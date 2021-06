David Badia 🇪🇸: “Hiszpania musi grać szybciej, by sprawiać zagrożenie”

David Badia jeszcze niedawno pracowa┼é w La Masii, gdzie pracowa┼é z dzie─çmi i m┼éodzie┼╝─ů. W pewnym momencie zdecydowa┼é si─Ö jednak p├│j┼Ť─ç ÔÇťna swojeÔÇŁ i wyl─ůdowa┼é w Turcji, gdzie przez jaki┼Ť czas by┼é pierwszym trenerem Antalyasporu, w kt├│rym wyst─Öpowali Samuel EtoÔÇÖo i Samir Nasri. W czasie kariery trenerskiej pracowa┼é m.in. z Gutim, Phillipem Cocu i Erwinem Koemanem, natomiast jako pi┼ékarz Sturmu Graz gra┼é w jednej dru┼╝ynie zÔÇŽ Jerzym Brz─Öczkiem.

W rozmowie dla ÔÇťFutbolNews.plÔÇŁ z cyklu #24TwarzeEuro David Badia opowiedzia┼é o swoich trenerskich do┼Ťwiadczeniach zwi─ůzanych z prac─ů w Barcelonie i nie tylko. Trener podzieli┼é si─Ö tak┼╝e swoimi przewidywaniami dotycz─ůcymi wyst─Öpu hiszpa┼äskiej kadry na Euro 2020. Opowiedzia┼é r├│wnie┼╝, jak wykszta┼écenie uzyskane na politechnice pomog┼éo mu w pracy trenerskiej.

Zanim trafi┼é pan do Barcelony, pracowa┼é pan gdzie┼Ť wcze┼Ťniej w roli trenera?

Wcze┼Ťniej by┼éem pi┼ékarzem, ale nie mia┼éem okazji zadebiutowa─ç na najwy┼╝szym poziomie w Hiszpanii, gra┼éem w ni┼╝szych ligach. A ju┼╝ tak pod koniec kariery wyjecha┼éem na kilka miesi─Öcy do Austrii, do Sturmu Graz, gdzie gra┼éem z jednym polskim pi┼ékarzemÔÇŽ

Z tego, co widziałem, z Jerzym Brzęczkiem.

Tak, z p├│┼║niejszym trenerem waszej reprezentacji.

Ma pan z nim zwi─ůzane jakie┼Ť boiskowe wspomnienia?

Tak nie za bardzo, bo on gra┼é, a ja zwykle siedzia┼éem na ┼éawce (┼Ťmiech). A tak zupe┼énie powa┼╝nie, to Jerzy mia┼é dobr─ů technik─Ö oraz wizj─Ö gry. Mia┼é wtedy dobry czas – potrafi┼é robi─ç r├│┼╝nic─Ö na boisku i rozwi─ůza─ç ka┼╝dy problem z ty┼éu b─ůd┼║ blisko ┼Ťrodkowej linii boiska. W ka┼╝dej chwili by┼é bardzo przydatny w zespole. Mo┼╝na powiedzie─ç, ┼╝e by┼é liderem, ale przede wszystkim dobrym koleg─ů z dru┼╝yny.

Wracaj─ůc ju┼╝ do pana pi┼ékarskich los├│w – znalaz┼éem informacj─Ö o tym, ┼╝e r├│wnocze┼Ťnie z gr─ů w pi┼ék─Ö studiowa┼é pan na Politechnice w Barcelonie.

To prawda, dok┼éadnie w tym samym czasie gdy by┼éem pi┼ékarzem, studiowa┼éem in┼╝ynieri─Ö przemys┼éow─ů oraz budownictwo. Gdy by┼éem nastolatkiem i chcia┼éem swoj─ů przysz┼éo┼Ť─ç zwi─ůza─ç z futbolem, rodzice mi t┼éumaczyli, ┼╝e warto, abym mia┼é jaki┼Ť ÔÇťplan BÔÇŁ, w razie gdybym w pi┼éce sobie nie poradzi┼é. I mieli racj─Ö – tutaj nigdy nie wiesz, co ci─Ö czeka. Dlatego poszed┼éem na studia i je sko┼äczy┼éem.

My┼Ťl─Ö, ┼╝e ten etap w moim ┼╝yciu by┼é mi naprawd─Ö przydatny. W ten spos├│b ukszta┼étowa┼é si─Ö m├│j charakter, lepiej pozna┼éem siebie samego. Zreszt─ů nauczy┼éem si─Ö odpowiedzialno┼Ťci, co potem bardzo przyda┼éo mi si─Ö w pracy w roli trenera.

Zanim został pan trenerem, pracował pan w wyuczonym zawodzie?

Nigdy nie pracowa┼éem jako in┼╝ynier przemys┼éowy. By┼éem pi┼ékarzem, ale tak jak powiedzia┼éem – tamt─ů opcj─Ö traktowa┼éem jako sw├│j ÔÇťplan BÔÇŁ. Na studiach nauczy┼éem si─Ö jednak organizacji i planifikacji. Jako trener, ┼éatwiej by┼éo mi rozplanowa─ç podj─Öty wysi┼éek i doprowadzi─ç do konkretnych wydarze┼ä. Wiem, jak wszystkim dysponowa─ç z innej strony. Kiedy prowadzisz trening, musisz mie─ç kontakt nie tylko z zawodnikami, ale te┼╝ porozmawia─ç z greenkeeperem, w kt├│rym miejscu najlepiej trenowa─ç i z dostawc─ů wody, ile litr├│w potrzebujemy. Trener musi si─Ö zaanga┼╝owa─ç r├│wnie┼╝ w tych kwestiach. To wszystko okaza┼éo si─Ö dla mnie wa┼╝ne szczeg├│lnie, gdy pracowa┼éem potem w Antalyasporze.

Przejdźmy teraz do tematu pana pracy w Barcelonie. Najpierw chciałbym zapytać, czy pracował pan z piłkarzami, którzy potem przebili się do dorosłej piłki?

W La Masii jest sporo kategorii wiekowych – najm┼éodsi to siedmiolatkowie, kt├│rzy id─ů jednym systemem do dwunastego roku ┼╝ycia. A potem najstarsi, do 16-17 lat s─ů wdra┼╝ani do profesjonalnego futbolu. W czasach, gdy pracowa┼éem w Barcelonie, w najm┼éodszych kategoriach razem grali ch┼éopcy i dziewczynki i w moim zespole by┼éa mi─Ödzy innymi Jana Hernandez, kt├│ra teraz by┼éa cz─Ö┼Ťci─ů zespo┼éu, kt├│ry wygra┼é Lig─Ö Mistrz├│w. Wtedy dopiero stawia┼éa pierwsze kroki w futbolu, mia┼éa dopiero dziewi─Ö─ç lat. Ale by┼é to dla mnie pow├│d do dumy, gdy wygra┼éa z dru┼╝yn─ů tak wa┼╝ne trofeum. Uwa┼╝am, ┼╝e w futbolu kobiety i m─Ö┼╝czy┼║ni wykonuj─ů r├│wnie dobr─ů prac─Ö.

Nie da si─Ö ukry─ç, ┼╝e FC Barcelona to wielka korporacja. Czy trenerzy w klubie musz─ů si─Ö stosowa─ç do ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonych zasad panuj─ůcych w klubie?

Powiem szczerze, ┼╝e z trenerami w Barcelonie jest troch─Ö tak jak z pi┼ékarzami. Tam nie tylko starasz si─Ö, ┼╝eby twoi podopieczni byli lepsi, ale sam musisz by─ç lepszy, bo jest tam sporo trener├│w o du┼╝ej wiedzy. FC Barcelona jest jak jeden m├│zg z┼éo┼╝ony z wielu naczy┼ä – ka┼╝dy wykonuje swoj─ů prac─Ö, ale wszyscy pod─ů┼╝amy tak naprawd─Ö w jednym kierunku. Ka┼╝dego dnia pobytu w tym klubie my┼Ťla┼éem, jak jeszcze m├│g┼ébym dalej si─Ö rozwija─ç i co zrobi─ç, by rozwija─ç gr─Ö zespo┼éu.

Atmosfera mi─Ödzy trenerami w Barcelonie by┼éa jednak pozytywna. Bardzo du┼╝o czasu sp─Ödzali┼Ťmy razem na rozmowach i analizach trenerskich. Czasami schodzi┼éo nam do pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy, ale by┼éo warto. My┼Ťl─Ö, ┼╝e ka┼╝dy z nas by┼é szcz─Ö┼Ťliwy, ┼╝e m├│g┼é po┼Ťwi─Öca─ç sw├│j czas dla wielkiego klubu.

Barcelona od najm┼éodszego wieku przygotowuje pi┼ékarzy do tego, ┼╝eby uczyli si─Ö na b┼é─Ödach. Trenerzy sprawdzaj─ů te┼╝, kt├│re ─çwiczenia zawodnicy przyswajaj─ů sobie szybciej i kt├│re s─ů bardziej efektywne. Nie ma tak, ┼╝e kto┼Ť stosuje okre┼Ťlone metody, bo przeczyta┼é o nich w ksi─ů┼╝ce albo us┼éysza┼é o nich od Mourinho. Kr├│tko m├│wi─ůc, bardziej ni┼╝ to czego nauczy si─Ö pi┼ékarz, jest wa┼╝ne jak si─Ö tego nauczy. Po pewnym czasie ┼éatwo dostrzec, czy co┼Ť przynosi efekty, czy nie, to jest jak wiadomo┼Ť─ç zwrotna.

Chcia┼ébym teraz poruszy─ç temat zawodnik├│w. La Masia wci─ů┼╝ jest uwa┼╝ana za jedn─ů z najlepszych pi┼ékarskich akademii na ┼Ťwiecie. W ostatnich latach jednak ma┼éo wychowank├│w wskoczy┼éo do pierwszego zespo┼éu, mo┼╝e pomijaj─ůc poprzedni sezon. Dlaczego tak jest?

My┼Ťl─Ö, ┼╝e wszystko zale┼╝y tutaj od tego, w jakiej sytuacji ekonomicznej jest klub. W Europie jest sporo klub├│w nale┼╝─ůcych do milioner├│w, kt├│re s─ů nap─Ödzane przez nich. A w Barcelonie sytuacja wygl─ůda troch─Ö inaczej. Z drugiej strony, w ostatnim czasie pojawi┼éo si─Ö w zespole kilku wychowank├│w La Masii – mi─Ödzy innymi Ansu Fati, Riqui Puig, Oscar Mingueza. Oczywi┼Ťcie, by┼éy czasy, gdy tych wychowank├│w by┼éo wi─Öcej i to w dodatku kto – Xavi, Iniesta czy Pedro.

Najcz─Ö┼Ťciej jednak do si─Ögania po pi┼ékarzy z drugiego zespo┼éu czy junior├│w zmuszaj─ů problemy ekonomiczne. Dlatego w ci─ůgu najbli┼╝szej dekady powinni┼Ťmy us┼éysze─ç o wielu nowych wychowankach. Ju┼╝ letnie okno transferowe pokazuje, ┼╝e Barcelona chce p┼éaci─ç jak najmniej za pozyskiwanie nowych zawodnik├│w. Postawienie na wychowank├│w by┼éoby jednak na pewno ta┼äszym rozwi─ůzaniem.

Inn─ů spraw─ů jest jednak fakt, ┼╝e gdy pi┼ékarze maj─ů 15, 16, 17 lat, obserwuj─ů ich skauci z Premier League czy na przyk┼éad z Holandii. I s─ů w stanie przekona─ç zawodnik├│w, p┼éac─ůc im wyra┼║nie wi─Öksze pieni─ůdze albo mo┼╝liwo┼Ť─ç gry w zespole. Otrzymuj─ů dok┼éadny plan, podczas gdy tutaj tak naprawd─Ö nie wiedz─ů kiedy dostan─ů szans─Ö i czy w og├│le j─ů otrzymaj─ů. W Barcelonie czuj─ů si─Ö jednak dobrze, czego dowodem s─ů ich powroty, na przyk┼éad Erica Garcii teraz czy kilkana┼Ťcie lat temu Gerarda Pique. Potem ci zawodnicy m├│wi─ů, ┼╝e wracaj─ů nie ze wzgl─Ödu na wielko┼Ť─ç klubu, ale w┼éa┼Ťnie ze wzgl─Ödu na profesjonalizm i atmosfer─Ö trening├│w. Pod tym wzgl─Ödem trudno znale┼║─ç na ┼Ťwiecie takie miejsce jak Barcelona.

Koniec ko┼äc├│w, pan ostatecznie opu┼Ťci┼é Barcelon─Ö i kolejnym miejscem pana pracy by┼é Antalyaspor. Sk─ůd taka decyzja?

Zaczn─Ö od tego, ┼╝e przed przej┼Ťciem do Antalyasporu uczestniczy┼éem w pracy kilku projekt├│w Barcelony na ca┼éym ┼Ťwiecie. Tak┼╝e z tego wzgl─Ödu, ┼╝e w┼éadam biegle j─Özykiem angielskim, wysy┼éano mnie do naszych akademii w Bostonie, Montrealu, Toronto czy Tokio. Przez sze┼Ť─ç miesi─Öcy podr├│┼╝owa┼éem i opowiada┼éem o metodologii treningu i pracy w Barcelonie. A w przypadku ÔÇťBlaugranyÔÇŁ to wygl─ůda tak, ┼╝e nie dzia┼éa tylko na zasadzie franczyzy, ale tak┼╝e chce wdra┼╝a─ç w filiach swoj─ů wizj─Ö.

Tym sposobem wyl─ůdowa┼éem w Stambule, gdzie otrzyma┼éem mo┼╝liwo┼Ť─ç stworzenia w┼éasnego projektu. Potem zawodnicy z naszej akademii trafiali do tureckich czo┼éowych klub├│w – Besiktasu, Fenerbahce, Galatasarayu. Moja praca zosta┼éa zauwa┼╝ona przez w┼éodarzy Antalyasporu, kt├│rzy planowali zbudowa─ç klub od podstaw. W┼éa┼Ťnie moj─ů rol─ů mia┼éo by─ç stworzenie systemu klubowej akademii i otrzyma┼éem stanowisko jej dyrektora. Jak si─Ö okaza┼éo, praca osoby z do┼Ťwiadczeniem w Barcelonie przyci─ůgn─Ö┼éa do klubu Samuela EtoÔÇÖo.

Z Samuelem EtoÔÇÖo mia┼é pan potem bezpo┼Ťredni─ů styczno┼Ť─ç, gdy obj─ů┼é pan zesp├│┼é Antalyasporu w roli trenera. W tym zespole by┼é zreszt─ů tak┼╝e s┼éyn─ůcy z krn─ůbrnego charakteru Samir Nasri. Jak panu si─Ö z nimi pracowa┼éo, patrz─ůc ┼╝e po raz pierwszy samodzielnie prowadzi┼é pan profesjonalny zesp├│┼é?

Nie da si─Ö ukry─ç, byli gwiazdami. Mieli du┼╝e do┼Ťwiadczenie i mieli ┼Ťwietn─ů mentalno┼Ť─ç na boisku. Poza nimi w zespole byli jeszcze Johan Djourou i William Vainqueur. To by┼é jednak zesp├│┼é, nad kt├│rym trudno by┼éo zapanowa─ç, by┼éo w nim sporo wyrazistych osobowo┼Ťci. Ale ciesz─Ö si─Ö, ┼╝e ju┼╝ jako m┼éody trener mia┼éem okazj─Ö z nimi pracowa─ç. Potrzebowa┼éem tygodnia, ┼╝eby m├│c si─Ö przystosowa─ç do tego zespo┼éu. Musia┼éem przystosowa─ç ─çwiczenia do mo┼╝liwo┼Ťci zawodnik├│w, a oni naprawd─Ö doceniali spos├│b, w jaki przygotowywali┼Ťmy si─Ö do kolejnych mecz├│w. Zreszt─ů starsi zawodnicy pomagali mi, m┼éodemu trenerowi, pozna─ç lepiej dru┼╝yn─Ö.

Z Samuelem EtoÔÇÖo wci─ů┼╝ mam kontakt. Oczywi┼Ťcie, by┼é ju┼╝ wtedy u schy┼éku swojej kariery pi┼ékarskiej. Nie biega┼é ju┼╝ wtedy za du┼╝o, ale potrafi┼é zoptymalizowa─ç swoje ruchy tak, by mie─ç wp┼éyw na dru┼╝yn─Ö. I wci─ů┼╝ mia┼é sw├│j boiskowy spryt, potrafi┼é dobrze wyczu─ç moment podania.

Jak to si─Ö sta┼éo, ┼╝e jako dyrektor akademii zosta┼é pan na jaki┼Ť czas trenerem pierwszego zespo┼éu?

Gdy przychodzi┼éem do klubu, podpisa┼éem kontrakt jako asystent trenera, ale moim g┼é├│wnym obowi─ůzkiem by┼éo kierowanie akademi─ů. Pami─Ötam jednak swoje pocz─ůtki z pierwszym zespo┼éem, gdy trenerem by┼é Jose Morais, kt├│ry wcze┼Ťniej pracowa┼é z Jose Mourinho w Chelsea i Realu Madryt. Pierwszego dnia mieli┼Ťmy d┼éug─ů rozmow─Ö na temat naszych wizji futbolu, a potem doszli┼Ťmy do wniosku, ┼╝e rano b─Öd─Ö pracowa┼é z pierwszym zespo┼éem, a potem z akademi─ů. Mia┼éem dwie prace, chocia┼╝ w cenie jednej (┼Ťmiech).

Nasze wyniki nie by┼éy w stu procentach zadowalaj─ůce i Jose Morais zosta┼é zwolniony i go zast─ůpi┼éem na kr├│tki czas. No c├│┼╝, trenerzy w tym kraju rzadko pracuj─ů d┼éugo w jednym klubie.

Mia┼é pan dwie przygody w roli pierwszego trenera Antalyasporu. Najpierw obj─ů┼é pan zesp├│┼é na jeden mecz, a jaki┼Ť czas p├│┼║niej na sta┼ée. Dlaczego drugie podej┼Ťcie zako┼äczy┼éo si─Ö tak szybko?

Za pierwszym razem przej─ů┼éem zesp├│┼é na dwa tygodnie, po czym zast─ůpi┼é mnie Leonardo, obecny dyrektor sportowy PSG, u kt├│rego by┼éem asystentem. Dwa miesi─ůce p├│┼║niej w klubie pojawi┼é si─Ö powa┼╝ny kryzys finansowy. Doszli┼Ťmy do takiego momentu, ┼╝e nie p┼éacono nam przez cztery-pi─Ö─ç miesi─Öcy. Leonardo odszed┼é z klubu, a ja go zast─ůpi┼éem. Tyle tylko, ┼╝e ca┼éa sytuacja wymaga┼éa jakiej┼Ť reakcji prezesa klubu, ale jego po prostu nie by┼éo. Prawd─Ö m├│wi─ůc, wtedy by┼é tylko na papierze, nie przychodzi┼é do klubu, nawet nie zjawia┼é si─Ö na meczach.

A potem prezes sam zrezygnowa┼é. W tamtym okresie decyzje podejmowa┼é kierownik, kt├│ry mnie zna┼é, dlatego przej─ů┼éem dru┼╝yn─Ö, ale o ca┼éej wewn─Ötrznej sytuacji klubu jeszcze ma┼éo wiedzia┼éem. Wtedy po Bo┼╝ym Narodzeniu przyszed┼é nowy prezes i od razu chcia┼é wprowadzi─ç do klubu swoich ludzi, w┼éasnego trenera. Zdecydowa┼éem, ┼╝e sam odejd─Ö i odm├│wi┼éem pieni─Ödzy, kt├│rych nie wyp┼éacono mi wcze┼Ťniej.

Po prostu ju┼╝ bardzo chcia┼éem stamt─ůd odej┼Ť─ç. Wcze┼Ťniej decyzj─Ö o odej┼Ťciu podj─Öli mi─Ödzy innymi EtoÔÇÖo i Nasri. Kilka dni po tym, jak zrezygnowa┼éem z pracy w Antalyasporze, zg┼éosi┼éo si─Ö do mnie zreszt─ů Fenerbahce.

Szybko poszło.

Us┼éysza┼éem od szef├│w, ┼╝e otrzymam wolno┼Ť─ç w dzia┼éaniu. Nie chcia┼éem i┼Ť─ç do klubu, w kt├│rym by┼éoby trzech szef├│w nade mn─ů, bo w takich sytuacjach zazwyczaj inni podejmuj─ů decyzj─Ö za ciebie. Na pocz─ůtku zrobi┼éem im prezentacj─Ö swoich plan├│w co do przysz┼éo┼Ťci klubu i powiedzieli mi, ┼╝e nigdy takiej nie widzieli. Wiadomo jak to jest, to s─ů ludzie z korporacji – gdy przedstawi┼éem im szczeg├│┼éow─ů analiz─Ö danych, byli zaskoczeni. Mi─Ödzy innymi przeanalizowa┼éem, w kt├│rych miesi─ůcach urodzili si─Ö pi┼ékarze akademii. Okaza┼éo si─Ö, ┼╝e a┼╝ 60% urodzi┼éo si─Ö od stycznia do kwietnia, przepa┼Ť─ç mi─Ödzy nimi a reszt─ů by┼éa du┼╝a.

Poza tym, trenerzy cz─Östo patrzyli na to, ┼╝eby ich podopieczni byli wysocy i potrafili doskoczy─ç do pi┼éki przy zagraniu do przodu. Nie patrzyli czy s─ů dobrzy, czy nie. Grali razem pi┼ékarze w wieku 16, 17 i 18 lat i potem ┼╝aden nie mia┼é szans, ┼╝eby wskoczy─ç do pierwszego zespo┼éu. Gdy przyszed┼éem do klubu a┼╝ trzech zawodnik├│w wskoczy┼éo do g┼é├│wnej dru┼╝yny Fenerbahce.

Za ka┼╝dym razem, gdy pracowa┼éem w klubie, wa┼╝na by┼éa dla mnie dok┼éadna ocena potencja┼éu zawodnika. Czasami m├│wi si─Ö, ┼╝e w topowych klubach pi┼ékarze graj─ů na 70% potencja┼éu, poniewa┼╝ system zespo┼éu ani instrukcje trener├│w nie daj─ů pe┼énej mo┼╝liwo┼Ťci, ┼╝eby mogli si─Ö rozwin─ů─ç. A po rozmowie z pi┼ékarzem i zmiany struktury gry potrzeba tylko dw├│ch, trzech tygodni, ┼╝eby zobaczy─ç efekty. Tak samo jest z wydolno┼Ťci─ů – tyle czasu potrzeba, by j─ů poprawi─ç w zespole. Pod tym wzgl─Ödem dobr─ů robot─Ö wykonali┼Ťmy w Antalyasporze – w pierwszym moim meczu zrobili┼Ťmy ponad 600 poda┼ä, jak w Barcelonie.

Je┼Ťli zawodnicy s─ů pewni siebie i znaj─ů dok┼éadny plan na nich, mog─ů ustali─ç sobie miejsce, w kt├│re chcieliby dotrze─ç. Odpowiedzialno┼Ť─ç trenera w tej kwestii wsz─Ödzie jest taka sama, bez wzgl─Ödu czy pracuje w Hiszpanii, Francji, Turcji czy w Polsce.

Po Fenerbahce wrócił pan do Hiszpanii, a konkretnie do Almerii gdzie był pan asystentem Gutiego. Jakim trenerem jest były piłkarz Realu Madryt?

Z Gutim poznali┼Ťmy si─Ö jeszcze w Stambule, gdy by┼é w sztabie szkoleniowym Besiktasu. Cz─Östo rozmawiali┼Ťmy, wychodzili┼Ťmy na obiady. To niesamowicie m─ůdry facet. Na boisku mia┼é ┼Ťwietny przegl─ůd pola i wykorzystuje to w pracy trenerskiej – potrafi przewidzie─ç, co si─Ö wydarzy na boisku kilka sekund wcze┼Ťniej. I cz─Östo widzi to, czego nikt nie widzi. Zreszt─ů sam przy nim nauczy┼éem si─Ö du┼╝o o czytaniu gry.

Poza tym, jego kariera pi┼ékarska daje mu du┼╝─ů wiarygodno┼Ť─ç przed podopiecznymi. My┼Ťl─Ö, ┼╝e zas┼éuguje na to, ┼╝eby prowadzi─ç silne dru┼╝yny – on jest do tego stworzony! Ale na razie troch─Ö brakuje mu szcz─Ö┼Ťcia.

Po odej┼Ťciu z Almerii, na razie pozostaje pan bez pracy. Co dalej – chcia┼éby pan zosta─ç w Hiszpanii, a mo┼╝e otworzy─ç si─Ö na inny kierunek?

My┼Ťl─Ö, ┼╝e jestem gotowy, ┼╝eby p├│j┼Ť─ç w┼éasn─ů drog─ů i zosta─ç samodzielnym trenerem. Mam te┼╝ swoich wsp├│┼épracownik├│w, kt├│rych m├│g┼ébym zabra─ç ze sob─ů do sztabu szkoleniowego. Pracowa┼éem wcze┼Ťniej z kilkoma fachowcami – jak Leonardo, Erwin Koeman, Philip Cocu, Guti, od kt├│rych wiele si─Ö od nich nauczy┼éem. A teraz czas zrobi─ç krok do przodu.

Dla mnie nie jest wa┼╝ne, sk─ůd otrzymam oferty. Umiem m├│wi─ç po angielski i niemiecku, ale pod tym wzgl─Ödem wci─ů┼╝ si─Ö dokszta┼écam – ucz─Ö si─Ö francuskiego i w┼éoskiego. Jestem otwarty na wyjazdy do Polski, Niemiec, USA czy Japonii. Lubi─Ö podr├│┼╝owa─ç, poznawa─ç nowe kultury i ┼éatwo si─Ö przystosowuj─Ö do nowych warunk├│w. Najwa┼╝niejsze b─Ödzie jednak to, czy klub b─Ödzie mia┼é cel, do kt├│rego d─ů┼╝y.

Wr├│cili┼Ťmy tym samym do zagranicznych wyjazd├│w, o kt├│rych ju┼╝ troch─Ö wspomnia┼é pan na pocz─ůtku. Teraz chcia┼ébym si─Ö troch─Ö bardziej skoncentrowa─ç na reprezentacji Hiszpanii. Patrz─ůc na sk┼éad, od razu rzuca si─Ö w oczy, ┼╝e w po┼éowa pi┼ékarzy w sk┼éadzie nie gra na co dzie┼ä w Hiszpanii, co jeszcze dziesi─Ö─ç lat temu by┼éo nie do pomy┼Ťlenia. Zreszt─ů dzisiaj Hiszpanie s─ů jedn─ů z najliczniejszych narodowo┼Ťci graj─ůcych poza granicami kraju, na przyk┼éad w Polsce gra ich sporo. Dlaczego w ostatnich latach tak bardzo to si─Ö zmieni┼éo?

Tak jak powiedzia┼éem, gdy opuszcza┼éem Hiszpani─Ö, by┼éem pierwszym obcokrajowcem w Austrii. W tamtym momencie ma┼éo kto decydowa┼é si─Ö na zagraniczny wyjazd. Obecnie podr├│┼╝owanie jest ┼éatwiejsze, a wtedy do transferu prowadzi┼éa d┼éuga procedura. Zanim wyjecha┼éem, trzeba by┼éo wys┼éa─ç kaset─Ö VHS z moim wyst─Öpem z fina┼éu Pucharu Katalonii. A teraz wystarczy wrzuci─ç nagranie z meczu w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych i wys┼éa─ç linka. Teraz agenci jednego dnia mog─ů polecie─ç do trzech klub├│w.

Inna sprawa, ┼╝e teraz w Hiszpanii jest bardzo du┼╝o dobrych akademii – w Barcelonie, Madrycie, Bilbao, Villarrealu, Walencji, Sewilli, MaladzeÔÇŽ A w pierwszych dw├│ch ligach graj─ů tylko 42 dru┼╝yny. Dlatego wielu pi┼ékarzy po prostu musi wyjecha─ç, by gdzie┼Ť si─Ö przebi─ç. My┼Ťl─Ö, ┼╝e w Segunda Division jest sporo pi┼ékarzy, kt├│rzy zdecydowaliby si─Ö na wyjazd do Turcji. W Hiszpanii zarobi─ů zdecydowanie mniej. S─ů tacy pi┼ékarze, kt├│rzy w ci─ůgu dnia pracuj─ů w supermarkecie, a po po┼éudniu id─ů na trening. My┼Ťl─Ö, ┼╝e wyjazd do innej ligi jest dla nich lepsz─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů.

Przejd┼║my do przewidywa┼ä dotycz─ůcych hiszpa┼äskiej kadry na Euro. Jakiego wyniku spodziewa si─Ö pan po podopiecznych Luisa Enrique?



Chcia┼ébym, ┼╝eby reprezentacja Hiszpanii wygra┼éa ten turniej. Znam zreszt─ů osobi┼Ťcie Luisa Enrique i ┼╝ycz─Ö mu jak najlepiej. Ale tak jak pan powiedzia┼é, wielu pi┼ékarzy gra w zagranicznych dru┼╝ynach. Kiedy┼Ť serce zespo┼éu – Xavi, Iniesta i Busquets – grali na co dzie┼ä w jednej dru┼╝ynie, gdy Hiszpania zdobywa┼éa mistrzostwo ┼Ťwiata i dwa mistrzostwa Europy. A teraz pi┼ékarze graj─ů na co dzie┼ä w r├│┼╝norodnych systemach. Przyk┼éadowo, niekoniecznie zawodnicy, kt├│rzy w klubach graj─ů w systemie ÔÇťTiki-TakaÔÇŁ b─Öd─ů pasowa─ç do zawodnik├│w.

Nie jest ┼éatwo tych wszystkich pi┼ékarzy dobrze ze sob─ů po┼é─ůczy─ç. Trener jednak powo┼éa┼é najlepszych zawodnik├│w i da┼é im sto procent zaufania. Ale my┼Ťl─Ö, ┼╝e Hiszpania musi gra─ç szybciej, ┼╝eby m├│c sprawi─ç zagro┼╝enie rywalom i m├│c co┼Ť osi─ůgn─ů─ç na tym turnieju.

Czy hiszpa┼äscy kibice s─ů pewni sukcesu na mistrzostwach Europy?

Tak, w Hiszpanii oczekuje si─Ö zdobycia pucharu. M├│wi si─Ö, ┼╝e mamy najlepszego trenera, ┼Ťwietny sk┼éad i jeste┼Ťmy g┼éodni sukces├│w.

ROZMAWIAŁ: PRZEMYSŁAW CHLEBICKI