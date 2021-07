Santos – Athletico Paranaense 🇧🇷 Typy, kursy (07.07.2021)

Ciekawy mecz otworzy 10. kolejk臋 Brasileirao. Santos – Athletico Paranaense to starcie najlepszej domowej dru偶yny z wiceliderem tabeli. Wed艂ug bukmacher贸w faworytem – nieznacznym – gospodarze, ale szykuje si臋 wyr贸wnane spotkanie.

Santos – Athletico Paranaense zapowied藕 (艣roda, 0:30)

Gospodarze to najlepszy zesp贸艂 w domu. P贸ki co zgarn膮艂 na Vila Belmiro a偶 11 punkt贸w w pi臋ciu meczach. To oznacza ni mniej, ni wi臋cej, ale trzy wygrane oraz dwa remisy. Co ciekawe bilans bramkowy te偶 robi wra偶enie – 7:1. Jednak k艂opot z Peixe zaczyna si臋, gdy wyje偶d偶aj膮 poza dom, gdy偶 w dotychczasowych czterech delegacjach zgarn臋li zaledwie… oczko! Dlatego nadal musz膮 znacznie lepiej punktowa膰 u siebie i nawet przy takich rywalach, jak ten dzisiejszy, nie zmienia to wiele. Po prostu celem w ka偶dym domowym meczu b臋dzie komplet punkt贸w.

Athletico Paranaense jest du偶o bardziej wyr贸wnane pod tym wzgl臋dem.聽 W domu i na wyje藕dzie po cztery rozegrane mecze i niemal identyczny bilans – 10 na Arena da Baixada i 9 na wyjazdach. Jedno zaleg艂e spotkanie oznacza to, 偶e po jego wygraniu znowu mog膮 wskoczy膰 na fotel lidera! W tym sezonie na ich koncie zalewie jedna pora偶ka – 1:2 z Bahi膮 – ale ich mecze raczej s膮 przyjemne do ogl膮dania. W ostatnich pi臋ciu meczach kibice obejrzeli 艂膮cznie 18 goli, czyli 3,6/mecz!

Santos – Athletico Paranaense kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Santos wygra, kurs: 2,60

Athletico wygra, kurs: 2,80

Remis, kurs: 2,95

Santos – Athletico Paranaense fakty meczowe

Santos to najlepsza dru偶yna w domu – 11 punkt贸w w pi臋ciu meczach

Athletico Paranaense jest wiceliderem tabeli

W ubieg艂ym sezonie dwukrotnie mecze mi臋dzy tymi ekipami wygrywali gospodarze

Santos – Athletico Paranaense typy

To powinno by膰 otwarte spotkanie, a przy takich kursach 偶al by艂oby nie skorzysta膰 z takiej opcji.

Typ: Obie strzel膮 @ 2,00 TOTALbet