Szwajcaria – Hiszpania: Znamy składy!

Niecała godzina pozostała do startu pierwszego meczu 1/4 finału Euro 2020 Szwajcaria – Hiszpania. Przed chwilą poznaliśmy oficjalne zestawienia obu jedenastek. Vladimir Petković i Luis Enrique raczej trzymają się sprawdzonych zawodników z ostatnich meczów.

Trener Helwetów dokonał jednej zmiany, którą musiał zrobić, po spotkaniu z Francją. Mowa o zastępstwie dla Granita Xhaki. Pomocnik Arsenalu pauzuje za kartki, a jego miejsce zajmie Denis Zakaria. Zawodnik Borussii Monchengladbach do tej pory zgromadził na swoim koncie ledwie 25 minut podczas turnieju. To jedyna roszada Vladimira Petkovicia.

Dwie zmiany Lucho

W przypadku Hiszpanów nie ma żadnych absencji kartkowych. Mimo tego Luis Enrique zdecydował się na dwie zmiany w stosunku do wyjściowego składu z 1/8 finału. Co ciekawe wymienia połowę linii obronnej. Na ławce tym razem rozpoczynają Eric Garcia i Jose Gaya. Ich miejsce zajmują Pau Torres i Jordi Alba. Dla obu to powrót do “11”, gdyż rozpoczynali turniej jako podstawowi zawodnicy. Alba rozegrał wcześniej komplet meczów po 90 minut, zaś Pau Torres wchodził z ławki przeciwko Słowakom i Chorwatom.