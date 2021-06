Kylian Mbappe przeprosił kibiców za zmarnowaną jedenastkę

Mistrz świata zakończył przygodę z Euro 2020 na 1/8 finału. Reprezentacja Francji w sensacyjnych okolicznościach przegrała ze Szwajcarią po serii rzutów karnych. Decydującą jedenastkę zmarnował Kylian Mbappe. Piłkarz PSG po meczu przeprosił kibiców.

To miał być turniej Kyliana Mbappe. 22-latek zaliczył bardzo udany sezon, strzelając łącznie 42 gole i zaliczając 11 asyst. Mając na uwadze siłę francuskiej kadry, piłkarz PSG wskazywany był na zawodnika, który poprowadzi tę reprezentację do triumfu. Rzeczywistość wyglądała jednak zupełnie inaczej. Wystarczy powiedzieć, że Kylian Mbappe nie strzelił gola w żadnym z trzech grupowych spotkań.

Mbappe przeprosił kibiców

22-latek nie zdołał także trafić do siatki w starciu 1/8 finału ze Szwajcarią. Co więcej, Mbappe zmarnował decydujący rzut karny w serii jedenastek i tym samym Francja pożegnała się z turniejem. Tuż po meczu zawodnik PSG opublikował post na Instagramie, w którym przeprosił kibiców za niewykorzystanie szansy – Smutek jest ogromny. Nie mogliśmy osiągnąć celu. Przepraszam za ten rzut karny. Chciałem pomóc drużynie, ale zawiodłem. Trudno będzie zasnąć, lecz wzloty i upadki to element sportu, który kocham. Wiem, ze fani byli rozczarowani, ale chciałbym podziękować za wsparcie i wiarę.