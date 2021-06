New England Revolution – New York Red Bulls 🇺🇸 Typy, kursy (24.06.2021)

Po serii czterech zwyci臋stw z rz臋du, pi艂karze New England Revolution spr贸buj膮 utrzyma膰 dobr膮 pass臋. Rywalem tego zespo艂u b臋dzie New York Red Bulls.

New England Revolution – New York Red Bulls zapowied藕 (czwartek, 01:00)

W imponuj膮cym stylu pi艂karze New England Revolution rozpocz臋li sezon MLS 2021. Wystarczy powiedzie膰, 偶e zesp贸艂 Adama Buksy zdoby艂 dwadzie艣cia punkt贸w w dziewi臋ciu meczach i jest aktualnie na pierwszym miejscu w Konferencji Wschodniej. Na szczeg贸ln膮 uwag臋 zas艂uguj膮 cztery ostatnie potyczki zespo艂u, kt贸re zako艅czy艂y si臋 czterema zwyci臋stwami.

Przyzwoicie od pocz膮tku kampanii prezentuj膮 si臋 gracze New York Red Bulls, kt贸rzy dzi臋ki czterem zwyci臋stwom w o艣miu meczach zajmuj膮 aktualnie pi膮te miejsce w tabeli. Pozosta艂e cztery starcia to z kolei pora偶ki.

Ostatni raz gracze New England Revolution rywalizowali z New York Red Bulls 23 maja tego roku. Ligowa potyczka obu ekip zako艅czy艂a si臋 zwyci臋stwem New England Revolution 3:1, a jednego z goli strzeli艂 Adam Buksa.

New England Revolution – New York Red Bulls kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest New England Revolution. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.7. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.6. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 4.85.

New England Revolution – New York Red Bulls fakty meczowe

New England Revolution wygra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Pi艂karze New York Red Bulls zanotowali dwie pora偶ki w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, New York Red Bulls tracili minimum jednego gola

New England Revolution – New York Red Bulls typy

Bior膮c pod uwag臋 form臋 New England Revolution, trudno nie zak艂ada膰 w tym starciu zwyci臋stwa gospodarzy.

New England Revolution – New York Red Bulls | Typ: New England Revolution wygra mecz 1.70 @ LV BET聽

New England Revolution – New York Red Bulls | Typ: New England Revolution wygra mecz i powy偶ej 1.5 bramki 2.05 @ LV BET聽