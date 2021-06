Gary Lineker skrytykował decyzję sędziego meczu Szwecja-Ukraina

Gary Lineker wzbudził swoją opinią, którą wyraził w trakcie meczu Szwecja-Ukraina. Były angielski piłkarz stwierdził, że Marcus Danielson nie zasłużył na czerwoną kartkę.

W ostatnim meczu 1/8 finału Ukraina pokonała po dogrywce Szwecję 2:1. Jednym z kluczowych momentów tego spotkania była bez wątpienia sytuacja z 98. minuty. Wówczas sędzia Daniele Orsato przyznał czerwoną kartkę Marcusowi Danielsonowi. Piłkarz chińskiego Dalian Pro zaliczył spóźniony atak na piłkę i wyprostowaną nogą wpadł na Artema Biesiedina. Ukrainiec po tym incydencie nie mógł kontynuować gry i musiał opuścić boisko.

Czerwona kartka dla reprezentanta Szwecji wydawała się jak najbardziej uzasadniona. Zdania Daniele Orsato nie podzielił jednak Gary Lineker. Były gwiazdor reprezentacji Anglii, a obecnie ekspert BBC Sport i BT Sport skrytykował decyzję arbitra w mediach społecznościowych.

– Kiedy kopiesz piłkę, prawie niemożliwym jest, aby noga za nią nie podążyła. To, że ktoś doznał kontuzji, ponieważ ktoś inny kopnął piłkę, a następnie, przypadkowo nogę, nie sprawia, że jest to faul, nie wspominając już o czerwonej kartce – napisał Gary Lineker na swoim profilu na Twitterze.

That’s not a red card. He’s perfectly entitled to clear that ball. Slow motion once again turning an innocuous challenge look more than it was. Ridiculous.

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021