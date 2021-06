Robert Lewandowski podziękował kibicom za wsparcie podczas Euro 2020

Robert Lewandowski zabrał głos po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2020. Kapitan kadry w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie podczas turnieju.

Reprezentacja Polski zakończyła swoją przygodę z tegorocznymi mistrzostwami Europy na fazie grupowej. Podopieczni Paulo Sousy zdobyli w trzech meczach tylko jeden punkt. Zespół miał szanse na awans do 1/8 finału jeszcze w ostatniej kolejce. “Biało-Czerwoni” przegrali jednak ze Szwecją 2:3, tym samym żegnając się z turniejem.

“Trzeba jak najszybciej zamknąć to, co za nami”

Oba gole w meczu ze Szwedami zdobył Robert Lewandowski, który zakończył rozgrywki z trzema trafieniami na koncie. Po ostatnim spotkaniu kapitan jednak nie krył rozczarowania odpadnięciem z Euro 2020.

– Nie ma co ukrywać, że każda porażka boli. Trzeba będzie to przetrawić i nie będzie to łatwe, pewnie będziemy trzymali to jeszcze trochę czasu w sobie. Tak na gorąco wiadomo, że to wszystko jest ciężkie i jak człowiek usiądzie w domu lub w hotelu, to dopiero będzie do niego docierało. To są chyba najgorsze momenty w życiu piłkarza, żeby w tym momencie sobie poradzić i szukać tego, co przed nami. Trzeba jak najszybciej zamknąć to, co za nami – powiedział w pomeczowej rozmowie dla TVP Sport Robert Lewandowski.

“Walczyliśmy do końca”

Następnego dnia piłkarz po raz kolejny zabrał głos w związku z odpadnięciem “Biało-Czerwonych”. Za pośrednictwem social mediów “Lewy” podziękował kibicom za wsparcie w czasie turnieju.

– Wszyscy jesteśmy rozczarowani i zdajemy sobie sprawę, że ta historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Walczyliśmy do końca. Dziękujemy za Wasze wsparcie, za wiarę w nasze możliwości – mamy zespół, który może w niedalekiej przyszłości przynieść nam wszystkim wiele radości. Dziękujemy że jesteście – można przeczytać w poście kapitana reprezentacji na Facebooku oraz Instagramie.