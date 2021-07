Oficjalnie: Lukas Podolski piłkarzem Górnika Zabrze

Wielki transfer stał się faktem! Lukas Podolski, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze. Tym samym mistrz świata wraca do Polski, skąd wyjechał z rodzicami w wieku dwóch lat.

Lukas Podolski to postać, której raczej żadnemu kibicowi nie trzeba przedstawiać. 130 występów i 49 bramek w reprezentacji Niemiec, mistrz świata z 2014 roku, były piłkarz Bayernu, Arsenalu czy Interu. Nie da się ukryć, że nie na co dzień takie nazwisko trafia do ekstraklasy. Przez ostatnie półtora roku “Poldi” występował w Antalyasporze. Piłkarz zagrał w tym czasie w 47 meczach, w których zdobył siedem goli i zanotował pięć asyst.

Kibice Górnika mogli stracić nadzieję

Były reprezentant Niemiec przez wiele lat deklarował, że chciałby w przyszłości zagrać w Górniku Zabrze. Piłkarz bowiem nigdy nie ukrywał sympatii do tego klubu, jego rodzina pochodzi bowiem z Gliwic, gdzie wielu mieszkańców kibicuje KSG. Kibice jednak w ostatnim czasie patrzyli na deklaracje Podolskiego z przymrużeniem oka. Wszystko dlatego, że o przenosinach piłkarza do Zabrza mówiło się już półtora roku temu, ale ostatecznie “Poldi” wybrał turecki Antalyaspor. Z kolei niedawno piłkarz został zaprezentowany jako nowy juror niemieckiego programu “Supertalent”, czyli niemieckiej wersji “Mam Talent”, gdzie zastąpił członka grupy Modern Talking, Dietera Bohlena.

“Poldi” jednak w Zabrzu!

Ostatecznie jednak transfer stał się faktem. Lukas Podolski podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze na przyszły sezon, z opcją przedłużenia umowy o rok. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób były reprezentant Niemiec będzie godził grę w klubie ekstraklasy z występami w niemieckim talent-show. Niewątpliwie jednak ten ruch będzie dla klubu dużym wzmocnieniem marketingowym. Czy sportowym także? O tym jeszcze się przekonamy, aczkolwiek jeśli 36-latek będzie w dobrej formie, może okazać się wzmocnieniem zarówno dla zabrzan, jak i dla całej ligi.