Kamil Glik: “Zawiedliśmy, nie spełniliśmy marzeń”

Kamil Glik dzień po porażce ze Szwecją umieścił w mediach społecznościowych szczery wpis. – Tak wiem… zawiedliśmy, nie spełniliśmy waszych i naszych marzeń – napisał piłkarz Benevento.

Reprezentacja Polski zakończyła tegoroczne mistrzostwa Europy na fazie grupowej. Podopieczni Paulo Sousy jeszcze w ostatniej kolejce mogli zapewnić sobie udział w 1/8 finału, aczkolwiek w decydującym starciu przegrali 2:3 ze Szwecją.

Jednym z piłkarzy, którzy grali we wszystkich grupowych meczach od początku do końca, był Kamil Glik. Piłkarz Benevento Calcio po meczu ze Szwecją nie krył emocji. – Nie potrafiliśmy strzelić tej jednej bramki więcej. Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć, widocznie nie zasłużyliśmy, aby grać dalej w tym turnieju. Na pewno bardzo szkoda, bo myślę, że te wszystkie bramki we wszystkich meczach, które graliśmy w tym turnieju, były jak najbardziej do uniknięcia. Bardzo mocno tego szkoda – powiedział piłkarz w rozmowie z TVP Sport.

“Ta drużyna zrobiła wszystko, co mogła”

Dzień po meczu Kamil Glik umieścił szczery wpis w mediach społecznościowych. Reprezentant Polski podziękował kibicom i przyznał, że kadra Sousy zawiodła oczekiwania.

– Tak wiem… zawiedliśmy, nie spełniliśmy waszych i naszych marzeń. Ale wiem, że ta drużyna zrobiła WSZYSTKO co mogła, jestem tego pewien! Dziękuje wam za wsparcie – napisał 33-latek za pośrednictwem Instagrama.

Wpis Kamila Glika spotkał się z wieloma pozytywnymi opiniami. Poza tym część z kibiców domagała się, żeby piłkarz Benevento na razie nie rezygnował z gry w reprezentacji (przed turniejem pojawiły się pogłoski na ten temat) i pozostał w niej przynajmniej do przyszłorocznego mundialu.