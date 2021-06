Thomas Enevoldsen 🇩🇰: “W Danii brakuje nam atmosfery na trybunach”

Thomas Enevoldsen kilkana艣cie lat temu by艂 jednym z najwi臋kszych m艂odych talent贸w du艅skiego futbolu. Gdy w barwach Aalborgu awansowa艂 do Ligi Mistrz贸w, wr贸偶ono mu 艣wietlan膮 przysz艂o艣膰. Interesowa艂y si臋 nim kluby Premier League i La Ligi, pojecha艂 tak偶e na Mundial 2010. Ostatecznie nie wyl膮dowa艂 w 偶adnym pi艂karskim gigancie, ale postawi艂 na inne wyzwania – najpierw uko艅czy艂 wy偶sz膮 uczelni臋, a nast臋pnie wkroczy艂 w 艣wiat biznesu.

Aktualnie Thomas Enevoldsen wci膮偶 gra w pi艂k臋 w ameryka艅skim Orange County. Chocia偶 wci膮偶 futbol jest u niego na pierwszym miejscu, aktualnie spe艂nia si臋 na innych p艂aszczyznach, o czym przyzna艂 w naszej rozmowie. W naszej rozmowie nie zabrak艂o zar贸wno w膮tk贸w biznesowych, jak i pi艂karskich.

***

Po raz pierwszy pi艂karska Europa us艂ysza艂a o tobie w sezonie 2007/2008. Aalborg wtedy najpierw zagra艂 w Pucharze UEFA, gdzie zdoby艂e艣 bramk臋 przeciwko Tottenhamowi, a nast臋pnie zdoby艂 mistrzostwo kraju. Jakie mia艂e艣 wtedy my艣li na temat twojej sportowej przysz艂o艣ci?

Kr贸tko m贸wi膮c, my艣la艂em o wspania艂ej pi艂karskiej karierze za ka偶dym razem, gdy mia艂em pi艂k臋 przy nodze. Wcze艣niej zreszt膮 nie marzy艂em o niczym innym poza tym, 偶eby zosta膰 zawodowym pi艂karzem i m贸c reprezentowa膰 sw贸j kraj. Jak si臋 okaza艂o, oba te marzenia si臋 spe艂ni艂y.

W tamtym czasie jednak m贸wi艂o si臋 o tym, 偶e niebawem opu艣cisz Dani臋 i trafisz do silniejszego klubu. Widzia艂em plotki o Benfice, ale tak偶e o innych krajach. Kt贸ry temat by艂 najpowa偶niejszy?

Jedyn膮 ofert膮, o kt贸rej wiem, by艂a propozycja z Sampdorii, ale Aalborg wtedy powiedzia艂 鈥渘ie鈥. S艂ysza艂em, 偶e zainteresowane by艂y tak偶e inne kluby – Benfica, o kt贸rej wspomnia艂e艣, ale tak偶e Deportivo La Coruna, West Ham i kilka innych. Ale 偶aden z nich nie sk艂oni艂 si臋 do z艂o偶enia oferty. Przynajmniej o 偶adnym kroku z ich strony nie s艂ysza艂em.

W Aalborgu gra艂e艣 przez jaki艣 czas z polskim napastnikiem, Markiem Saganowskim. Z czego go zapami臋ta艂e艣?

To silny, fizyczny napastnik, kt贸ry potrafi艂 dobrze trzyma膰 pi艂k臋. By艂 wa偶nym zawodnikiem w czasie, gdy awansowali艣my do Ligi Mistrz贸w. Pami臋tam zreszt膮, 偶e to on asystowa艂 przy moim golu w meczu wyjazdowym z Villarrealem. To by艂o moje jedyne trafienie w Lidze Mistrz贸w.

Ostatecznie jednak trafi艂e艣 do Groningen. Jaki艣 czas p贸藕niej, ju偶 po latach sp臋dzonych w Belgii i Holandii, zdecydowa艂e艣 si臋 na wyjazd do USA. Powiedz szczerze, czy ta decyzja by艂a podj臋ta ze wzgl臋du na czynniki pi艂karskie czy inne?

Zawsze marzy艂em o tym, 偶eby pewnego dnia przenie艣膰 si臋 do USA i tam zagra膰. Mam tutaj zreszt膮 rodzin臋 i du偶o podr贸偶owa艂em po kraju. Moim zdaniem to najwspanialszy kraj na 艣wiecie i podoba mi si臋 tutaj dos艂ownie wszystko!

Kiedy zdecydowa艂e艣 si臋 na to, by podj膮膰 si臋 innej dzia艂alno艣ci ni偶 wyst臋py na boisku?

Sze艣膰 lat temu zdecydowa艂em si臋 rozpocz膮艂 studia z zarz膮dzania finansami. Ju偶 rok p贸藕niej wsp贸艂tworzy艂em firm臋 Min By Media ApS, kt贸ra prowadzi lokalne serwisy informacyjne w Aalborgu, Aarhus, Kopenhadze i Odense. Nadal jestem zaanga偶owany w t臋 sp贸艂k臋 jako udzia艂owiec i cz艂onek zarz膮du. Obecnie mamy dwadzie艣cia pracownik贸w na terenie ca艂ego kraju.

Powiedzia艂e艣 ju偶 troch臋 o swojej dzia艂alno艣ci. Najpierw jednak chcia艂bym zapyta膰 o to, czy studia nie kolidowa艂y z twoj膮 karier膮 pi艂karsk膮?

Wiem, 偶e w niekt贸rych krajach wygl膮da to inaczej, ale w Danii cz臋sto si臋 zdarza, 偶e pi艂karze r贸wnocze艣nie graj膮 i studiuj膮. Dzi臋ki Stowarzyszeniu Du艅skich Pi艂karzy i jego programowi 鈥淪tudy4Player鈥 bardzo 艂atwo po艂膮czy膰 jedno i drugie. Przez trzy lata studiowa艂em zarz膮dzanie finansami, ale nie musia艂em chodzi膰 na uczelni臋, bo wszystkie zaj臋cia mia艂em w trybie zdalnym. Ode mnie zale偶a艂o, ile b臋d臋 robi膰 robi膰 ka偶dego dnia, w zale偶no艣ci od harmonogramu trening贸w. R贸wnie偶 wszystkie egzaminy by艂y dost臋pne online.

Dlaczego wybra艂e艣 zarz膮dzanie finansami?

Nie ukrywam, 偶e zawsze interesowa艂em si臋 biznesem i szuka艂em sposobu, 偶eby p贸j艣膰 w tym kierunku. Wybra艂em zarz膮dzanie finansami, bo chcia艂em zdoby艂 wi臋ksz膮 wiedz臋 od strony ekonomicznej, 偶eby lepiej przygotowa膰 si臋 do prowadzenia w艂asnego biznesu.

Sk膮d pomys艂, by za艂o偶y膰 Min By Media ApS?

Wyszed艂em kiedy艣 na kaw臋 z dobrym przyjacielem, by艂ym dziennikarzem sportowym i wtedy wszystko si臋 zacz臋艂o. W tamtym czasie obaj mieszkali艣my w Aalborgu i uznali艣my, 偶e w okolicy nie ma 偶adnych lokalnych medi贸w, dzi臋ki kt贸rym mo偶na by艂o by膰 na bie偶膮co ze wszystkim. Od wydarze艅 w mie艣cie, po koncerty czy informacji o restauracjach i innych miejscach. A dzi艣 mamy strony internetowe w czterech najwi臋kszych miastach Danii, a miesi臋cznie odwiedzaj膮 je 艂膮cznie dwa miliony internaut贸w. To dobry wynik patrz膮c, 偶e w ca艂ym naszym kraju mieszka nieca艂e sze艣膰 milion贸w os贸b

To jednak nie jest twoja jedyna biznesowa inicjatywa. P贸藕niej sta艂e艣 si臋 wsp贸艂za艂o偶ycielem sp贸艂ki Many Digital. Czym konkretnie zajmuje si臋 twoje drugie 鈥渄ziecko鈥?

W 2019 roku postanowi艂em zainwestowa膰 w firm臋 tworz膮c膮 aplikacje dla kibic贸w profesjonalnych klub贸w sportowych. Naszymi klientami s膮 kluby z Danii, mi臋dzy innymi FC Midtjylland i Nordsjaelland, ale tak偶e z innych kraj贸w – na przyk艂ad niemiecki Holstein Kiel. Opr贸cz tej inwestycji, zale偶a艂o mi tak偶e na to, by otworzy膰 si臋 na ameryka艅ski rynek sportowy, kt贸ry jest ogromny.

Co ze sportowej kariery przenios艂e艣 do dzia艂alno艣ci niezwi膮zanych z futbolem?

Gram zawodowo w pi艂k臋 od pi臋tnastego roku 偶ycia i mia艂em w swojej karierze wiele wzlot贸w i upadk贸w. My艣l臋, 偶e wyst臋py na profesjonalnym poziomie to 艣wietna edukacja – uczysz si臋 mentalno艣ci i wiesz, jak post臋powa膰 w kryzysowych momentach. A takie zdarzaj膮 si臋 i na boisku, i w biznesie. Poza tym pi艂ka no偶na uczy koncentracji, dyscypliny oraz zarz膮dzania swoim czasem.

W tej chwili jeste艣 bardziej pi艂karzem czy biznesmenem?

Nadal jestem zawodowym pi艂karzem – na tym sp臋dzam najwi臋cej czasu i futbol wci膮偶 jest dla mnie na pierwszym miejscu. Inne zaj臋cia dostosowuj臋 do harmonogramu trening贸w. Po艣wi臋cam du偶o czasu mojej firmie, ale jej obowi膮zkami zajmuj臋 si臋 p贸藕niej. Potrafi臋 jednak pogodzi膰 jedno i drugie.

Po zako艅czeniu kariery sportowej wci膮偶 chcia艂by艣 pozosta膰 w pi艂karskim 艣wiecie?

Z Many Digital wci膮偶 b臋d臋 aktywny w 艣wiecie sportu, ale ju偶 raczej od strony marketingowej i zaanga偶owania fan贸w, a nie od strony boiskowej. Na razie nie mam jeszcze podstaw wykszta艂cenia do tego, 偶eby pracowa膰 bezpo艣rednio w pi艂ce, ale my艣l臋, 偶e fajnie by艂oby si臋 sprawdzi膰 w roli agenta. Po pi臋tnastu latach w futbolu mam du偶膮 sie膰 kontakt贸w, poza tym chcia艂bym pomaga膰 m艂odym zawodnikom, dawa膰 im rady, jak kierowa膰 swoj膮 karier膮 na podstawie tego, czego sam do艣wiadczy艂em.

Chcia艂bym przej艣膰 teraz do tematu Euro 2020, ale najpierw cofn臋 si臋 o prawie dwie dekady. W 1992 roku, gdy Dania zdobywa艂a mistrzostwo Europy, mia艂e艣 pi臋膰 lat. Pami臋tasz co艣 z tamtego czasu?

Oczywi艣cie, pami臋tam jak ogl膮da艂em fina艂! W rodzinnym domu le偶a艂em pod sto艂em w salonie tak, 偶eby nikt nie zauwa偶y艂, 偶e jeszcze nie poszed艂em spa膰 (艣miech). Gdy Dania zdobywa艂a bramki, chcia艂em wsta膰 i 艣wi臋towa膰. Sko艅czy艂o si臋 na tym, 偶e dwa razy uderzy艂em g艂ow膮 w st贸艂 (艣miech).

Czy du艅scy kibice wci膮偶 偶yj膮 tym sukcesem?

Pewnie, to by艂 wielki i nieoczekiwany sukces. Nikt nie spodziewa艂 si臋 wtedy, 偶e Dania mo偶e wygra膰 ten turniej. Mo偶e nie m贸wi si臋 o tym na ka偶dym kroku, ale w okresie mistrzostw Europy cz臋sto si臋 wraca do tamtego czasu.

W 2010 roku sam mog艂e艣 pozna膰 turniejow膮 atmosfer臋, gdy偶 z reprezentacj膮 Danii pojecha艂e艣 na mundial do RPA. Jak wspominasz atmosfer臋 tamtego turnieju?

Jest jeden pow贸d, dzi臋ki kt贸remu zapami臋tam te mistrzostwa. Wuwuzele. By艂y naprawd臋 irytuj膮ce. W niekt贸rych momentach by艂y tak g艂o艣ne, 偶e nie s艂yszeli艣my siebie na boisku ani naszych kibic贸w na trybunach.

My艣lisz, 偶e Dania wtedy mog艂a doj艣膰 dalej?

Nie ukrywam, nie byli艣my najlepiej przygotowani do tego turnieju. Nasi czo艂owi pi艂karze zmagali si臋 z kontuzjami i potrzebowali czasu, 偶eby wr贸ci膰 do sprawno艣ci meczowej. My艣l臋, 偶e to by艂 podstawowy pow贸d, dlaczego nie posz艂o nam dobrze i nie wyszli艣my z grupy.

Co艣 by艣 zmieni艂 w du艅skim futbolu, czy uwa偶asz, 偶e wszystko wygl膮da tak jak powinno?

Uwa偶am 偶e w tej chwili du艅ski futbol jest na wysokim poziomie. Nasza reprezentacja od lat dobrze sobie radzi i trudno j膮 pokona膰 nawet tym najlepszym. Ka偶dego roku w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w czy Ligi Europy wyst臋puj膮 du艅skie dru偶yny. Jedynym, czego nam brakuje jest lepsza atmosfera i wi臋kszej liczby kibic贸w na trybunach.

Na koniec – prywatne pytanie do ciebie, czy chcia艂by艣 wr贸ci膰 w przysz艂o艣ci do Danii, czy wolisz pozosta膰 w USA?

Wci膮偶 nie podj膮艂em decyzji w tej sprawie. Podoba mi si臋 jednak w USA i my艣l臋, 偶e m贸g艂bym tu zosta膰.

ROZMAWIA艁: PRZEMYS艁AW CHLEBICKI

* Thomas Enevoldsen nie chcia艂 wypowiada膰 si臋 na temat du艅skiej reprezentacji oraz ostatnich wydarze艅.