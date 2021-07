Lukas Podolski zostanie piłkarzem Górnika Zabrze. Jednoznaczne wpisy klubu i piłkarza!

Wielki hit w ekstraklasie stanie się faktem. Lukas Podolski od przyszłego sezonu będzie reprezentować barwy Górnika Zabrze. Wpisy klubu i samego piłkarza nie pozostawiają żadnych złudzeń.

Pół żartem, pół serio zaczynaliśmy podchodzić do słów Lukasa Podolskiego w sprawie gry w Górniku Zabrze. Już kilka dobrych lat temu były reprezentant Niemiec zapowiedział, iż przed końcem piłkarskiej kariery zawita do Polski, by grać w Górniku. Sezony mijały, a Podolskiemu było daleko do PKO BP Ekstraklasy. W końcu 36-latek spełnia swój cel.

Jednoznaczne wpisy

Na Twitterze Górnika Zabrze pojawił się jednoznaczny wpis dotyczący zakontraktowania mistrza świata z 2014 roku.

Zapowiedź nowej przygody wrzucił także sam zawodnik.