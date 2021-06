Słowacja – Hiszpania – podsumowanie spotkania

Mieli Hiszpanie drżeć do końca o awans, ale tym razem zagrali swoje. Przewaga posiadania piłki, skuteczność oraz… dobre serce Słowaków złożyły się na wysokie zwycięstwo. La Furia Roja wchodzi do 1/8 finału z drugiego miejsca. Z kolei Słowacy tyloma straconymi golami żegnają się z turniejem!

Najpierw 0:0 ze Szwecją, później 1:1 z Polską nie zwiastowały najlepiej dla Hiszpanii. Kadra Luisa Enrique dominowała w dwóch pierwszych meczach, ale nie potrafiła tego przełożyć na zdobycze bramkowe. Tym razem też nie zaczęło się dobrze, bo już w 12. minucie rzut karny zmarnował… Alvaro Morata. Jeden z największych pechowców tego turnieju dał się popisać Martinowi Dubravce. Jednak kilkanaście minut później ten sam golkiper Słowaków dał jeszcze większy “popis”, gdy wrzucił sobie piłkę do bramki! Trudno racjonalnie wytłumaczyć zachowanie bramkarza Newcastle, ale od niego wszystko ruszyło.

Hiszpania prowadzi podwójnej krótkiej Martina Dubravki 🏐⚽ #euro2020 pic.twitter.com/mvbh7Tymmr — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 23, 2021

Worek z bramkami

Jeszcze przed przerwą efektownego gola głową strzelił Aymeric Laporte i już było wiadomo, że losy meczu są rozstrzygnięte. W drugiej połowie Hiszpanie tylko dobijali rywala. Najpierw Pablo Sarabia po asyście Jordiego Alby, a później jeszcze Ferran Torres i… znowu Słowak. Tym razem Juraj Kucka trafił do własnej bramki. Jednak w tym wypadku trudno jakkolwiek porównać to trafienie, do wyczynu Dubravki.

Warto wspomnieć, że Ferran Torres strzelił gola dokładnie minutę po wejściu na boisko. Chwilę wcześniej zmienił oczywiście Alvaro Moratę! Co ciekawe Luis Enrique przed tym spotkaniem dokonał wielu zmian w składzie. Na ławce znaleźli się m.in. Marcos Llorente, Pau Torres, Rodri czy Dani Olmo. Jak widać poskutkowało i nie wiadomo czy te zmiany nie będą miały odzwierciedlenia w kolejnym spotkaniu Hiszpanii na Euro 2020.

Słowacja – Hiszpania – statystyki

Tym razem liczby oddają najlepiej miazgę, jaką zafundowali Hiszpanie swojemu rywalowi.

38 proc. Posiadanie piłki 62 proc. 3 Strzały 17 0 Strzały celne 9 363 Liczba podań 689 82 proc. Celność podań 89 proc. 14 Faule 7 2 Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 1 Spalone 0 0 Rzuty rożne 7

Słowacja – Hiszpania 0:5 (0:2)

0:1 Dubravka sam. 30′

0:2 Laporte 45+3′

0:3 Sarabia 56′

0:4 Ferran Torres 67′

0:5 Kucka sam. 71′

Tabela grupy E

Szwecja 7pkt, 4:2 Hiszpania 5pkt, 6:1 Słowacja 3pkt, 2:7 Polska 1pkt, 4:6

W ten sposób Szwecja oraz Hiszpania awansowały do 1/8 finału. Słowacy jeszcze przed ostatnimi rozstrzygnięciami w grupie F już odpadli, mimo zajęcia trzeciego miejsca w grupie.