Czechy vs Anglia – podsumowanie spotkania

Rozstrzygnięcia dwóch poprzednich kolejek sprawiły, że reprezentacja Czech we wtorkowy wieczór powalczyła na Wembley z Anglią o pierwsze miejsce w grupie. Ten sukces osiągnęli Anglicy, którzy wygrali 1:0.

Wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, jak obie reprezentacje podejdą do tego starcia. Przypomnijmy, że jest to ostatnia kolejka fazy grupowej. Oznacza to, iż pojawiają się pewne kalkulacje dotyczące rywala w 1/8 finału. Na papierze z grupy D nieco korzystniej wygląda wyjście z drugiego miejsca, gdyż tutaj będzie czekać ktoś z kwartetu: Szwecja, Polska, Hiszpania i Słowacja. W przypadku zwycięstwa mowa o Francji, Niemcach, Portugalii i Węgrzech.

Bardzo szybko piłkarze rozwiali wszelkie spekulacje. Od początku spotkania na murawie przeważali podopieczni Southgate’a. Anglicy mogli wyjść na prowadzenie już w drugiej minucie potyczki. Świetną piłkę do Sterlinga posłał Luke Shaw, jednakże gracz Manchesteru City trafił w słupek. “Synowie Albionu” dążyli do strzelenia gola. Determinacja przyniosła skutek w 12. minucie, a bramkę zdobył Sterling, który wykorzystał piłkę od Grealisha.

Southgate podjął jak najbardziej słuszną decyzję, wystawiając od pierwszej minuty Grealisha i Sakę. Obaj piłkarze napędzali ataki Anglików. Nie oznacza to jednak, że Czesi byli całkowicie bezradni. W trakcie pierwszej połowy przed świetną okazją stanął m.in. Tomas Soucek, który wykonał niecelny strzał z dogodnego miejsca.

Swoją stuprocentową okazję na tym turnieju w końcu miał Harry Kane. Napastnik Tottenhamu nie zdołał jednak pokonać Vaclika, który wykonał imponującą paradę.

Bez błysku

Początek drugiej połowy spotkania sugerował, iż Czesi poszukają tutaj bramki, która zagwarantuje wyrównanie. Piłkarze naszych południowych sąsiadów próbowali przejąć inicjatywę nad tym meczem. Nie trwało to jednak długo. Z biegiem czasu, Anglicy zaczęli studzić zapędy rywali.

Drugie czterdzieści pięć minut upłynęło bez konkretnych szans z obu stron. Wystarczy powiedzieć, że żadna z drużyn nie oddała celnego strzału, co dobitnie pokazuje, iż Anglikom nie do końca zależało na strzeleniu drugiego gola, natomiast Czesi byli bezradni w atakach. Trudno osądzać reprezentację Czech o grę na przegraną, która początkowo gwarantowała drugie miejsce, gdyż w równolegle trwającym spotkaniu Chorwacja wyszła na prowadzenie 3:1 i zepchnęła Czechów na trzecią lokatę.

Tym samym rywalizacja w grupie D kończy się następująco. Zmagania wygrywa Anglia, na drugim miejscu jest Chorwacja, a trzecią lokatę zajmują Czesi, którzy na pewno zagrają w 1/8 finału dzięki klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc.

Czechy vs Anglia – statystyki

Tak prezentują się statystyki ze starcia Czechy – Anglia:

43% Posiadanie piłki 57% 7 Strzały 5 1 Strzały celne 2 419 Liczba podań 532 79% Celność podań 85% 10 Faule 11 1 Żółte kartki 0 0 Czerwone kartki 0 2 Spalone 5 4 Rzuty rożne 6

Czechy 0:1 Anglia

1:0 Sterling 12′