Duże wzmocnienie rywala Śląska w LK. To były piłkarz Liverpoolu

Paide Linnameeskond, które w przyszłym tygodniu zmierzy się ze Śląskiem w eliminacjach Ligi Konferencji, dokonało poważnego wzmocnienia. Do klubu trafił bowiem Ragnar Klavan, były piłkarz między innymi Liverpoolu i Cagliari.

Śląsk Wrocław już w przyszłym tygodniu rozpocznie europejską batalię. Podopieczni Jacka Magiery zmierzą się 8 lipca z estońskim Paide Linnameeskond. Do tej pory w drużynie rywala WKS-u nie było zawodników, którzy wcześniej występowali w czołowych europejskich ligach. Teraz jednak klub dokonał dużego wzmocnienia.

Wielki powrót do Estonii

Do Paide dołączył bowiem Ragnar Klavan. Z końcem czerwca Estończykowi wygasnął kontrakt z Cagliari i był dostępny na zasadzie wolnego transferu. Chociaż sytuację 35-latka śledziło kilka klubów z silniejszych lig, piłkarz zdecydował się na powrót w rodzinne strony po latach zagranicznych występów. 126-krotny reprezentant kraju grał wcześniej m.in. w AZ Alkmaar, Augsburgu, Liverpoolu, a przez ostatnie trzy lata grał w Cagliari.

– Dołączenie najlepszego estońskiego piłkarza wszechczasów do Paide to kamień milowy dla naszego klubu. Doświadczenie Ragnara za granicą jest bezcenne dla naszego młodego klubu. Ragnar to profesjonalista w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jego transfer sprawia, że ​​nasza linia obrony może osiągnąć światowej klasy jakość w linii defensywnej i niezbędną dojrzałość. Ponadto Ragnar to zawodnik, który swoim profesjonalizmem jest przykładem każdego profesjonalnego estońskiego piłkarza – stwierdził prezes klubu, Veiko Veskimäe.

Ragnar Klavan podpisał z Paide półtoraroczny kontrakt. Klub już zapewnił, że piłkarz zagra w dwumeczu ze Śląskiem Wrocław.