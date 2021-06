Francja vs Niemcy – podsumowanie spotkania

W najlepiej zapowiadającym się meczu pierwszej kolejki fazy grupowej Euro 2020, Francja podejmowała w Monachium Niemcy. Starcie na szczycie zakończyło się zwycięstwem aktualnych mistrzów świata, którzy zanotowali skromną wygraną 1:0.

Akurat tak się złożyło, że pierwszą kolejką trwających mistrzostw Europy zamykało starcie, które elektryzowało cały Stary Kontynent. Na Allianz Arena Francuzi zmierzyli się z Niemcami. Początek potyczki dał sygnał, z jakim starciem mamy do czynienia. Żadna z reprezentacji nie chciała zaryzykować. Obie ekipy bardzo ostrożnie podchodzili do ataków.

Przewagę w posiadaniu piłki mieli podopieczni Joachima Loewa. Z tego aspektu nic jednak nie wynikało. Co więcej, na prowadzenie w 20. minucie wyszli “Trójkolorowi”. Fenomenalną piłką do Hernandeza popisał się Paul Pogba. Defensor Bayernu skierował futbolówkę w pole karne rywali, a do własnej siatki niefortunnie trafił Hummels.

Przed zejściem do szatni reprezentacja Niemiec miała szansę wyrównać stan rywalizacji, ale w szeregach Die Mannschaft brakowało skuteczności. Przed dobrą okazją stanął Ilkay Gundogan, lecz strzał zawodnika Manchesteru City minął słupek.

Dwa gole ze spalonego

Obraz potyczki w drugiej połowie meczu nie uległ zmianie. Piłkarze Loewa częściej byli przy piłce, stworzyli sobie kilka okazji, ale za każdym razem brakowało tzw. kropki nad i. Dwukrotnie do siatki trafili podopieczni Didiera Deschampsa, jednakże za każdym razem “Trójkolorowi” byli na spalonym, więc bramki zostały słusznie anulowane.

Dość kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w drugiej połowie rywalizacji, gdy w polu karnym przeciwnika upadł Kylian Mbappe. Najprawdopodobniej Mats Hummels faulował przy tej akcji gracza PSG, jednakże zarówno arbiter główny, jak i sędzia VAR nie dopatrzyli się tutaj przewinienia.

Francja vs Niemcy – statystyki

Tak prezentują się statystyki z hitowego starcia.

35% Posiadanie piłki 65% 4 Strzały 10 1 Strzały celne 1 436 Liczba podań 724 85% Celność podań 89% 7 Faule 10 0 Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 4 Spalone 2 3 Rzuty rożne 5

Francja 1:0 Niemcy

20′ Hummels (sam.)

