u艣miechn膮膰.

Pami臋ta pan jakie艣 szczeg贸lne sytuacje zwi膮zane z trenerami z pana pocz膮tk贸w kariery?

Kiedy艣 trener kaza艂 nam przez godzin臋 odbija膰 pi艂k臋 o 艣cian臋. W trakcie wychodzi艂 i wraca艂, 偶eby sprawdzi膰, czy go nie ok艂amujemy. Nie ukrywam, 偶e bali艣my si臋 go. Oczywi艣cie, Hajduk Split zawsze by艂 uwa偶any za fabryk臋 m艂odych talent贸w, ale relacji z trenerem nie mieli艣my 偶adnych, co dzi艣 by艂oby nie do pomy艣lenia. Na szcz臋艣cie ten staro艣wiecki model odszed艂 w cie艅 i trenerom bardziej zale偶y na atmosferze wok贸艂 dru偶yny.

A jakim trenerem by艂 Zlatko Dali膰 – obecny selekcjoner reprezentacji Chorwacji, kt贸ry prowadzi艂 pana w Rijece?

Mia艂em z nim styczno艣膰 ju偶 wcze艣niej – w 2001 roku by艂 asystentem Dra偶ena Ladicia w m艂odzie偶owej reprezentacji, w kt贸rej gra艂em. Zlatko Dali膰 w艂a艣nie bardzo stawia艂 na atmosfer臋 z zespo艂em i komunikacj臋 z pi艂karzami. I mia艂 bardzo du偶膮 wiedz臋 o futbolu i wci膮偶 stara艂 si臋 j膮 czerpa膰. Wiedzia艂 wiele o taktyce – gra艂 ustawieniem 1-4-2-3-1, ale nie trzyma艂 si臋 go kurczowo, chcia艂 wci膮偶 ulepsza膰 zesp贸艂. To ciep艂y cz艂owiek, kt贸ry w Rijece znalaz艂 wtedy dobry grunt i osi膮ga艂 z nami dobre wyniki. Gdy by艂 m艂odszy, m贸g艂 zdoby膰 tu do艣wiadczenie. A teraz jest jednym z najlepszych trener贸w w historii Chorwacji.

Co wed艂ug pana okaza艂o si臋 jego kluczem do sukcesu, jakim by艂o wicemistrzostwo 艣wiata trzy lata temu?

To fantastyczny cz艂owiek, ale musia艂 zapanowa膰 nad grup膮 ludzi o bardzo r贸偶ni膮cych si臋 charakterach. Podczas mundialu w Rosji atmosfera okaza艂a si臋 jednak wa偶nym elementem. Kilku wa偶nych pi艂karzy Zlatko Dali膰 potrafi艂 posadzi膰 na 艂awce, na przyk艂ad Corluk臋. Po prostu odpowiednio dopasowa艂 zawodnik贸w na ka偶d膮 pozycj臋, nie zrobi艂 偶adnych g艂upich ruch贸w. Patrz膮c, 偶e w Chorwacji mieszkaj膮 tylko cztery miliony ludzi, drugie miejsce na 艣wiecie to pot臋偶ny sukces. A Zlatko okaza艂 si臋 jednym z architekt贸w tego sukcesu.

Mia艂 pan r贸wnie偶 kontakt z innym selekcjonerem chorwackiej kadry, Slavenem Biliciem. Zreszt膮 to u niego zagra艂 pan w reprezentacji.聽

Z nim te偶 mia艂em kontakt ju偶 wcze艣niej. Gdy by艂em osiemnastolatkiem, Slaven Bili膰 by艂 trenerem pierwszego zespo艂u Hajduka Split. To w艂a艣nie on zaprosi艂 mnie na pierwszy trening z doros艂膮 dru偶yn膮, a potem w kilku meczach ligowych siedzia艂em na 艂awce. Mog臋 powiedzie膰, 偶e pod wzgl臋dem osobowo艣ci, jest dosy膰 podobny do Dalicia. Slaven mia艂 jednak w kraju wi臋ksz膮 mark臋, gdy偶 jako pi艂karz wyst臋powa艂 w Anglii. Obaj jednak potrafili tworzy膰 w zespo艂ach prowadzonych przez siebie 艣wietn膮 atmosfer臋. U jednego i drugiego wszyscy lubili艣my chodzi膰 na treningi i gra膰 w meczach pod ich wodz膮.

Przez dwa lata Slaven by艂 tak偶e moim trenerem w reprezentacji Chorwacji U-21. Ale mieli艣my wtedy ekip臋! Modri膰, Eduardo, Corluka, Vukojevi膰 – ka偶dy z nich p贸藕niej by艂 bohaterem wielkich transfer贸w. Potem przej膮艂 pierwsz膮 kadr臋 i wielu z nas w niej potem zagra艂o. Jego praca szybko przynios艂a dobre wyniki. Chorwacja na Euro 2008 odpad艂a w 1/4 fina艂u po rzutach karnych z Turcj膮.

Zapytam pana teraz o nazwisko, kt贸re przed chwil膮 pad艂o w pana wypowiedzi. Mo偶na powiedzie膰, 偶e aktualnie Luka Modri膰 cieszy si臋 wr臋cz 鈥渒ultem鈥 w Chorwacji?

Luka to nasze bogactwo narodowe! Chocia偶 trzy lata temu zosta艂 wybrany najlepszym pi艂karzem na 艣wiecie, jako cz艂owiek wci膮偶 pozosta艂 taki sam. Gdy grali艣my razem w kadrze m艂odzie偶owej by艂 normalnym go艣ciem i wi膮偶 nim jest. To cz艂owiek bardzo mi艂y i pozytywnie nastawiony do 偶ycia. Podej艣cie u niego nie zmieni艂o si臋 do dzi艣, a jego wci膮偶 dobre statystyki w wieku 35 lat nie s膮 przypadkiem i do dzi艣 jest jednym z najlepszych pi艂karzy Realu Madryt. A w Chorwacji sta艂 si臋 zdecydowanie najwi臋ksz膮 pi艂karsk膮 postaci膮.

Co wed艂ug pana jest kluczem Chorwacji do osi膮gania dobrych wynik贸w na arenie mi臋dzynarodowej?

My艣l臋, 偶e kluczem jest 艣wietna praca w szko艂ach i akademiach pi艂karskich. Mamy mn贸stwo utalentowanych pi艂karzy, ale bior膮 si臋 oni znik膮d. Nasza reprezentacja, a tak偶e kluby osi膮gaj膮 coraz lepsze wyniki, wida膰 rozw贸j, dzi臋ki czemu kolejni zawodnicy wchodz膮 na wy偶szy poziom. Nasze kluby nie s膮 tak bogate jak w Niemczech, s膮 tak偶e biedniejsze od tych w Polsce. U nas nie ma du偶ych pieni臋dzy z praw telewizyjnych czy z bilet贸w. Dlatego w dru偶ynach wystawia si臋 kilku m艂odych zawodnik贸w, licz膮c na ich sprzeda偶, a potem kolejne prowizje z transfer贸w.

Tak jak powiedzia艂em, Chorwacja jest niewielkim krajem i mamy tylko cztery wi臋ksze kluby, kt贸rymi s膮 Dinamo, Hajduk, Rijeka i teraz Osijek. A inne nie maj膮 nawet sta艂ej bazy kibic贸w. Je艣li w Chorwacji klub nie wyprodukuje konkretnych pi艂karzy, nie ma szans na to, by przetrwa膰 sezon.

Przez jaki艣 czas gra艂 pan w Polsce, wi臋c ma pan por贸wnanie. Dlaczego pana zdaniem chorwackie kluby cz臋sto graj膮 w fazach grupowych europejskich puchar贸w, a polskie nie?

Polska liga og贸lnie jest lepsza, a kluby maj膮 wi臋cej pieni臋dzy na to, by sprowadza膰 zawodnik贸w. Lepsza infrastruktura, lepsze stadiony, lepsza ca艂a otoczka medialna. W Chorwacji jednak 艂atwiej ni偶 w Polsce przebi膰 si臋 m艂odym pi艂karzom. A polskie kluby cz臋艣ciej kupuj膮 zagranicznych pi艂karzy, niekoniecznie dobrej jako艣ci. Poza tym w Polsce gra si臋 szybciej, a w Chorwacji bardziej liczy si臋 technika.

Europejskie wyniki mamy lepsze, ale do艣膰 podobne, je艣li wy艂膮czy膰 Dinamo, kt贸re jak na nasze realia jest wielkim klubem. Bardzo dobrze pracuj膮 z m艂odymi pi艂karzami, ale dokonuj膮 tak偶e przemy艣lanych transfer贸w. W pucharach w ostatnim czasie dobrze gra艂a te偶 Rijeka, ale jest du偶a przepa艣膰 mi臋dzy ni膮 i Dinamem.

W minionym sezonie wicemistrzem Chorwacji zosta艂 Osijek, prowadzony przez Nenada Bjelic臋. To posta膰 dobrze znana w Polsce, gdy偶 trenowa艂 wcze艣niej Lecha Pozna艅. Jak膮 opini膮 cieszy si臋 w Chorwacji, patrz膮c na jego wyniki w Dinamie czy teraz w Osijeku?

To bardzo inteligentny facet i w Chorwacji bardziej si臋 patrzy na to, jakim jest cz艂owiekiem, a nie tylko trenerem. Teraz osi膮gn膮艂 rekordowy wynik z Osijekiem. W tym klubie tworzy si臋 teraz wielka historia, inwestorzy z W臋gier du偶o wydali na ten klub. Obecnie Osijek jest g艂贸wnym kandydatem do tego, 偶eby zagrozi膰 Dinamu, mo偶e nawet uda im si臋 w przysz艂ym sezonie? Z drugiej strony – prawdopodobnie je艣li Zlatko Dali膰 pewnego dnia odejdzie z reprezentacji, to w艂a艣nie Bjelica b臋dzie g艂贸wnym kandydatem na jego nast臋pc臋.

Skoro jeste艣my przy 鈥減olskich鈥 w膮tkach, chcia艂bym zapyta膰 pana o pobyt w Lechii Gda艅sk. Jak pan wspomina tamten okres?

Podoba艂o mi si臋, ale nie sp臋dzi艂em tam tyle czasu, co planowa艂em, bo tylko p贸艂tora roku. Gda艅sk to cudowne miasto! W tym czasie, jeszcze przed Euro powstawa艂 nowy stadion. Ciesz臋 si臋 te偶, 偶e przynajmniej u dw贸ch pierwszych trener贸w zanotowa艂em kilka bardzo dobrych wyst臋p贸w. Pierwszym moim trenerem w Lechii by艂 Tomasz Kafarski, kt贸rego wspominam najlepiej! To bardzo m膮dry facet. Szkoda, 偶e wtedy przegrali艣my z Zag艂臋biem Lubin i stracili艣my szans臋 na puchary, co niestety przes膮dzi艂o o przysz艂o艣ci ca艂ej dru偶yny, a co za tym idzie – trenera. My艣l臋, 偶e Tomasz Kafarski by艂 w stanie zrobi膰 wi臋ksze rzeczy z Lechi膮.

Potem przyszed艂 Rafa艂 Ulatowski, kt贸ry by艂 dobrym trenerem, ale przej膮艂 zesp贸艂, w kt贸rym panowa艂y z艂e nastroje. Wygrali艣my tylko jeden z czterech mecz贸w – prawie nic nam wtedy nie wychodzi艂o. U Paw艂a Janasa na pocz膮tku gra艂em, a p贸藕niej to si臋 zmieni艂o – zosta艂em odsuni臋ty na boczny tor. Ale ka偶dy trener ma swoje pomys艂y, nie obra偶a艂em si臋 na niego za to, 偶e nie gra艂em.

Ciesz臋 si臋, 偶e mog艂em zagra膰 w Polsce, pobyt w Lechii by艂 jednym z najlepszych moment贸w w mojej karierze. U was si臋 bardzo kocha pi艂k臋. Zreszt膮 wci膮偶 mam do was sentyment – cieszy mnie gdy wasze kluby i reprezentacja osi膮gaj膮 dobre wyniki. Wtedy przypominam sobie czas, gdy u was gra艂em.

Powiedzia艂 pan o trenerach i wynikach pod ich wodz膮. Zapytam teraz jednak o szatni臋 – z kim najlepiej pan si臋 dogadywa艂 w zespole Lechii?

Nie b臋dzie to jaka艣 odkrywcza odpowied藕, gdy powiem, 偶e ze wszystkimi czu艂em si臋 dobrze. Spo艣r贸d Polak贸w dobrze wspominam Dawidowskiego, B膮ka, Wi艣niewskiego, Surm臋 i Kaps臋, a z zagranicznych Andriuskeviciusa, Hajrapetjana i Abdou Razacka Traore, kt贸ry by艂 wtedy nasz膮 gwiazd膮. Podoba艂o mi si臋, 偶e wsz臋dzie wychodzili艣my razem. Byli艣my zgrani i mieli艣my takie samo spojrzenie na nasz zesp贸艂.

Wr贸膰my do Chorwacji – jakiego wyniku spodziewa si臋 pan na Euro po swoich rodakach?

Z jednym zawsze mamy problem – nie jeste艣my realistami. Potrafimy uwa偶a膰 si臋 za lepszych ni偶 Niemcy, Holandia, W艂ochy czy Anglia. Z nasz膮 mentalno艣ci膮 mo偶emy zaj艣膰 daleko, ale – jak widzieli艣my w przesz艂o艣ci – tak偶e odpa艣膰 w grupie. My艣l臋, 偶e wszystko na tym turnieju b臋dzie zale偶a艂o od tego, jak zagramy z Angli膮. Je艣li wygramy, mo偶emy znowu sta膰 si臋 czarnym koniem turnieju. Gdy jednak przegramy, wszyscy b臋dziemy 藕li – i dru偶yna, i kibice.

Potrafimy si臋 jednak cieszy膰 tak偶e z tych ma艂ych rzeczy. Ka偶dy awans na wielki turniej traktujemy jako sukces i fajne wyzwanie. My艣l臋, 偶e w grupie jeste艣my w stanie wygra膰 ka偶dy mecz. Chocia偶 przeciwko Anglii nie b臋dziemy faworytami, a w spotkaniu ze Szkocj膮 oceniam nasze szanse 鈥渇ifty-fifty鈥.

Domy艣lam si臋, 偶e po mundialu oczekiwania w kraju s膮 du偶e?

Nawet bez tamtego wyniku, nasze oczekiwania zawsze s膮 wysokie, czasami nierealne. Du偶o ludzi u nas teraz twierdzi, 偶e Chorwacja powinna wygra膰. Reprezentacji nie b臋dzie 艂atwo, wiedz膮c ile oczekuje si臋 po niej w kraju, ale z drugiej strony – s膮 ju偶 do tego przyzwyczajeni.

Kto b臋dzie kluczow膮 postaci膮 Chorwacji na Euro – Luka Modri膰 czy kto艣 do tej pory b臋d膮cy w cieniu?

To proste. Chocia偶 Luka w tym roku sko艅czy 36 lat, to on jest m贸zgiem dru偶yny i wiele od niego zale偶y. My艣l臋, 偶e tak偶e na tych mistrzostwach b臋dzie kluczowym zawodnikiem, ale tak偶e zmotywuje koleg贸w do lepszej gry.

