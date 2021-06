Holandia – Ukraina podsumowanie spotkania

Kapitalne widowisko obejrzeliśmy na koniec dnia w Amsterdamie. Poziom piłkarski to jedno, ale nieoczekiwanie mieliśmy mnóstwo emocji do ostatniego gwizdka. Holandia pokonała Ukrainę 3:2, jednak łatwo nie mieli. Niewiele brakowało, a nasi wschodni sąsiedzi mogliby sprawić niespodziankę na inaugurację.

Od początku to Holendrzy ruszyli do ataków. Bardzo dobrze w bramce Ukraińców spisywał się Heorhij Buszczan, który kilkukrotnie wybronił naprawdę trudne strzały gospodarzy. Goście mieli też sporo pecha, gdyż bardzo szybko – w 13. minucie – z boiska zszedł Oleksandr Zubkow. Napastnik Ferencvarosu opuścił plac gry z powodu kontuzji, a jego miejsce zajął naturalizowany Brazylijczyk, Marlos.

Strzelanina w drugiej połowie

Mimo że pierwsze 45 minut do nudnych nie należało, to zabrakło najważniejszego. Jednak druga połowa wynagrodziła oczekiwanie. Najpierw Geroginio Wijnaldum wykorzystał bezpańską piłkę z kilkunastu metrów i strzelił na 1:0. W tej sytuacji wybijał Buszczan po dośrodkowaniu Denzela Dumfriesa, jednak trudno mieć pretensje do golkipera ukraińskiego ratującego poprzednią sytuację. Po chwili Wout Weghorst podwyższył prowadzenie wykorzystując zamieszanie w polu karnym i bierność obrońców

Odpalona petarda

Wydawało się, że nic złego nie można spotkać Holendrów, a tymczasem dały o sobie znać magiczne lewe nogi z Ukrainy. Najpierw Andrij Jarmołenko strzelił przepięknego gola zza pola karnego. Po chwili był już remis, gdy Roman Jaremczuk dostał idealną centrę na głowę od Rusłana Malinowskiego. 2:2 i wisiała niespodzianka w powietrzu. Jednak ostatnie słowo należało do gospodarzy. Dośrodkowanie rezerwowego Nathana Ake’a, a Dumfries tym razem był już głównym bohaterem tej akcji i zapewnił trzy punkty swojej drużynie.

Holandia – Ukraina – statystyki

Trzeba przyznać, że to było bardzo dobre spotkanie pod względem piłkarskim. Jakość gry stała na wysokim poziomie, a dorzucone gole tylko okrasiły mecz. Póki co najlepsze spotkanie turnieju, bez większej konkurencji!

63 proc. Posiadanie piłki 37 proc. 15 Strzały 8 7 Strzały celne 5 662 Liczba podań 414 89 proc. Celność podań 83 proc. 8 Faule 8 0 Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 2 Spalone 1 5 Rzuty rożne 1

Holandia – Ukraina 3:2 (0:0)

1:0 Wijnaldum 52′

2:0 Weghorst 59′

2:1 Jarmołenko 75′

2:2 Jaremczuk 79′

3:2 Dumfries 85′

Pozostałe mecze z grupy C:

Już w czwartek Holendrzy mogą zapewnić sobie awans z grupy, jeśli pokonają Austriaków w Amsterdamie. Ukraina teraz będzie miała znacznie bliżej dom. W Bukareszcie zagrają z Macedonią Północną.

Ukraina – Macedonia Północna (17 czerwca, Bukareszt)

Holandia – Austria (17 czerwca, Amsterdam)

Ukraina – Austria (21 czerwca, Bukareszt)

Macedonia Północna – Holandia (21 czerwca, Amsterdam)