Standard Liege – Union Saint-Gilloise 🇧🇪 Typy, kursy (30.06.2021)

Standard Liege w sparingu podejmie Union Saint-Gilloise. Czy to spotkanie zako┼äczy si─Ö wyra┼║nym zwyci─Östwem faworyt├│w? A mo┼╝e powinni┼Ťmy spodziewa─ç si─Ö niespodzianki?

Standard Liege – Union Saint-Gilloise zapowied┼║

ÔÇťLes RouchesÔÇŁ mog─ů mie─ç wiele zastrze┼╝e┼ä do swojej postawy w ostatnim czasie. Dru┼╝yna zako┼äczy┼éa sezon czterema pora┼╝kami z rz─Ödu, ulegaj─ůc dwukrotnie Mechelen i po razie w meczach z Gent i Oostende. R├│wnie┼╝ okres przygotowawczy zespo┼éu nie rozpocz─ů┼é si─Ö najlepiej. Pi┼ékarze z Liege ulegli bowiem w zesz┼éym tygodniu Rochefortowi a┼╝ 1:3.

Ich najbliższym rywalem będzie Saint-Gilloise, które w poprzednich rozgrywkach awansowało do belgijskiej elity. Drużyna nie przegrała żadnego meczu od lutego i dobrze rozpoczęła przygotowania do sezonu. Podopieczni Felice Mazzù ostatnio pokonali aż 4:0 Zulte Waregem, czyli 10. zespół ubiegłego sezonu Jupiler League.

Po raz ostatni ekipy zmierzy┼éy si─Ö w 2017 roku. Lepsi okazali si─Ö w├│wczas pi┼ékarze Standardu, pokonuj─ůc rywali 3:1. Czy tym razem ponownie wygraj─ů faworyci?

Standard Liege – Union Saint-Gilloise kursy

Zdaniem bukmacher├│w, to uczestnicy Ligi Europy z poprzednich rozgrywek przyst─Öpuj─ů do meczu w roli faworyt├│w. Kurs na ich zwyci─Östwo wynosi 2.10, natomiast ich rywali 2.83. Za to szanse na remis ustalono na 3.70.

Standard Liege – Union Saint-Gilloise fakty meczowe

ÔÇťLes RouchesÔÇŁ nie wygrali ju┼╝ od pi─Öciu spotka┼ä, cho─ç przez ten czas tylko w jednym meczu nie strzelili gola.

Ich rywale za to kontynuuj─ů seri─Ö 14 mecz├│w bez pora┼╝ki, kt├│ra trwa ju┼╝ od lutego.

W ostatnich latach Saint-Gilloise ani razu nie pokonało byłego mistrza Belgii.

Standard Liege – Union Saint-Gilloise typy

Na to spotkanie przewidujemy nast─Öpuj─ůce zdarzenia.

Standard – Saint-Gilloise | Typ: Obie dru┼╝yny strzel─ů @1.46 Totolotek

Standard – Saint-Gilloise | Typ: Powy┼╝ej 2.5 goli @1.50 Totolotek