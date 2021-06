Aco Stojkov 🇲🇰: “Goran jest piłkarzem, którego sława nie zmieniła”

Aco Stojkov i Goran Pandev w nastoletnim wieku byli nieroz艂膮czni. Pochodz膮 z tej samej miejscowo艣ci, p贸艂nocnomacedo艅skiej Strumicy, mie艣cie po艂o偶onym przy granicy bu艂garskiej. Ich pi艂karskie kariery r贸wnie偶 rozpocz臋艂y si臋 w tym samym klubie, Be艂asicy. Poza tym obaj jako osiemnastolatkowie trafili do Interu. Chocia偶 ich pi艂karskie drogi w pewnym momencie si臋 rozesz艂y, do dzi艣 utrzymuj膮 kontakt.

W rozmowie z cyklu 鈥24 Twarze Euro鈥 Aco Stojkov opowiedzia艂 nam o wsp贸lnych pocz膮tkach z Goranem Pandevem. Czy kapitan reprezentacji Macedonii P贸艂nocnej zmieni艂 si臋 przez ostatnie 25 lat? Jak Macedo艅czycy podeszli do pierwszych w historii kraju mistrzostw Europy? By艂y pi艂karz Interu podzieli艂 si臋 tak偶e swoimi pi艂karskimi wspomnieniami.

***

Przeczyta艂em, 偶e pochodzi pan z tej samej miejscowo艣ci, co Goran Pandev i zaczynali艣cie karier臋 w tym samym klubie. Znacie si臋 od dziecka?

Poznali艣my si臋 gdy mieli艣my po trzyna艣cie lat i od tamtej pory przechodzili艣my razem wszystkie kategorie. Byli艣my jak tandem! Wystartowali艣my razem w FC Be艂asica Strumica i przez kilka lat byli艣my partnerami w ataku – najpierw juniorach, potem w doros艂ej dru偶ynie i pierwszej reprezentacji. W tamtych czasach postrzegano nas jako perspektywiczny duet i wszyscy traktowali nas dw贸ch jako jeden organizm. Mo偶na powiedzie膰, 偶e nam obu wr贸偶ono wielk膮 karier臋 pi艂karsk膮.

S艂ysz膮c nazwisko 鈥淧andev鈥, co jako pierwsze przychodzi panu na my艣li?

Goran zawsze mia艂 艣wietn膮 technik臋 i pi艂karskie umiej臋tno艣ci, kt贸re od wielu lat wci膮偶 doskonali. Chcia艂 spe艂nia膰 marzenia. A teraz jest na tronie, najlepszego pi艂karza w historii Macedonii. Gdybym mia艂 jednak wybra膰 konkretne wydarzenie z jego udzia艂em, mam przed oczami mecz z Holandi膮 w eliminacjach do Mundialu 2006. Zremisowali艣my wtedy 2:2 i obaj zdobyli艣my po jednej bramce.

Jeszcze wcze艣niej trafili艣cie jednak razem do Interu, a potem na wypo偶yczenie do Spezii. Czy przez ten czas wasze relacje pozosta艂y niezmienne, patrz膮c 偶e potem poszli艣cie w innym kierunku?

Goran jako pi艂karz bardzo si臋 rozwin膮艂, ale jako cz艂owiek pozosta艂 taki sam. To fantastyczny przyjaciel – zawsze by艂 mi艂y, pomocny i skromny. I to mu zosta艂o. Niewiele jest os贸b, kt贸rych s艂awa nie zmienia, wi臋c Goran po prostu jest wyj膮tkiem.

Jak pan my艣li, co sprawia, 偶e Goran Pandev mimo 38 lat na karku wci膮偶 potrafi gra膰 na wysokim poziomie w Genoi i reprezentacji?

Jego drug膮 najwi臋ksz膮 mi艂o艣ci膮 偶ycia, oczywi艣cie po 偶onie (艣miech), jest pi艂ka. My艣l臋, 偶e to wszystko wyja艣nia, dlaczego wci膮偶 jest w tak 艣wietnej formie.

Wci膮偶 utrzymujecie kontakt?

Tak, wci膮偶 jeste艣my w kontakcie. Rozmawiamy ze sob膮 telefonicznie, a latem – gdy obaj jedziemy do naszej rodzinnej Strumicy, spotykamy si臋 wraz z naszymi rodzinami. Je艣li tylko mamy tak膮 okazj臋, nie mo偶emy jej przegapi膰! Poza tym nasze dzieci s膮 w jednym wieku – dobrze si臋 dogaduj膮 i dzi臋ki temu te偶 mamy zawsze dodatkowe tematy do rozmowy (艣miech).

Czyli domy艣lam si臋, 偶e by艂 pan jedn膮 z pierwszych os贸b, kt贸re pogratulowa艂y Goranovi Pandevovi pierwszej bramki na Euro?

Oczywi艣cie, zawsze rozmawiamy przy okazji r贸偶nych wa偶nych wydarze艅 w naszym 偶yciu, urodzin, rocznic. Po tej bramce te偶 od razu mu pogratulowa艂em.

Chcia艂bym teraz troch臋 z panem porozmawia膰 o pana karierze pi艂karskiej. Jak pan wspomina pobyt w Interze?聽

To by艂 wspania艂y czas i da艂 mi du偶o motywacji na nast臋pne lata kariery. Szkoda tylko, 偶e kilka razy wtedy dozna艂em kontuzji i nie mia艂em niestety pe艂ni mo偶liwo艣ci do pokazania swojego pe艂nego talentu.

W mi臋dzyczasie trafi艂 pan na moment do Polski – przez jedn膮 rund臋 gra艂 pan w G贸rniku Zabrze. By艂 pan zadowolony z tego czasu?

By艂em tam przez tylko sze艣膰 miesi臋cy. Zawsze jednak mi艂o wracam wspomnieniami do tamtego okresu. Ludzie w Zabrzu byli przyja藕ni, a ja zosta艂em mi艂o przyj臋ty jako obcokrajowiec. Jak teraz widz臋, teraz u was jest jeszcze lepiej – polska pi艂ka si臋 poprawi艂a i macie lepsze warunki. Mo偶e tego troch臋 nie zauwa偶acie, ale uwa偶am, 偶e gra w Polsce to du偶e osi膮gni臋cie.

Po czterech latach, po wypo偶yczeniach, odszed艂 pan z Interu. Zdecydowa艂 si臋 pan na transfer do Belgii – nie m贸g艂 pan wtedy zosta膰 we W艂oszech?

Niestety, nie zawsze wszystko wychodzi tak jak chcesz. Nie ma te偶 zgodno艣ci mi臋dzy tym czego chcesz, a tym, co jest najlepsze dla twojej kariery. W ka偶dym razie, Belgia okaza艂a si臋 dla mnie dobrym kierunkiem i my艣l臋, 偶e by艂o to dobre do艣wiadczenie.

Potem gra艂 pan w wielu krajach, zanim wr贸ci艂 pan w rodzinne strony. Gdzie, poza Macedoni膮, czu艂 si臋 pan najlepiej?

Zdecydowanie w Szwajcarii. Tam mia艂em sw贸j najlepszy czas – w karierze i 偶yciu – i po roku zwr贸ci艂em na siebie uwag臋 wi臋kszych klub贸w. Niestety, 鈥渄zi臋ki鈥 mojemu agentowi, do niczego nie dosz艂o, a moja kariera u艂o偶y艂a si臋 troch臋 inaczej ni偶 oczekiwa艂em. Potem jednak jeszcze przez dwa kolejne lata przyje偶d偶a艂em tam z dzie膰mi na wakacje.

Przejd藕my do tematu reprezentacji, w kt贸rej zagra艂 pan 42 razy. Kt贸ry mecz w narodowych barwach wspomina pan najlepiej – w艂a艣nie ten z Holandi膮?

Tak, ten mecz najbardziej utkwi艂 mi w pami臋ci i 偶adnego innego ju偶 nie por贸wna艂bym do niego. Pokona艂em najlepszego bramkarza na 艣wiecie w tamtym momencie, Edwina van der Sara. To by艂o bezcenne uczucie.

Jak pan zareagowa艂, gdy reprezentacja Macedonii P贸艂nocnej awansowa艂a na Euro?

Kr贸tko m贸wi膮c, spe艂ni艂y si臋 moje marzenia z dzieci艅stwa. Chocia偶 ju偶 nie gram, ca艂ym sercem jestem za t膮 dru偶yn膮.

Domy艣lam si臋, 偶e w ca艂ym kraju awans na Euro by艂 prawdziwym 艣wi臋tem.

To by艂 pi臋kny moment w naszej pi艂karskiej historii. Mimo ogranicze艅 zwi膮zanych z covidem, nasi kibice wyszli na ulice, 艣wi臋tuj膮c ten sukces. Jak wielu ich jest by艂o wida膰 w Bukareszcie podczas Euro, gdzie przyjecha艂o sporo ludzi od nas. Pi艂ka no偶na w naszym kraju jest najpopularniejszym sportem, nawet mimo tego, 偶e Wardar trzy razy zdoby艂 Puchar Europy w pi艂ce r臋cznej.

Jak膮 opini膮 w kraju cieszy si臋 selekcjoner macedo艅skiej kadry, Igor Angelovski?

Jest bohaterem narodowym! W zwi膮zku z tym, 偶e doprowadzi艂 nasz膮 reprezentacj臋 na Euro, zdoby艂 sympati臋 nie tylko kibic贸w, ale tak偶e os贸b niezwi膮zanych z pi艂k膮 w kraju. Podobnie zreszt膮 jak jego podopieczni.

Jest pan zadowolony z gry Macedonii P贸艂nocnej na Euro, mimo tych dw贸ch pora偶ek?

No c贸偶, zawsze mo偶emy by膰 lepsi. Ale b膮d藕my szczerzy, to wa偶ny moment dla nas, wi臋c nie chodzi nam tylko o walory pi艂karskie, ale o emocje i przej艣cie do historii. Ka偶dy punkt dla nas by艂by traktowany w kraju jako wielki sukces.

Po dw贸ch meczach ju偶 niestety wiadomo, 偶e nie wyjdziemy z grupy na Euro. Ale nie powinni艣my by膰 rozczarowani. Oczywi艣cie awans do 1/8 nie by艂 ca艂kowicie niemo偶liwy, ale trudno oczekiwa膰 ju偶 w debiucie na turnieju wyj艣cia z grupy. Wola艂bym zreszt膮, gdyby艣my robili stopniowe post臋py, krok po kroku. My艣l臋, 偶e Euro 2020 to 艣wietne do艣wiadczenie, ale czekaj膮 nas kolejne wyzwania.

Czy udzia艂 w Euro 2020 wp艂ynie na pi艂karski rozw贸j w kraju?

Oczywi艣cie. W ostatnich latach w naszym kraju wzi臋li艣my udzia艂 w wielu inicjatywach UEFA. Awansowali艣my na wielki turniej i mamy w sk艂adzie pi艂karskie gwiazdy. Ta historia mo偶e trwa膰 dalej. Chocia偶 oczywi艣cie wci膮偶 mamy problemy z infrastruktur膮, a zarobki pi艂karzy s膮 zbyt niskie.

Niestety w naszym kraju du偶ym problemem jest korupcja i nie dotyczy to tylko sportu, ale tak偶e innych sfer 偶ycia. Potrzebujemy w艂a艣ciwych ludzi we odpowiednich miejscach, 偶eby m贸c i艣膰 do przodu.

ROZMAWIA艁: PRZEMYS艁AW CHLEBICKI