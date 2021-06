Anglia vs Chorwacja – podsumowanie spotkania

Tylko jednego gola zobaczyli kibice podczas hitu na Wembley. Anglia pokonała Chorwację 1:0 po golu Raheema Sterlinga. Niestety mecz nie zachwycił, mimo że początek wskazywał na coś innego.

Udany rewanż

Dzisiejsze spotkanie na Wembley było rewanżem za mundial w Rosji. Wówczas Chorwacja pokonała Anglię 2:1 po dogrywce w Moskwie. Bałkańska drużyna wtedy zgarnęła srebrny medal, a Anglia ostatecznie została z niczym, po porażce w meczu o trzecie miejsce przeciwko Belgom.

Pierwsze minuty spotkania zdecydowanie należały do Synów Albionu. Anglia ruszyła niemalże do huraganowych ataków. Słupek po strzale Phila Fodena, a później jeszcze kolejne dwie szansę na gola przed upływem 10. minuty spotkania! Wydawało się, że Chorwacja będzie w sporych opałach. Jednak powoli ekipa z Bałkanów zaczęła dochodzić do głosu. Na konkretne okazje się do nie przełożyło, ale przynajmniej udało im się odrzucić rywala od własnego pola karnego.

Druga połowa rozpoczęła się… odwrotnie. Chorwacja nie miała aż takiej przewagi, ale zepchnęła rywala do defensywy. I wtedy Anglia strzeliła gola. Wystarczyły dwa prostopadłe podania. Pierwsze do Kalvina Phillipsa, a drugie do Raheema Sterlinga. Skrzydłowy Manchesteru City sprytnym strzałem pokonał Dominika Livakovicia, dając prowadzenie swojemu zespołowi.

Najmłodszy w historii

Później już Anglia starała się utrzymać korzystny wynik. Stąd m.in. zejście Harry’ego Kane’a, którego zmienił Jude Bellingham. W ten sposób pomocnik BVB został pierwszym w historii piłkarzem urodzonym w 2003 roku, który zagrał na Euro i najmłodszym w historii europejskiego czempionatu. Przebił wynik Jetro Willemsa sprzed dziewięciu lat. Co ciekawe jedynym, który może go uprzedzić jest… Kacper Kozłowski.

Anglia vs Chorwacja – statystyki

52 proc. Posiadanie piłki 48 proc. 8 Strzały 8 2 Strzały celne 1 458 Liczba podań 454 85 proc. Celność podań 85 proc. 9 Faule 10 1 Żółte kartki 3 0 Czerwone kartki 0 2 Spalone 2 1 Rzuty rożne 1

Następna kolejka

Oba zespoły zagrają za pięć dni swoje kolejne mecze. Anglia podejmuje na Wembley Szkocje w wyspiarskich derbach. Chorwacja rusza do Glasgow na spotkanie z Czechami. Warto nadmienić, że obie drużyny będą miały jeden dzień dłuższy odpoczynek. Mecz Szkocji z Czechami odbędzie się bowiem dopiero jutro.

