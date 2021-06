Peter Wennberg 🇸🇪: “Nasza mentalność polega na zaufaniu i współpracy “

Peter Wennberg w Szwecji jest uwa偶any za jednego z najlepszych trener贸w m艂odych pi艂karzy. Przed dekad臋 pracowa艂 w AIK Solna, gdzie na kolejne szczeble pi艂karskiej kariery wchodzili mi臋dzy innymi obecni reprezentanci kraju, Alexander Isak i Robin Quaison. Z kolei w pierwszym zespole ze Sztokholmu mia艂 okazj臋 prowadzi膰 innego kadrowicza, Kristoffera Olssona. Aktualnie Wennberg zreszt膮 sam jest selekcjonerem – od dw贸ch lat prowadzi bowiem reprezentacj臋 Szwecji U-18.

W rozmowie dla 鈥淔utbolNews.pl鈥 Peter Wennberg opowiedzia艂 o pi艂karskich pocz膮tkach pi艂karzy, kt贸rzy ostatnio zremisowali ze Hiszpani膮, a tak偶e pokonali S艂owacj臋 oraz opowiedzia艂 o szwedzkim modelu szkolenia. Kiedy Alexander Isak zrozumia艂, 偶e mo偶e zrobi膰 wielk膮 karier臋? Co ma wsp贸lnego IKEA z futbolem? Co jest g艂贸wn膮 si艂膮 obecnej kadry “Niebiesko-呕贸艂tych?

Kiedy艣 bra艂em udzia艂 jako dziennikarz w turnieju dla dzieci i m艂odzie偶y w wieku do 15 lat. Patrz膮c na szwedzkie dru偶yny, rzuci艂a mi si臋 w oczy dyscyplina taktyczna, szczeg贸lnie w defensywie. Pytanie do pana, jako trenera od lat pracuj膮cego z m艂odzie偶膮 – w Szwecji ju偶 od najm艂odszych lat dzieci s膮 uczone taktyki?

To jest zapisane w naszym szwedzkim DNA, nie tylko pi艂karskim. Jeste艣my jedynym krajem, kt贸ry organizuje spotkania o… spotkaniach! Mo偶e zabrzmia艂o to dziwnie, ale na ka偶dym kroku szukamy tego z艂otego 艣rodka. Drogi pomi臋dzy wszystkimi rozwi膮zaniami, kt贸r膮 nazywamy 鈥渓agom鈥. W 鈥渓agom鈥 ka偶dy otrzymuje okre艣lon膮 rol臋 i zadania. Strukturyzacja, organizowanie i znajdowanie logicznych rozwi膮za艅 to nie tylko IKEA, to cecha szwedzkiego spo艂ecze艅stwa. Wp艂ywa to na pi艂k臋 no偶n膮 oraz spos贸b, w jaki rozwijamy zawodnik贸w. Znajomo艣膰 metod zbiorowych i konkretnych r贸l indywidualnych to g艂贸wny spos贸b na edukacj臋 pi艂karsk膮 w naszym kraju.

I jak wida膰, przynosi on efekty, patrz膮c cho膰by na Alexandra Isaka, Kristoffera Olssona i Robina Quaisona, kt贸rzy trenowali pod pana wodz膮.

Podczas mojego dziesi臋cioletniego pobytu w AIK Solna powierzono mi kilka kluczowych r贸l, mi臋dzy innymi dyrektora technicznego, asystenta trenera w pierwszej dru偶ynie oraz g艂贸wnego szkoleniowca dru偶yn kategorii U16-U19. Wsp贸lnie wykonali艣my kawa艂 dobrej roboty, dzi臋ki kt贸rej kilku zawodnik贸w i trener贸w wskoczy艂o na wy偶szy poziom. Ca艂a tr贸jka by艂a jednak rozwijana na nieco innych poziomach w AIK. Isak trenowa艂 w klubie od dziecka, podobnie jak Quaison, kt贸ry w wieku kilku lat do nas trafi艂. Inaczej sytuacja wygl膮da艂a w przypadku Olssona, kt贸rego formowali艣my ju偶 w pierwszym zespole. Ka偶de z powy偶szych nazwisk to jednak dow贸d na to, 偶e dobry klub – taki jak AIK, mo偶e by膰 katalizatorem rozwoju zawodnika, niezale偶nie od wieku i etapu 偶ycia. W tym klubie ka偶dy codziennie doskonali swoje umiej臋tno艣ci, AIK to ci膮g艂a nauka!

Zapytam pana teraz o poszczeg贸lnych pi艂karzy. Zaczn臋 od najbardziej znanego z tego grona, Alexandra Isaka. Widzia艂em jego wyst臋py jeszcze zanim trafi艂 do Borussii Dortmund, w m艂odzie偶owej reprezencji. Jakie by艂y jego pocz膮tki w pana dru偶ynie i jakie by艂o jego podej艣cie do trening贸w?

Alexander ma swoj膮 histori臋, ale wi臋kszo艣膰 z pi艂karskich karier jest oparta na przemy艣lanych konstrukcjach. Mog臋 powiedzie膰, 偶e by艂o kilka wa偶nych punkt贸w, nad kt贸rymi pracowali艣my by go rozwin膮膰. Moja odpowiedzialno艣膰 za niego rozpocz臋艂a si臋, gdy uko艅czy艂 pi臋tna艣cie lat, w 2014 roku. Pocz膮tkowo gra艂 w dru偶ynie U16, ale ju偶 po dw贸ch miesi膮cach naszej wsp贸艂pracy trafi艂 do zespo艂u U19, gdzie sta艂 si臋 podstawowym napastnikiem. Mieli艣my na niego konkretny pomys艂, jednak najpierw zapytali艣my go o to, w jaki spos贸b on sam chcia艂by pracowa膰, 偶eby stawa膰 si臋 jak najlepszym.

W 2015 roku gra艂 w czterech zespo艂ach m艂odzie偶owych – U16, U17, U19 i U21, ale wsz臋dzie mia艂 si臋 koncentrowa膰 na swoich indywidualnych umiej臋tno艣ciach. Trenerom zespo艂u do lat siedemnastu poleci艂em jednak, 偶eby ustawiali go na pozycji 艣rodkowego pomocnika, 偶eby m贸g艂 lepiej pozna膰 r贸wnowag臋 mi臋dzy atakiem i obron膮. Z kolei w dru偶ynie U19 gra艂 na pozycji napastnika, podobnie jak w U16, gdzie naszym celem by艂o rozwini臋cie jego zdolno艣ci przyw贸dczych w艣r贸d r贸wie艣nik贸w. Za to do zespo艂u U21 trafi艂 po to, by mie膰 kontakt z zawodnikami pierwszej dru偶yny, by oceni膰 jego osobowo艣膰 i umiej臋tno艣ci. W najstarszej kategorii dali艣my mu jednak woln膮 r臋k臋, staraj膮c si臋 zainspirowa膰 go do odwa偶nej gry.

Praca wok贸艂 Alexandra by艂a przez nas bardzo dok艂adnie zaplanowana – chcieli艣my go dobrze przygotowa膰 do kolejnych zada艅. To przynios艂o efekty – ju偶 na pocz膮tku 2016 roku poleci艂em go trenerom pierwszego zespo艂u. Powiedzia艂em im: 鈥je艣li postawicie na niego, b臋dzie najlepszym napastnikiem AIK w tym sezonie鈥. I tak te偶 si臋 sta艂o.

Wspomnia艂 pan, 偶e wa偶ne w prowadzeniu Alexandra Isaka by艂o rozwijanie jego osobowo艣ci. Co mo偶na by艂o powiedzie膰 o jego charakterze, gdy by艂 nastolatkiem?

Alexander ma przekonuj膮c膮 osobowo艣膰. Potrafi wsp贸艂pracowa膰, a przy tym jest uwa偶ny – koncentruje si臋 na tym, co mo偶e jeszcze zmieni膰 w swojej grze. Pami臋tam jednak jego pocz膮tki – gdy na pocz膮tku przechodzi艂 obok sali treningowej, nie艣mia艂o m贸wi艂 鈥渃ze艣膰鈥 i szed艂 dalej. Pewnego dnia zadzwoni艂em do niego i powiedzia艂em: – Alex, planujemy tutaj twoj膮 przysz艂o艣膰. Powiniene艣 wykaza膰 wi臋ksze zainteresowanie ni偶 tylko przywitanie si臋. Je艣li b臋dziemy planowa膰 dla ciebie trening nurkowania w basenie zamiast gry w pi艂k臋 no偶n膮, po prostu zanurkujesz, nie zadaj膮c sobie pytania 鈥渄laczego?鈥. To ty odgrywasz g艂贸wn膮 rol臋 w swoim 偶yciu, nie my鈥.

Potem ju偶 za ka偶dym razem przychodzi艂 do nas przed treningiem i pyta艂 nas dok艂adnie o nasze plany. Po pewnym czasie zacz膮艂 ju偶 w du偶ej mierze samodzielnie pracowa膰 nad sob膮, analizowa膰 swoj膮 postaw臋 i tworzy膰 w艂asny pi艂karski projekt. Wtedy wiedzia艂em, 偶e rozpoczyna si臋 co艣 wyj膮tkowego.

A jakim zawodnikiem w m艂odym wieku by艂 Robin Quaison?

Maj膮c na my艣li jego styl gry i charakter, mo偶na powiedzie膰 偶e w dru偶ynie by艂 swego rodzaju 鈥渋nfluencerem鈥. Robin zawsze przejawia艂 艣wietne cechy przyw贸dcze i by艂 wzorem do na艣ladowania dzi臋ki podej艣ciu, a nie tylko s艂owom. Bra艂 odpowiedzialno艣膰 za siebie i otaczaj膮cych go ludzi. Jako pi艂karz zawsze szuka艂 wolnej przestrzeni. Jego obroty z pi艂k膮, zwody, zdolno艣膰 do zmiany kierunku gry – teraz to wszystko jest bardzo widoczne. Zreszt膮 pracowali艣my z nim podobnie, jak z Isakiem – cz臋sto gra艂 w pomocy, blisko pi艂ki. Du偶o trenowali艣my, aby m贸g艂 poradzi膰 sobie z naciskiem w z ty艂u, biega艂 z pi艂k膮 i wygrywa艂 powierzchni臋.

Jak sam pan wspomnia艂, z Kristofferem Olssonem pracowa艂 pan ju偶 w pierwszym zespole. Co wyr贸偶nia艂o go na tle koleg贸w?

Jego transfer do AIK by艂 艣wietnym ruchem. To pi艂karz, kt贸ry od najm艂odszych lat wyr贸偶nia艂 si臋 w swojej kategorii wiekowej na tle innych Szwed贸w i by艂 zawsze uwa偶any za zawodnika z wielkim potencja艂em. Dzi臋ki temu trafi艂 do Arsenalu. Potem gra艂 w Midtjylland, zanim w 2017 roku wyl膮dowa艂 w AIK. Gdy do nas przyszed艂, widzia艂em po nim konsekwencj臋 taktyczn膮, ale brakowa艂o mu p艂ynno艣ci w grze. Na pocz膮tku nie wszystko sz艂o mu 艂atwo i dobrze – walczy艂, szarpa艂, ale brakowa艂o mu pewno艣ci siebie. Mia艂em okazj臋 pracowa膰 z nim nad zagadnieniami mikrotaktycznymi, g艂贸wnie na pojedynkach 鈥1 na 1鈥 oraz kryciu stref膮 鈥4 na 4鈥 oraz zachowaniu w fazie przej艣ciowej mi臋dzy gr膮 z pi艂k膮 i bez niej. My艣l臋, 偶e szlifowanie z nim taktycznych szczeg贸艂贸w okaza艂o si臋 sposobem, 偶eby poczu艂 pi艂karskie flow. Wa偶ne by艂y tak偶e 膰wiczenia z kr贸tkimi przedzia艂ami czasowymi, kt贸re rozwin臋艂y jego instynkt w wychodzeniu do pi艂ki.

Na pewno jednak zdarzali si臋 panu zawodnicy, kt贸rzy byli wielkimi talentami, ale ostatecznie nie zrobili wielkich karier. Co wtedy zazwyczaj idzie nie tak?

Dzi臋kuj臋 bardzo za to pytanie, bo przyznam si臋, 偶e mnie ono prze艣laduje! Pi艂ka no偶na to nie tylko wielkie nadzieje, ale tak偶e wiele zrujnowanych marze艅. Dlatego chodz膮c do pracy na co dzie艅, nie tylko chc臋 by膰 trenerem, ale te偶 zwyk艂ym cz艂owiekiem. Zawsze sobie my艣l臋, 偶e za dwadzie艣cia lat chcia艂bym spotka膰 tych ludzi na ulicy i b臋d膮 mi mogli spojrze膰 w oczy z szacunkiem. Ale nigdy nikomu nie obiecuj臋, 偶e b臋d膮 gwiazdami. Obiecuj臋 im tylko mo偶liwo艣ci, jakimi s膮 na pewno rado艣膰 z gry, mi艂o艣膰 do pi艂ki i ci臋偶ka praca.

Utrzymuje pan kontakt z by艂ymi podopiecznymi?

Raczej nie, nawet staram si臋 trzyma膰 z daleka, nie jestem sentymentalny. Skupiam si臋 na kolejnych misjach. Oczywi艣cie, je艣li pi艂karze pisz膮 do mnie z pro艣b膮 o rad臋, gdy zmagaj膮 si臋 z r贸偶nymi dylematami, staram si臋 im pom贸c. Z regu艂y jednak nie interesuj臋 si臋 tym, co ju偶 zostawi艂em za drzwiami. Gdy pi艂karz zaczyna si臋 wybija膰, ka偶dy chce by膰 w centrum uwagi. Ale moja praca raczej ko艅czy si臋, gdy w艂膮czaj膮 si臋 kamery.

Przejd藕my teraz do tematu pana pracy z reprezentacj膮 Szwecji do lat osiemnastu. Co jest dla pana najwa偶niejsze w prowadzeniu tej dru偶yny?

By膰 jak najlepszym ambasadorem szwedzkiej pi艂ki i poprowadzi膰 j膮 do przodu na arenie mi臋dzynarodowej. Chcia艂bym inspirowa膰 pi艂karzy, trener贸w oraz kluby do wsp贸艂pracy i dawa膰 przyk艂ad innym, dbaj膮c o nasz potencja艂 w jak najlepszy spos贸b. Mam nadziej臋, 偶e moja praca z kadr膮 doprowadzi do rozwoju naszego futbolu, ale musimy wygra膰 jak najwi臋cej mecz贸w.

A co mo偶e da膰 pan swoim podopiecznym jako selekcjoner?

Mog臋 obieca膰 edukacj臋, nic wi臋cej. My艣l臋, 偶e na to pytanie bardziej b臋d膮 mogli odpowiedzie膰 moi zawodnicy za jaki艣 czas. W m艂odzie偶owym futbolu nie chodzi o produkcj臋, tylko o wspieranie tych zawodnik贸w. Mam nadziej臋, 偶e wielu z moich obecnych podopiecznych wskoczy potem na poziom U21, a potem zagra w pierwszej reprezentacji.

Na koniec chcia艂bym zada膰 kilka pyta艅 odno艣nie szwedzkiej kadry na Euro 2020. Przed turniejem du偶o si臋 m贸wi艂o o tym, 偶e nie zagra na nim Zlatan Ibrahimovi膰, kt贸ry wr贸ci艂 do reprezentacji po latach. Jak pan uwa偶a – czy ten pi艂karz m贸g艂by przyda膰 si臋 dru偶ynie?

Tak, ale tylko je艣li on i selekcjoner Janne Andersson zgodziliby si臋 na okre艣lone warunki wsp贸艂pracy. Zlatan ma jednak cechy, kt贸re m贸wi膮 same za siebie. Dzi臋ki do艣wiadczeniu zdoby艂 du偶膮 pi艂karsk膮 m膮dro艣膰 i jego zas艂ugi dla naszego futbolu s膮 ogromne.

Czego spodziewano si臋 w Szwecji przed Euro?

Przynajmniej wyj艣cia z grupy. Szwecja ma siln膮 obron臋, jest niebezpieczna w grze z kontrataku. Nasza kadra ma te偶 mocn膮 psychik臋 i ducha zespo艂u oraz kilku pi艂karzy, kt贸rzy dzi臋ki indywidualnym umiej臋tno艣ciom s膮 w stanie w pojedynk臋 wygrywa膰 mecze. Trafili艣my do interesuj膮cej grupy, ale podeszli艣my do niej skrupulatnie, nikogo nie lekcewa偶膮c.

Jakie by艂y reakcje w kraju po pierwszych meczach grupowych?

0:0 z Hiszpani膮 to dobry wynik. Spos贸b, w jaki grali艣my w pi艂k臋, podzieli艂 jednak kibic贸w. Ludzie zadawali wtedy pytania, czy lepiej kontrolowa膰 gr臋, a mo偶e lepiej rywala, kt贸ry prowadzi gr臋. Na Twitterze wybuch艂a wojna opinii z obu stron! Potem jednak wygrali艣my ze S艂owacj膮. A u nas gdy wygrywamy, to znaczy, 偶e wszystko jest dobrze. Gdy jednak tracimy punkty pojawia si臋 wiele temat贸w do dyskusji, gdy偶 wiele os贸b twierdzi, 偶e jest 藕le.

Co wed艂ug pana jest najwi臋ksz膮 si艂膮 szwedzkiej kadry w tym momencie?

W ofensywie na pewno jest to gra z kontrataku. Poza tym, my艣l臋 偶e trudno jest si臋 przygotowa膰 mentalnie na taki zesp贸艂, jak Szwecja. Ustawienie zespo艂u Janne Anderssona w obronie sprawia, 偶e rywale maj膮 bardzo ma艂o miejsca z przodu i jednocze艣nie maj膮 艣wiadomo艣膰, 偶e ich b艂臋dy mog膮 zosta膰 wykorzystane. Nasza mentalno艣膰 polega na ci臋偶kiej pracy, zaufaniu do zespo艂u i wsp贸艂pracy. My艣l臋, 偶e w艂a艣nie w ten spos贸b mo偶na naj艂atwiej opisa膰 nasz膮 reprezentacj臋.

ROZMAWIA艁: PRZEMYS艁AW CHLEBICKI