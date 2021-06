Problemy Belgów przed ćwierćfinałem. Poważna kontuzja Hazarda?

Belgia w niedzielnym meczu pokonała Portugalię 1:0 i zameldowała się w ćwierćfinale Euro 2020. W drugiej połowie spotkania z powodu urazów z boiska musieli zejść Kevin De Bruyne i Eden Hazard. Czy “Czerwone Diabły” w kolejnym starciu będą musiały poradzić sobie bez nich?

Belgia wyeliminowała mistrzów Europy

W niedzielnym pojedynku z Portugalią, Belgowie zameldowali się w ćwierćfinale Euro 2020. Podopieczni Roberto Martineza wygrali 1:0 z aktualnymi mistrzami Europy, a gola na wagę zwycięstwa strzelił Thorgan Hazard. Tym samym “Czerwone Diabły” mogą już przygotowywać się do starcia w następnej fazie z kolejnym trudnym rywalem, reprezentacją Włoch. Pojedynek odbędzie się 2 lipca w Monachium.

Eden Hazard już nie zagra na Euro?

Przed pojedynkiem ze “Squadrą Azzurra” w belgijskich szeregach pojawiły się jednak problemy zdrowotne. Zarówno Kevin De Bruyne, jak i Eden Hazard musieli opuścić plac gry w drugiej połowie niedzielnego meczu. Podczas pomeczowej konferencji selekcjoner Belgów Roberto Martinez przyznał, że piłkarz Realu Madryt doznał urazu mięśniowego. Z kolei co do stanu zdrowia gwiazdora Manchesteru City nie otrzymał konkretnych informacji.

Na ten moment wydaje się, że Kevin De Bruyne powinien znaleźć się w składzie na mecz z Włochami. Problemy Edena Hazarda mogą się jednak okazać nieco poważniejsze. – Nie wyglądało to dobrze, ale miejmy nadzieję, że wróci na resztę meczów Euro – miał powiedzieć brat Edena, Thorgan. Tego optymizmu nie podziela jednak inny reprezentant, Thibaut Courtois. – Myślę, że Euro dla Edena się skończyło, on już nie zagra – stwierdził belgijski golkiper (via “Metro”).

Roberto Martinez podczas pomeczowej konferencji przyznał, że już na początku tygodnia sytuacja obu zawodników się wyjaśni. Eden Hazard i Kevin De Bruyne w poniedziałek mają przejść szczegółowe badania. – Potrzebujemy 48 godzin, żeby dowiedzieć się więcej – powiedział selekcjoner Belgów.