Rewolucja w Lidze Mistrzów! Zasada bramek na wyjeździe przeszła do historii

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów piłki nożnej wkrótce przestanie obowiązywać. UEFA wydała komunikat o tym, że od przyszłego sezonu zasada wyjazdowych bramek przestanie obowiązywać w kontynentalnych rozgrywkach.

Zasada “bramek na wyjeździe” obowiązuje w rozgrywkach klubowych UEFA od 1965 roku. Od tamtej pory w przypadku równej liczby bramek obu zespołów w fazie pucharowej rozgrywek, do kolejnej rundy przechodził zespół, który zdobył więcej goli w meczach wyjazdowych. Chociaż od 56 latach ta zasada jest kwestionowana przez wielu piłkarskich ekspertów, do tej pory europejska federacja jej nie zmieniła.

24 czerwca 2021 roku to data, która zapisze się w historii europejskiego futbolu. UEFA wydała bowiem komunikat o zniesieniu kontrowersyjnej zasady. Od tej pory wszystkie dwumecze Ligi Mistrzów oraz innych kontynentalnych rozgrywek zakończone równą liczbą goli obu drużyn będzie rozstrzygała dogrywka, a w następnej kolejności rzuty karne.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021