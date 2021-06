Paulo Sousa znów eksperymentuje. Czy to się opłaci?

Paulo Sousa przed meczem z Hiszpanią zdecydował się na kilka taktycznych zmian. Czy decyzje podjęte przed drugim spotkaniem grupowym wyjdą Polakom na dobre?

Eksperymentów ciąg dalszy

Paulo Sousa przyzwyczaił nas do eksperymentów ze składem i postawił na nie także w meczu z Hiszpanią. Najwyraźniej selekcjoner wyciągnął kilka wniosków i zdecydował się na kilka zmian w składzie względem pojedynku ze Słowacją. Oczywiście, ośmiu piłkarzy z wyjściowej jedenastki z pierwszego spotkania grupowego zagra i tym razem. Teraz jednak trener postanowił dać szansę zawodnikom, którzy przeciwko Słowakom wchodzili na boisko z ławki.

Wymagana oczywiście była zmiana Grzegorza Krychowiaka, który przeciwko Słowacji otrzymał czerwoną kartkę. Piłkarza Lokomotiwu, zgodnie z przewidywaniami, zastąpi w środku pola Jakub Moder. Poza tym, Paulo Sousa tym razem nie postawił na Macieja Rybusa i Karola Linettego. Miejsce tego pierwszego zajmie Tymoteusz Puchacz, który dobrze spisywał się w ostatnich minutach przeciwko Słowacji. Z kolei piłkarz Torino nie zagra ze względu na zmianę taktyczną. Selekcjoner zdecydował bowiem, że zagra ustawieniem z dwoma napastnikami i obok Roberta Lewandowskiego zagra Karol Świderski.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Hiszpanią: Szczęsny – Glik, Bednarek, Bereszyński – Puchacz, Moder, Klich, Jóźwiak – Zieliński, Lewandowski, Świderski

Kolejny “pierwszy raz” Sousy

Nie jest tutaj tajemnicą, że reprezentacja Polski po raz pierwszy wystąpi w dokładnie takim zestawieniu. Można się w nim spodziewać podobnej jak dotychczas roli Bartosza Bereszyńskiego, natomiast o wahadła powinni zadbać Tymoteusz Puchacz i Kamil Jóźwiak. Zagadką na razie pozostaje, na czym będzie polegać rola Piotra Zielińskiego. Czy Paulo Sousa ustawi go na pozycji “dziesiątki”, a może piłkarz Napoli będzie musiał schodzić na skrzydło? Wszystko wskazuje na pierwsze rozwiązanie, ale może Paulo Sousa ustawi atak podobnie jak w meczu z Anglią, gdzie Piotr Zieliński schodził na skrzydło, a Karol Świderski na prawą stronę?

Jakim składem zagrają Hiszpanie?

Przy okazji przyjrzyjmy się też reprezentacji Hiszpanii. Luis Enrique podjął decyzję o tylko jednej zmianie względem spotkania ze Szwecją. Od pierwszej minuty tym razem nie zagra Ferran Torres, a jego miejsce zajmie Gerard Moreno.

Skład reprezentacji Hiszpanii: Simon – Alba, P. Torres, Laporte, Llorente – Pedri, Rodri, Koke – Olmo, Morata, Moreno

Chłodna głowa uratuje Euro?

Już o 21. czeka nas drugie w wykonaniu Polaków spotkanie fazy grupowej Euro 2020. Czy będzie to najtrudniejszy sprawdzian Paulo Sousy w roli selekcjonera “Biało-czerwonych”? “Biało-czerwoni” głową muru nie przebiją, a Paulo Sousa nie odmieni gry zespołu z dnia na dzień. Przykład Węgier w starciu z Francją jednak pokazał, że warto walczyć do końca, pomimo zmęczenia i rywala naszpikowanego gwiazdami na każdej pojedynczej pozycji.

Choć kaliber rywala jest zdecydowanie lepszy, to jednak już spotkanie ze Słowacją dało określony obraz polskiej kadry. Oczywiście, chcielibyśmy po tym meczu mieć więcej powodów do radości, ale przed starciem z Hiszpanią powinniśmy zachować chłodną głowę. Tak samo my, kibice, jak i piłkarze. Może to jest jakiś klucz, żeby choć trochę uratować te mistrzostwa.