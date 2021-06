Oficjalnie: Łukasz Piszczek piłkarzem LKS Goczałkowice Zdrój

Łukasz Piszczek potwierdził wcześniejsze zapowiedzi. Piłkarz, który przez ponad dekadę występował w Borussii Dortmund, podpisał kontrakt z klubem, w którym rozpoczęła się jego kariera piłkarska.

11 lat w Dortmundzie

Łukasz Piszczek trafił do Borussii Dortmund w 2010 roku i grał tam do tej pory. Łącznie w barwach BVB były reprezentant Polski rozegrał 382 mecze. Tym sposobem znalazł się na siódmym miejscu w rankingu wszechczasów klubu. Co więcej, jest to drugi wynik spośród wszystkich obcokrajowców, którzy występowali w klubie z Dortmundu. Wyżej w zestawieniu jest tylko Brazylijczyk Dede, który rozegrał 16 spotkań więcej.

Jeszcze przed zakończeniem sezonu Łukasz Piszczek zapewnił, że chciałby wrócić w rodzinne strony. Chociaż mówiło się o zainteresowaniu piłkarzem z innych klubów, 36-latek był konsekwentny w swoich słowach. – Kilka klubów z Ekstraklasy się do mnie odezwało i sondowało, czy byłbym zainteresowany ich ofertami, ale konsekwentnie powtarzałem, że na tę chwilę mam w głowie plan na swoją przyszłość – wyznał piłkarz w rozmowie z “Interią”.

Powrót do korzeni

Jak były piłkarz Borussi zapewnił, tak też się stało. Łukasz Piszczek od przyszłego sezonu będzie występował w LKS-ie Goczałkowice Zdrój, czyli zespole, w którym rozpoczął piłkarską karierę.

LKS Goczałkowice Zdrój w ubiegłym sezonie trzeciej ligi zajął siódme miejsce w Grupie III. W zespole występują znani z występów w ekstraklasie Piotr Ćwielong i Łukasz Hanzel.