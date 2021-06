Dwa hity w 1/8 finału!

Aż 18 goli zobaczyliśmy w środowych meczach, które zakończyły fazę grupową Euro 2020. Mamy nadzieję, że podobne emocje będą od soboty, gdy rozpocznie się faza pucharowa. Znamy wszystkich 16. uczestników i wiemy, kto na kogo może trafić. Nudy nie będzie, bo już w najbliższych dniach czekają nas przynajmniej dwa hity!

W środę koniec grup, ale zabawa w 1/8 finału rusza już od soboty. Cztery dni na pierwszą fazę najważniejszego momentu Euro 2020. Na inauguracje mecz Walii z Danią, a po chwili Włosi zagrają z Austrią. Trzeba przyznać, że wśród faworytów na tym etapie mocno poszczęściło się właśnie Włochom, a także Holendrom, którzy zagrają z Czechami. Narzekać nie mogą też Francuzi czy Hiszpanie.

Co innego, jeśli spojrzymy przy parach Belgia-Portugalia oraz Anglia-Niemcy. O ile ci drudzy jeszcze w dalszej fazie mogą mieć w miarę ułatwione zadanie, o tyle pierwsza para w zasadzie już nie będzie miała łatwych meczów do końca turnieju. Dla odmiany pierwszy mecz: Walia – Dania oraz ostatni: Szwecja – Ukraina to raczej duże okazje dla tych ekip na awans do najlepszej ósemki. Zwycięzca tej pierwszej pary paradoksalnie będzie miał najwięcej czasu na odpoczynek przed ćwierćfinałem, bo aż tydzień! Poniżej rozkład jazdy na 1/8 finału:

Sobota 26 czerwca:

18:00 Walia – Dania

21:00 Włochy – Austria

Niedziela 27 czerwca:

18:00 Holandia – Czechy

21:00 Belgia – Portugalia

Poniedziałek 28 czerwca:

18:00 Chorwacja – Hiszpania

21:00 Francja – Szwajcaria

Wtorek 29 czerwca:

18:00 Anglia – Niemcy

21:00 Szwecja – Ukraina

Spośród wszystkich reprezentacji tylko Anglicy zagrają u siebie, na Wembley. Mimo że w grze pozostały Sewilla, Kopenhaga czy Amsterdam… nie zobaczymy tam gospodarzy! W kolejnych fazach będzie podobnie. Jedynie Anglia ma szansę na kolejne mecze w domu. Oczywiście to już w półfinałach i ewentualnym finale.