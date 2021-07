Fortaleza – America Mineiro 🇧🇷 Typy, kursy (07.07.2021)

Kolejne mecze 10. kolejki brazylijskiej Serie A. Na p贸艂nocy dojdzie do spotkania Fortaleza – America Mineiro. Nietrudno wskaza膰 faworyta patrz膮c na tabel臋. B臋d膮 nim oczywi艣cie gospodarze!

Fortaleza – America Mineiro zapowied藕 (艣roda, 23:00)

Ekipa z Estadio Castelao bardzo dobrze rozpocz臋艂a sezon. Co prawda w ostatnich tygodniach ju偶 tak nie wygrywaj膮, ale regularne punktowanie u siebie pozwala im ca艂y czas by膰 w czo艂贸wce. Na domowym obiekcie p贸ki co zgarn臋li 10 punkt贸w na 12 mo偶liwych. Pokonali Internacional Porto Alegre, Sport Recife i Chapecoense. Jedynie Fluminense potrafi艂o wywie藕膰 oczko. Fortaleza na tym bazuje, gdy偶 zgarn臋艂a u siebie 2/3 zdobytych punkt贸w, czyli 10 z 15, jakie ma w tabeli. Na dzisiaj wystarcza to do pi膮tego miejsca, ale jest szansa nawet na awans o jedno oczko wy偶ej po tej kolejce.

America Mineiro to beniaminek Serie A. Chocia偶 m贸wimy o klubie, kt贸ry w ostatnich latach cz臋sto lawiruje pomi臋dzy pierwsz膮 a drug膮 klas膮 rozgrywkow膮. Cz臋sto s膮 zdecydowanie zbyt mocni na Serie B, ale ju偶 na najwy偶szym poziomie maj膮 ogromne k艂opoty z utrzymaniem si臋. Co ciekawe jednak wyro艣li w mie艣cie na si艂臋 numer dwa, po sensacyjnym spadku Cruzeiro. America sezon rozpocz臋艂a nie najgorzej – 9pkt w 9. meczach. To spora zas艂uga ostatnich dw贸ch gier, gdy wygrali z Bahi膮 na wyje藕dzie 4:3 i Santosem u siebie 2:0. W ten spos贸b uciekli ze strefy spadkowej. Nadal jednak trzeba pami臋ta膰, 偶e ich g艂贸wn膮 si艂膮 jest punktowanie g艂贸wnie w domu.

Fortaleza – America Mineiro kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie

Fortaleza wygra, kurs: 1,85

America wygra, kurs: 4,40

Remis, kurs: 3,25

Fortaleza – America Mineiro fakty meczowe

Fortaleza u siebie zgarn臋艂a 10 na 12 mo偶liwych punkt贸w – 3 wygrane i remis

America Mineiro wygra艂a na wyje藕dzie jeden z mecz – 4:3 z Bahi膮

Oba zespo艂y ostatni raz spotka艂y si臋 w 2016 roku w Pucharze Brazylii. W lidze widzieli si臋 w 2004 roku w Serie B!

Fortaleza – America Mineiro typy

Faworytem w tym meczu b臋d膮 gospodarze i na nich stawiamy.

Typ: Fortaleza @ 1,85 TOTALbet