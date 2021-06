Roman Hubnik 🇨🇿: “Czeskich kibiców trudno zadowolić”

Roman Hubnik swego czasu by艂 wa偶n膮 postaci膮 reprezentacji Czech, z kt贸r膮 uczestniczy艂 dwukrotnie w mistrzostwach Europy – w 2012 i 2016 roku. W tym roku pi艂karz sko艅czy艂 ju偶 37 lat, ale na razie wci膮偶 zdrowie mu dopisuje i nie my艣li o zako艅czeniu kariery.

W rozmowie z cyklu #24TwarzeEuro na 鈥淔utbolNews.pl鈥 Roman Hubnik zdradzi艂 kulisy wielkich turniej贸w, w kt贸rych uczestniczy艂. 30-krotny reprezentant Czech opowiedzia艂 tak偶e o swoich klubowych perypetiach, sportowej d艂ugowieczno艣ci, a tak偶e o oczekiwaniach czeskich kibic贸w w zwi膮zku z Euro 2020.

***

6 czerwca 艣wi臋towa艂 pan 37 urodziny, ale wci膮偶 pan gra! Na czym polega pana tajemnica d艂ugowieczno艣ci?

Jedn膮 z najwa偶niejszych rzeczy w karierze pi艂karskiej jest zdrowie. Kiedy sko艅czy艂em trzydzie艣ci lat, zda艂em sobie spraw臋, 偶e musz臋 bardziej dba膰 o swoj膮 kondycj臋 fizyczn膮. Przyk艂adowo, od tamtej pory przed ka偶d膮 sesj膮 treningow膮 zacz膮艂em si臋 rozci膮ga膰 i wykonywa膰 r贸偶ne 膰wiczenia. To pomog艂o mi utrzyma膰 form臋 i dzi臋ki temu gram do dzisiaj.

Co, pana zdaniem, najbardziej si臋 zmieni艂o w futbolu na przestrzeni tych wszystkich lat?

Gram na profesjonalnym poziomie od dwudziestu lat i my艣l臋, 偶e przez ten czas wzr贸s艂 wp艂yw technologii. Obecnie do pomiaru wydajno艣ci korzysta si臋 z najlepszych urz膮dze艅 elektronicznych. To niesamowita sprawa – dzi臋ki analizie wynik贸w wraz z trenerem, mo偶na dowiedzie膰 si臋, co nale偶y poprawi膰, 偶eby m贸c poprawi膰 swoje rezultaty i by膰 jeszcze lepszym.

Pana trenerem w Sigmie jest Radoslav Latal, o kt贸rego pytam, dlatego 偶e w Polsce prowadzi艂 dru偶yn臋 Piasta Gliwice. Jakie jest pana zdanie o nim, jako o trenerze?

Nasze relacje s膮 bardzo dobre i rozmawiamy ze sob膮 o wielu rzeczach. Przede wszystkim, jeste艣my wobec siebie szczerzy. Zdarza艂o si臋, 偶e si臋 nie zgadzali艣my, ale kluczem jest rozmowa. Od samego pocz膮tku w Sigmie pracuje mi si臋 z nim bardzo dobrze i uwa偶am go za dobrego specjalist臋.

Przez jaki艣 czas wyst臋powa艂 pan w FK Moskwa razem z reprezentantami Polski – Mariuszem Jopem i Damianem Gorawskim. Ma pan jakie艣 wspomnienia z nimi zwi膮zane?

To by艂 m贸j pierwszy zagraniczny klub i dobrze pami臋tam ca艂y zesp贸艂, w tym obu tych go艣ci. Jedno i drugiego polubi艂em i byli naprawd臋 dobrymi pi艂karzami.

Nast臋pnym pana klubem by艂a Hertha, ale tamten czas dla berli艅czyk贸w nie by艂 zbyt udany. 艁膮cznie zanotowa艂 pan z zespo艂em dwa spadki z Bundesligi. Co by艂o przyczyn膮 tych problem贸w?

Te trzy lata w Hercie by艂y jak kolejka g贸rska. Gdy przychodzi艂em zim膮 do klubu, sytuacja w lidze ju偶 nie by艂a optymistyczna. Chocia偶 na wiosn臋 grali艣my dobrze, troch臋 nam zabrak艂o, 偶eby si臋 utrzyma膰. Po roku awansowali艣my z powrotem, byli艣my w 艣rodku tabeli i wydawa艂o nam si臋, 偶e utrzymanie b臋dzie pewne. Troch臋 si臋 jednak pozmienia艂o, zatrudniono nowego trenera鈥 Wiosn膮 nie grali艣my dobrze i znowu spadli艣my.

Mimo tych spadk贸w, nie mog臋 powiedzie膰, 偶e by艂 to nieudany czas dla mnie. Podoba艂o mi si臋 w Hercie, pomimo tych naszych spadk贸w.

Mia艂 pan wtedy oferty albo mo偶liwo艣ci, 偶eby trafi膰 do silniejszego klubu ni偶 Hertha?

Tak jak powiedzia艂em, czu艂em si臋 tam dobrze i nie chcia艂em stamt膮d odchodzi膰. Po zmianie trenera jednak odsuni臋to mnie na dalszy plan, a trener wola艂 wystawia膰 w obronie innych zawodnik贸w. Gdy ju偶 mia艂em odej艣膰, otrzyma艂em ofert臋 z kolejnego zagranicznego klubu, ale zdecydowa艂em si臋 wr贸ci膰 do Czech, do Pilzna. Viktoria gra艂a wtedy w Lidze Mistrz贸w, dlatego by艂a dla mnie interesuj膮cym kierunkiem.

Viktoria Pilzno w tamtym czasie by艂a potentatem na rynku czeskim. Co sprawi艂o, 偶e ten zesp贸艂 nagle zacz膮艂 osi膮ga膰 sukcesy i gra膰 w europejskich pucharach?

G艂贸wnym powodem by艂 zesp贸艂. W Pilznie w tamtym czasie powsta艂膮 grupa dziesi臋ciu-dwunastu facet贸w, kt贸rzy nie tylko 艣wietnie grali i dogadywali si臋 na boisku, ale i poza nim byli dobrymi przyjaci贸艂mi. Stali si臋 spoiwem scalaj膮cym dru偶yn臋, nie tylko w grze, jak i r贸wnie偶 w codziennym 偶yciu. Poza tym, mieli艣my 艣wietnego trenera i to wszystko musia艂o zadzia艂a膰.

Teraz fenomenem czeskiej pi艂ki jest Slavia, kt贸ra w tym sezonie po raz drugi zagra艂a w 膰wier膰finale Ligi Europy. Jak obecnie podchodz膮 pi艂karze innych klub贸w do tej dru偶yny?

Slavia s艂usznie jest w tej chwili pi艂karskim liderem w Czechach – w tym klubie wykonano niesamowit膮 robot臋. Poza tym odnosz膮 sukcesy w Europie, a tego potrzebuje czeski futbol. Cieszy艂bym si臋, gdyby inne kluby posz艂y 艣ladami Slavii i wsp贸艂czynnik troch臋 wzr贸s艂. By艣my mogli go艣ci膰 Real Madryt, Bayern Monachium czy Manchester City, tak jak mieli艣my mo偶liwo艣膰 w Pilznie. Nasi kibice zas艂uguj膮 na zobaczenie tak wielkich nazwisk na naszych boiskach!

Mo偶na powiedzie膰, 偶e do Sigmy O艂omuniec wr贸ci艂 pan, 偶eby zako艅czy膰 karier臋?

Tak, wr贸ci艂em tu z takim zamiarem. Nie chcia艂em gra膰 gdzie艣 indziej, O艂omuniec to m贸j dom i czuj臋 si臋 tu najlepiej. W futbolu jednak nigdy nic nie wiadomo – wszystko zale偶y od tego, czy jeste艣 zdrowy czy nie.

I na razie nie jeszcze pan nie my艣li o zako艅czeniu kariery?

Nie mam 偶adnych konkretnych plan贸w co do podj臋cia tej decyzji. P贸ki jestem zdrowy i Sigma wci膮偶 mnie chce, chcia艂bym m贸c tu dalej gra膰. Mam jeszcze kontrakt z klubem na kolejny rok – zobaczymy, co przyniesie.

Ma pan pomys艂 na to, co b臋dzie dalej – mo偶e chcia艂by pan p贸j艣膰 w 艣lady brata, kt贸ry by艂 trenerem i dyrektorem sportowym?

Jeszcze nie wiem, co b臋dzie dalej, ale nie s膮dz臋, 偶e p贸jd臋 艣ladami brata. Raczej bycie trenerem nie jest dla mnie. Od pi膮tego roku 偶ycia ca艂y czas jestem zwi膮zany z pi艂k膮, wi臋c po zako艅czeniu kariery, przyjdzie czas na odpoczynek. My艣l臋, 偶e chcia艂bym spr贸bowa膰 czego艣 nowego, poza futbolem.

Chcia艂bym teraz przej艣膰 do tematu reprezentacji Czech. Pana pierwszym wielkim turniejem by艂o Euro 2012. Wyszli艣cie wtedy z grupy, ale pierwszy mecz nie by艂 zapewne dla pana udanym debiutem na wielkiej imprezie?

Przegrali艣my wtedy 1:4, ale nie uwa偶am, 偶e zagra艂em 藕le w tym meczu. Na kolejne mecze trener dokona艂 jednak kilku zmian i ja by艂em jedn膮 z nich. Potem dru偶yna gra艂a ju偶 dobrze, awansowali艣my do nast臋pnej rundy. Sam turniej by艂 dla mnie jednak wspania艂ym prze偶yciem, lubi臋 go wspomina膰.

Zatrzymam si臋 przy tym, 偶e trener Michal Bilek zmieni艂 pana po pierwszym meczu. Co wtedy pan us艂ysza艂 od selekcjonera?

Nie wiem, nigdy o tym nie rozmawia艂em z trenerem. W ka偶dym razie, ciesz臋 si臋, 偶e mog艂em zagra膰 na tym turnieju. Zreszt膮 na pocz膮tku my艣la艂em, 偶e niekoniecznie otrzymam szans臋 gry, jednak we wcze艣niejszych meczach gra艂em dobrze, trener na mnie postawi艂, wi臋c jestem mu wdzi臋czny. P贸藕niej ze mnie zrezygnowa艂, wybra艂 innych, ale nie by艂em na niego z艂y, czy co艣 w tym stylu. Wa偶ne 偶e zesp贸艂 spisa艂 si臋 dobrze.

Wi臋cej zagra艂 pan na Euro 2016 – w ka偶dym meczu grupowym. Reprezentacja Czech jednak w贸wczas nie wysz艂a z grupy. Jak pan uwa偶a, mog艂o zako艅czy膰 si臋 lepiej?

Na samym pocz膮tku grali艣my z bardzo dobrym przeciwnikiem, Hiszpani膮. Mecz zako艅czy艂 si臋 dla nas pechowo – dostali艣my bramk臋 w ko艅c贸wce, a kilka minut wcze艣niej sami byli艣my blisko strzelenia. A potem zremisowali艣my z Chorwacj膮 i przegrali艣my z Turcj膮. Szkoda, 偶e nie zagrali艣my lepiej. Byli艣my w stanie zrobi膰 lepszy wynik.

Wtedy na jaki艣 czas zrezygnowa艂 pan z gry w czeskiej kadrze. Wynik na Euro 2016 by艂 powodem?

Nie, chcia艂em bardziej po艣wi臋ci膰 si臋 rodzinie i sp臋dza膰 wi臋cej czasu z synem. Mistrzostwa nie mia艂y wp艂ywu na moj膮 decyzj臋.

Po czterech latach jednak na moment pan wr贸ci艂 do reprezentacji.

Zwr贸ci艂 si臋 do mnie trener Holoubek, kt贸ry mia艂 problemy kadrowe z powodu pandemii i musia艂 zbudowa膰 zupe艂nie nowy sk艂ad. Oczywi艣cie nie odm贸wi艂em gry – reprezentowanie kraju zawsze by艂o dla mnie przyjemno艣ci膮. Dlatego w tej trudnej sytuacji chcia艂em pom贸c. Mecz odby艂 si臋 zreszt膮 w O艂omu艅cu, wi臋c mia艂em blisko.

To by艂 ju偶 definitywnie ostatni pana mecz w czeskiej kadrze?

Tak, zdecydowanie ostatni.

Chcia艂bym teraz zapyta膰 o reprezentacj臋 Czech na Euro 2020. W kadrze znalaz艂o si臋 a偶 dziewi臋ciu pi艂karzy z ligi, mi臋dzy innymi Ales Mandous – pana kolega z Sigmy. Ta liczba ligowc贸w powo艂anych na Euro 2020 jest adekwatna?

Wszystko oczywi艣cie zale偶y od preferencji trenera, ale jako艣膰 czeskiej ligi jest wysoka. My艣l臋 偶e to bardzo dobrze, 偶e a偶 tylu naszych ligowc贸w otrzyma艂o szans臋. Tym bardziej, 偶e za granic膮 te偶 gra sporo Czech贸w.

Przed Euro 2020 pojawi艂y si臋 jakie艣 kontrowersje dotycz膮ce sk艂adu?

Nasza dru偶yna narodowa zawsze jest obiektem debaty – zawsze kto艣 b臋dzie niezadowolony z decyzji selekcjonera. Ci faceci ju偶 jednak wcze艣niej udowodnili, 偶e zas艂uguj膮 na powo艂anie i to nie jest przypadek, 偶e pojechali na Euro. Trener wybra艂 najlepszych naszych pi艂karzy z ligi z zagranicy. My艣l臋, 偶e ten zesp贸艂 jest najlepszym, jaki mo偶emy zaoferowa膰 Europie. Jestem dobrej my艣li.

Czego czescy kibice oczekuj膮 po wyst臋pie reprezentacji na Euro?

To jest trudne pytanie, bo czeskich kibic贸w zawsze trudno zadowoli膰. My艣l臋, 偶e przynajmniej zwyci臋stwo (rozmowa sprzed meczu ze Szkocj膮 – przyp.red) to wynik, kt贸rego w Czechach si臋 spodziewaj膮. Cho膰 nie b臋dzie 艂atwo – Anglia, Chorwacja i Szkocja to mocni przeciwnicy.

Kt贸ry z czeskich pi艂karzy mo偶e mie膰 najwi臋kszy wp艂yw na wyniki kadry na mistrzostwach Europy?

Nie chcia艂bym tutaj nikogo ocenia膰 i wyr贸偶nia膰. Reprezentacja Czech w tej chwili na pewno stanowi zgran膮 grup臋, co sprawia, 偶e s膮 pewni siebie. Ich si艂膮 jest gra zespo艂owa, co zreszt膮 pokazali ju偶 w zesz艂orocznych meczach. Najlepiej si臋 spisuj膮, gdy trzymaj膮 si臋 razem i graj膮 jako jeden kolektyw. To mo偶e zadecydowa膰 o dobrym wyniku na Euro.

ROZMAWIA艁: PRZEMYS艁AW CHLEBICKI