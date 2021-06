Walia vs Szwajcaria – podsumowanie spotkania

Walia ze Szwajcarią na remis. Drugi mecz mistrzostw Europy zakończył się remisem 1:1. Chociaż podopieczni Vladimira Petkovicia mieli optyczną przewagę, nie wystarczyło im to do odniesienia zwycięstwa.

Eksperci i bukmacherzy przed meczem oceniali szanse obu zespołów na wyrównane, z małym naciskiem na triumf Szwajcarów. Na najmniejsze prawdopodobieństwo oceniono remis – do tej pory bowiem starcia drużyn kończyły się trzema punktami którejkolwiek ze stron.

Szwajcarzy dominowali, ale nie wypracowali sobie przewagi

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, a samo spotkanie nie porwało. Zespołem zdecydowanie lepszym do przerwy byli Szwajcarzy, którzy oddali aż 11 strzałów. Tyle tylko, że tylko jeden spośród nich okazał się celny. Umiarkowane pochwały mógł zbierać Haris Seferović, który aż cztery razy próbował zaskoczyć Danny’ego Warda. Każda jego próba kończyła się jednak niecelnym uderzeniem.

Czego nie mógł zrobić Seferović, tego dokonał już po przerwie Breel Embolo. Piłkarz Borussii Moenchengladbach od samego początku drugiej połowy prezentował się wyraźnie lepiej niż w pierwszej. Dowodem na to był nie tylko gol po rzucie rożnym (49’), ale także napędzał prawie wszystkie ofensywne szarże zespołu.

Remis szczęśliwszy dla Walijczyków

Postawa Embolo nie wystarczyła jednak Szwajcarom do zdobycia trzech punktów. Rezultat spotkania wyrównał bowiem w 74. minucie walijski napastnik Kiefer Moore. W 86. minucie podopieczni Vladimira Petkovicia mogli mieć przez chwilę powody do radości. Piłkę do bramki skierował Mario Gavranovic (oczywiście po zagraniu Embolo), jednak analiza VAR wykazała spalonego.

Chociaż obie drużyny jeszcze szukały opcji rozegrania piłki pod bramką rywali, już potem nie odmieniły losów spotkania. Tym sposobem byliśmy świadkami pierwszego remisu na tegorocznych mistrzostwach Europy. Zdecydowanie bardziej zadowoleni z tego wyniku mogą być jednak Walijczycy, którzy mimo mizernych liczb potrafili zakończyć spotkanie z takim samym dorobkiem jak częściej atakujący Szwajcarzy.

Walia – Szwajcaria – statystyki

36% Posiadanie piłki 64 % 3 Strzały 11 2 Strzały celne 4 284 Ilość podań 518 82% Celność podań 88 % 6 Faule 9 1 Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 0 Spalone 4 4 Rzuty rożne 12

