New York City – Atlanta Utd 🇺🇸 Typy, kursy (24.06.2021)

Po pora偶ce z New England Revolution, pi艂karze New York City zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Atlant膮 United, kt贸ra z kolei nie przegra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w.

New York City – Atlanta Utd zapowied藕 (czwartek, 01:30)

Jedno zwyci臋stwo, dwa remisy i dwie pora偶ki – tak prezentuje si臋 bilans New York City z pi臋ciu ostatnich mecz贸w. Nie s膮 to z pewno艣ci膮 rezultaty, kt贸re zadowalaj膮 sympatyk贸w klubu z Nowego Jorku. Zesp贸艂 zajmuje obecnie si贸dme miejsce w tabeli i traci do lidera ju偶 dziewi臋膰 punkt贸w.

Tyle samo oczek zgromadzili do tej pory zawodnicy Atlanty United, kt贸rzy nie przegrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w. W tej statystyce jest pewien haczyk. Atlanta wygra艂a zaledwie jeden mecz. Pozosta艂e cztery starcia to remisy. Tym samym na pi臋膰 spotka艅 przypada siedem punkt贸w.

Ostatni raz gracze New York City rywalizowali z Atlant膮 United 26 wrze艣nia 2019 roku. Starcie obu ekip zako艅czy艂o si臋 efektownym zwyci臋stwem ekipy z Nowego Jorku, kt贸ra wygra艂a na w艂asnym obiekcie 4:1.

New York City – Atlanta Utd kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest zesp贸艂 New York City. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.52. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.35. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 5.4.

New York City – Atlanta Utd fakty meczowe

Pi艂karze New York City zdobyli pi臋膰 punkt贸w w pi臋ciu ostatnich meczach

Atlanta nie przegra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, gracze New York City tracili minimum jednego gola

New York City – Atlanta Utd typy

Cho膰 w oczach bukmacher贸w wyra藕nym faworytem jest klub z Nowego Jorku, to my nie mamy do ko艅ca pewno艣ci co do zwyci臋stwa gospodarzy. Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym nie zabraknie goli.

New York City – Atlanta Utd | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.7 @ LV BET聽

New York City – Atlanta Utd | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.05 @ LV BET聽