Egy Maula Vikri odszedł z Lechii Gdańsk

Egy Maulana Vikri już nie zagra w zespole Lechii Gdańsk. Klub zdecydował się nie przedłużać umowy z reprezentantem Indonezji.

Egy Maulana Vikri dołączył oficjalnie do Lechii Gdańsk w lipcu 2018 roku. Wcześniej piłkarz uważany za wielką nadzieję indonezyjskiego futbolu i był kluczową postacią młodzieżowych reprezentacji. Dowodem na to popularność zawodnika w kraju jest choćby liczba obserwujących go internautów w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie śledzi do blisko 1,5 mln osób, co było najwyższym wynikiem w ekstraklasie. Transfer piłkarza do Lechii sprawił zresztą, że liczba followersów klubu wyraźnie wzrosła.

Okazał się niewypałem transferowym

W ciągu trzech lat w Gdańsku, Indonezyjczyk jednak nie podbił polskiej ligi. Piłkarz tylko dziesięć razy zagrał w ligowych meczach, z czego zaledwie raz pojawił się w wyjściowej jedenastce Lechii. W minionych rozgrywkach znalazł się co prawda aż 26 razy w kadrze meczowej, aczkolwiek otrzymał tylko siedem szans od Piotra Stokowca.

Pożegnanie po trzech latach

Kontrakt 20-latka z Lechią wygasał z końcem sezonu. Ostatecznie klub jednak zdecydował się nie przedłużać jego umowy. – Egy, dziękujemy za reprezentowanie Lechii i życzymy powodzenia oraz sukcesów w dalszej karierze! – napisały klubowe media na oficjalnej stronie. Od tej pory Egy Maulana Vikri będzie dostępny z wolnego transferu. Na razie nie wiadomo jednak szczegółów na temat jego przyszłości.