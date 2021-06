Philadelphia Union – Columbus Crew 🇺🇸 Typy, kursy (24.06.2021)

W ramach zmaga艅 MLS, Philadelphia Union zmierzy si臋 na Talen Energy Stadium z Columbus Crew. Kt贸ra ekipa si臋gnie po zwyci臋stwo?聽

Philadelphia Union – Columbus Crew zapowied藕 (czwartek, 01:30)

W ostatniej kolejce pi艂karze Philadelphii Union rozegrali niezwykle emocjonuj膮cy mecz z Atlant膮. Do 84. minuty spotkania Philadelphia przegrywa艂a 0:2. Mimo to, spotkanie zako艅czy艂o si臋 remisem 2:2, a fenomenalnego gola na wag臋 remisu w 93. minucie strzeli艂 Glesnes. Aktualnie Philadelphia Union zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma pi臋膰 punkt贸w straty do lidera.

O jedno oczko mniej do tej pory zgromadzili gracze Columbus Crew, kt贸rzy prze偶ywaj膮 bardzo dobry okres. Wystarczy powiedzie膰, 偶e trzy ostatnie pojedynki tego zespo艂u ko艅czy艂y si臋 trzema zwyci臋stwami. Gracze Columbus Crew wygrali z New York City (2:1), Toronto FC (2:1) oraz Chicago Fire (2:0).

Ostatni raz Philadelphia Union rywalizowa艂a z Columbus Crew 18 kwietnia tego roku. Starcie obu ekip zako艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem.

Philadelphia Union – Columbus Crew kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Philadelphia Union. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.9. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.5. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 3.9.

Philadelphia Union – Columbus Crew fakty meczowe

Philadelphia nie przegra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gracze Columbus Crew wygrali trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W pi臋ciu ostatnich wyjazdowych potyczkach ekipa Columbus Crew zanotowa艂a zaledwie jedn膮 pora偶k臋

Philadelphia Union – Columbus Crew typy

Atut w艂asnego boiska mo偶e okaza膰 si臋 kluczowy. Zak艂adamy, i偶 po trzy punkty si臋gn膮 gospodarze, kt贸rzy s膮 w bardzo przyzwoitej formie, co pokazuje seria spotka艅 bez pora偶ki.

Philadelphia Union – Columbus Crew | Typ: Philadelphia Union wygra mecz 1.9 @ LV BET聽

Philadelphia Union – Columbus Crew | Typ: Philadelphia Union wygra mecz i powy偶ej 1.5 bramki 2.35 @ LV BET聽