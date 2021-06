Ukraina vs Macedonia Północna – podsumowanie spotkania

Po porażce 2:3 z Holandią, reprezentacja Ukrainy może cieszyć się z pierwszego zwycięstwa na Euro 2020. Piłkarze naszych wschodnich sąsiadów pokonali 2:1 Macedonię Północną.

Przed startem mistrzostw Europy nikt nie patrzył z wielkim zainteresowaniem na pojedynek Ukrainy z Macedonią Północną. Obie reprezentacje w swoich pierwszych meczach zaprezentowały się z dobrej strony, efektem czego odbiór tego pojedynku był już zupełnie inny.

Od początku rywalizacji inicjatywę na murawie przejęli ukraińscy piłkarze, którzy regularnie meldowali się pod bramką rywali. Zawodnicy Macedonii Północnej nie pozostawali jednak dłużni i również próbowali zagrozić rywalom.

W pierwszej połowie więcej konkretów było jednak po stronie reprezentacji Ukrainy. Pełniący rolę gospodarzy zawodnicy Andriya Shevchenki strzelili pierwszą bramkę w 29. minucie. Do siatki trafił Yarmolenko. Chwilę później mieliśmy już 2:0. Yaremchuk wykorzystał dobre podanie Yarmolenki i wyprowadził swoją kadrę na dwubramkowe prowadzenie.

Reakcja Macedonii Północnej

Choć Macedonia Północna nie była w pierwszej połowie całkowicie bezradna, to przed startem drugiej części rywalizacji, można było odnieść wrażenie, iż Ukrainie nie zdarzy się w tym meczu nic złego.

Macedonia nie zraziła się jednak wynikiem 0:2. Od startu drugiej połowy goście próbowali stworzyć akcję, która pozwoli drużynie złapać kontakt. Upór Macedonii Północnej przyniósł skutek w 56. minucie spotkania. Arbiter słusznie podyktował rzut karny dla gości. Choć golkiper Ukrainy popisał się skuteczną interwencją przy jedenastce rywali, to Alioski naprawił swój błąd i po dobitce strzelił gola kontaktowego.

W 74. minucie reprezentacja Ukrainy stanęła przed świetną szansą, by zdobyć trzecią bramkę i prawdopodobniej zamknąć kwestię trzech punktów. Ruslan Malinovsky posłał genialną piłkę do Tsygankova, jednakże 23-latek nie wykorzystał dobrej okazji do strzelenia gola.

Rzut karny w tym meczu otrzymała także Ukraina. Jeden z graczy Macedonii Północnej zagrał ręką w polu karnym będąc w murze. Sędzia tego starcia po obejrzeniu powtórek zdecydował się podyktować jedenastkę dla Ukrainy. Tym razem interwencją popisał się Bushchan, a żaden z ukraińskich zawodników nie zdołał dobiec do futbolówki, więc nadal mieliśmy 2:1.

Do końca spotkania nie zobaczyliśmy goli. Dzięki zwycięstwu, reprezentacja Ukrainy cały czas ma szanse na awans. Z turniejem najprawdopodobniej żegna się Macedonia Północna.

Ukraina vs Macedonia Północna – statystyki

Tak prezentują się statystyki ze starcia Ukraina – Macedonia Północna:

52% Posiadanie piłki 48% 17 Strzały 13 8 Strzały celne 5 461 Ilość podań 416 87% Celność podań 85 % 9 Faule 9 1 Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 3 Spalone 1 5 Rzuty rożne 5

Ukraina 2:1 Macedonia Północna

1:0 Yarmolenko 29′

2:0 Yaremchuk 34′

2:1 Alioski 57′

Inne typy z grupy C:

W grupie C zostaną rozegrane jeszcze trzy mecze:

Holandia – Austria (17 czerwca, Amsterdam)

Ukraina – Austria (21 czerwca, Bukareszt)

Macedonia Północna – Holandia (21 czerwca, Amsterdam)