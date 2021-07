Premier League od sezonu 2022/2023 w Viaplay

Premier League będzie transmitowana w Canal+ prawdopodobnie tylko do końca nadchodzącego sezonu. W kolejnym sezonie angielskie rozgrywki będą już pokazywane w platformie Viaplay, która w tym roku wkroczyła do Polski.

Telewizją, która od lat posiada prawa w Polsce do pokazywania pojedynków angielskich gigantów jest Canal+. Można wręcz powiedzieć, że wielu kibicom w Polsce Premier League kojarzy się z głosami Andrzeja Twarowskiego, Rafała Nahornego czy Przemysława Pełki. Tym samym, można stwierdzić, że z końcem najbliższego sezonu dla fanów angielskiej piłki w Polsce, nastąpi przełom.

Viaplay przejął prawa do angielskich rozgrywek

To oznacza, że najprawdopodobniej Premier League już wkrótce nie zobaczymy na antenie Canal+. Od sezonu 2022/2023 prawa do emisji rozgrywek w Polsce wykupił koncern NENT, do którego należy wchodząca właśnie na polski rynek platforma Viaplay. Grupa medialna już oficjalnie poinformowała, że będzie transmitować angielskie pojedynki przez najbliższe sześć lat.

Tym samym Premier League stała się kolejną ligą, do której prawa będzie posiadać Viaplay. Już wiadomo, że w ofercie platformy od najbliższego sezonu będą Bundesliga, Liga Europy oraz Liga Konferencji. Poza tym, w latach 2023-2025 grupa NENT będzie posiadać prawa do pokazywania w Polsce zawodów Formuły 1. Koszt wykupu pakietu Viaplay w Polsce wynosi 34 zł.