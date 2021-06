Portugalia – Francja – podsumowanie spotkania

Trzy rzuty karne, cztery gole i kapitalny poziom piłkarski. Miał być hit i był! W Budapeszcie oba zespoły podzieliły się punktami, które satysfakcjonują kibiców w Paryżu i Lizbonie. Na remis także pojedynek strzelecki dwóch niedawnych kolegów z Realu Madryt.

Mecz karnych

Przede wszystkim to był mecz rzutów karnych. Mateu Lahoz podyktował trzy jedenastki, a tak naprawdę mogło być ich więcej. W ostatniej minucie Kingsley Coman był zahaczany przez rywala i Francja mogła – lub powinna – dostać piłkę meczową. Wielkiego wpływu to może by nie miało dla końcowego układu tabeli, ale na pewno byłoby sprawiedliwiej.

Wcześniej były trzy jedenastki, z których dwukrotnie nie było żadnych wątpliwości. Mowa o tych dla Portugalii. Najpierw Hugo Lloris znokautował Danilo Pereirę, a w drugiej połowie ręce – niczym do lotu samolotem – rozłożył Jules Kounde i po chwili zablokował dośrodkowanie Cristiano Ronaldo. W międzyczasie Kylian Mbappe był faulowany(?) przez Nelsona Semedo. W tym przypadku było najwięcej kontrowersji, wszak Francuz padł po kontakcie, który wcale nie musiał oznaczać faulu. Tym bardziej gdy mówimy o tak dobrze zbudowanym zawodniku.

Pojedynek strzelców

Kiedyś razem w Realu Madryt. Dzisiaj naprzeciw siebie i Benzema wcale nie był w cieniu bardziej znanego kolegi. Karim Benzema strzelił swoje pierwsze bramki na Euro. Najpierw z jedenastu metrów, a później z akcji. W drugiej sytuacji początkowo sędzia asystent pokazał spalonego, ale po interwencji VAR-u Lahoz uznał gola. W przypadku Cristiano Ronaldo mowa o golach numer cztery i pięć na Euro. Jednocześnie uciekł sporej grupie zawodników z trzema trafieniami i jest faworytem do korony króla strzelców. Co ciekawe aż trzykrotnie CR7 strzelał gole z karnych na tym turnieju.

Piłki Pogby

Z ogromna przyjemnością ogląda kolejne piłki posyłane przez Paula Pogbę za linię obrony rywala. Najpierw “zewniakiem” przeciwko Niemcom, gdy chwilę później Lucas Hernandez zaliczył “asystę” przy samobójczym golu Matsa Hummelsa. Dzisiaj były trzy genialne zagrania pomocnika Manchesteru United. Najpierw asystę zepsuł mu Kylian Mbappe, gdy zmarnował sytuacje sam na sam z Rui Patricio. Później po jego podaniu Mbappe był faulowany na karnego, a na koniec Pogba dorzucił pełną asystę przy golu Benzemy. Niewiele brakowało, a wszystko okrasiłby jeszcze cudownym golem zza pola karnego, ale Rui Patricio znowu zabrał mu wpisanie się do protokołu swoją kapitalną interwencją.

Portugalia – Francja statystyki

To był niezwykle wyrównany mecz, co pokazują także liczby. Warto zwrócić uwagę na wysoką celność podań.

49 proc. Posiadanie piłki 51 proc. 10 Strzały 11 5 Strzały celne 5 548 Liczba podań 597 90 proc. Celność podań 93 proc. 9 Faule 15 0 Żółte kartki 4 0 Czerwone kartki 0 0 Spalone 2 0 Rzuty rożne 1

Portugalia – Francja 2:2 (1:1)

1:0 Ronaldo kar. 31′

1:1 Benzema kar. 45+2′

1:2 Benzema 47′

2:2 Ronaldo kar. 60′

Tabela grupy F

Francja 5pkt, 4:3 Niemcy 4pkt, 6:5 Portugalia 4pkt, 7:6 Węgry 2pkt, 3:6

Wiele razy zmieniała się sytuacja w tabeli grupy F w trakcie ostatniej kolejki. Za burtą była i Portugalia, i Niemcy. Ostatecznie to Węgrzy wrócili na ostatnie miejsce. Pozostałe ekipy awansowały do 1/8 finału.