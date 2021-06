Dania vs Belgia – podsumowanie spotkania

W ramach drugiego czwartkowego meczu, reprezentacja Danii rywalizowała w Kopenhadze z Belgią. Po niezwykle emocjonującym starciu, reprezentacja Belgii wygrała 2:1.

Wszyscy zastanawiali się, jak zareaguje Dania po starciu z Finlandią. Duńczycy przegrali 0:1. Istotniejsze były jednak zdarzenia związane z Eriksenem. Jak wiadomo, pomocnik Interu walczył na murawie o życie. Na szczęście cała historia zakończyła się pozytywnie.

Dobre wieści w sprawie Eriksena być może zmotywowały Danie, która rozpoczęła pojedynek z Belgią w najlepszy możliwy sposób. Już w 2. minucie do siatki trafił Poulsen. Duńczycy nie zamierzali jednak zwalniać tempa. Świetny pressing reprezentacji Danii sprawiał, że Belgia miała niesamowite problemy w pierwszej połowie i tak naprawdę nie była w stanie skonstruować konkretnej akcji. Zupełnie inaczej wygląda postawa Duńczyków, którzy do końca pierwszej połowy stworzyli sobie kilka szans. Ostatecznie piłkarze obu ekip schodzili przy wyniku 1:0.

Odmieniona Belgia

Roberto Martinez musiał zareagować na boiskowe zdarzenia. Już od początku drugiej połowy na murawie pojawił się Kevin De Bruyne. Obecność zawodnika Manchesteru City była widoczna. Wystarczy powiedzieć, że to De Bruyne asystował przy golu na 1:1. Akcję świetnym rajdem zapoczątkował Romelu Lukaku, który dograł do De Bruyne. Gracz “The Citizens” zauważył Thorgana Hazarda, który nie miał żadnych problemów z wpakowaniem futbolówki do siatki.

Reprezentacja Belgii kontynuowała swoją dobrą grę i próbowała strzelić drugiego gola. Ta sztuka udała się “Czerwonym Diabłom” w 70. minucie. Była to akcja rezerwowych, gdyż przy tej bramce asystował Eden Hazard, a do gola strzelił Kevin De Bruyne. Również i tym razem warto podkreślić pracę, jaką Romelu Lukaku. Snajper Interu miał duży udział przy tej bramce.

Przed wielką szansą na wyrównanie reprezentacja Danii stanęła w 87. minucie. strzał głową wykonał Martin Braithwaite, jednakże futbolówka uderzyła w słupek. Choć gospodarze napierali, to do końca rywalizacji nie obejrzeliśmy już goli. Tym samym Belgia zgarnia kolejne trzy punkty i gwarantuje sobie awans do fazy pucharowej.

Dania vs Belgia – statystyki

Statystyki z tego starcia prezentują się następująco

52% Posiadanie piłki 48% 22 Strzały 6 6 Strzały celne 4 495 Ilość podań 548 86% Celność podań 86 % 8 Faule 14 3 Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 2 Spalone 2 2 Rzuty rożne 4

Dania 1:2 Belgia

1:0 Poulsen 2′

1:1 T. Hazard 55′

1:2 De Bruyne 70′

