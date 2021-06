Jakub Kuzdra odchodzi z Warty Poznań

Jakub Kuzdra w przyszłym sezonie nie będzie już występować w Warcie Poznań. Piłkarz pożegnał się z klubem po wygaśnięciu kontraktu.

Dwa sezony w Poznaniu

Jakub Kuzdra występował w barwach “Zielonych” przez dwa lata. Już na początku swojej przygody z klubem wskoczył do pierwszego składu, ale jeszcze w rundzie jesiennym sezonu 2019/2020 doznał kontuzji, która wyłączyła go z gry na trzy miesiące. Na wiosnę nie wrócił na stałe do składu Warciarzy, ale po awansie do ekstraklasy okazał się przydatną postacią drużyny.

W tym sezonie Jakub Kuzdra wystąpił w 21 ligowych spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Piłkarz w zespole Piotra Tworka grał w minionych rozgrywkach zarówno na prawej, jak i lewej obronie.

Piłkarz nie przedłużył kontraktu

Z końcem sezonu kontrakt Kuzdry z Wartą dobiegł jednak końca. Jak poinformował klub, piłkarz nie zdecydował się na przedłużenie umowy wygasającej 30 czerwca. – W imieniu Zielonej Rodziny dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze! – poinformowała Warta Poznań na oficjalnej stronie.

Fot. YouTube/Warta Poznań