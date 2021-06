🇳🇱 Holandia – Czechy 🇨🇿 Typy, kursy (27.06.2021)

Pierwszym niedzielnym meczem 1/8 fina艂u Euro 2020 b臋dzie starcie Holandii z Czechami. W Budapeszcie faworytem b臋dzie ekipa Oranje, kt贸ra przesz艂a przez faz臋 grupow膮 bez straty punktu. Ich rywale nie maj膮 jednak nic do stracenia i nie b臋dzie ci膮偶y膰 na nich zbyt du偶a presja.

Holandia – Czechy zapowied藕 (niedziela, 27.06.2021, 18:00)

Trzeba uczciwie przyzna膰, 偶e grupa, w kt贸rej wyst臋powali Holendrzy nie nale偶a艂a do najsilniejszych. Rozprawienie si臋 z Ukrain膮, Austri膮 oraz Macedoni膮 P贸艂nocn膮 nale偶y uzna膰 za konieczno艣膰, z kt贸rej dru偶yna Franka de Boera 艣wietnie si臋 wywi膮za艂a. Komplet punkt贸w i bilans bramkowy 8:2 nale偶y uzna膰 za dobry rezultat.

Czesi przed ostatnim spotkaniem w swojej grupie znajdowali si臋 na pierwszym miejscu w grupie i walczyli o utrzymanie go z reprezentacj膮 Anglii. Ekipa Garetha Southgate鈥檃 zdo艂a艂a jednak zwyci臋偶y膰, przez co b臋dzie mierzy膰 si臋 z Niemcami, natomiast Czesi spadli na trzecie miejsce. Reprezentacja Czech zdoby艂a cztery punkty po zwyci臋stwie ze Szkocj膮 i remisie z Chorwacj膮. Jak p贸jdzie im w niedzielny wiecz贸r?

Holandia – Czechy przewidywane sk艂ady

Holandia:

Czechy:

Holandia – Czechy kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie wygl膮daj膮 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Holandii, kurs: 1.72

remis, kurs: 3.85

zwyci臋stwo Czech, kurs: 5.21

Holandia – Czechy fakty meczowe

Holandia 4 zwyci臋stwa z rz臋du

Holandia 7 mecz贸w bez pora偶ki

Powy偶ej 2,5 gola w 5/6 ostatnich mecz贸w Holandii

Poni偶ej 2,5 gola w 5/7 ostatnich mecz贸w Czech

Holandia – Czechy nasze typy

Spodziewamy si臋 wygranej Holendr贸w, kt贸rzy co najmniej nie藕le radzili sobie w fazie grupowej. Czesi nie nale偶膮 do topowych ekip i powinno to by膰 dobrze widoczne dzisiaj. Gramy zwyci臋stwo Oranje i over bramkowy.

Holandia 鈥 Czechy | Typ: Holandia wygra @1.72 BETFAN

Holandia 鈥 Czechy | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @1.83 BETFAN