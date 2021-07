🇫🇮 Honka – Runavik 🇫🇴 Typy, kursy (08.07.2021)

Pi艂karze Honki w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy zmierz膮 si臋 w Helsinkach z Runavikiem.聽

Honka – Runavik zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Honka to czwarty zesp贸艂 ubieg艂ego sezonu finlandzkiej ekstraklasy. W aktualnej kampanii klub radzi sobie bardzo przeci臋tnie, co potwierdza fakt, i偶 gracze Honki zajmuj膮 obecnie 贸sme miejsce w tabeli ze strat膮 a偶 dwudziestu jeden punkt贸w do lidera. Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 za nami jedena艣cie kolejek w Finlandii, jest to ogromna r贸偶nica.

Runavik to natomiast druga ekipa sezonu 2020 na Wyspach Owczych, kt贸ra straci艂a do triumfatora rozgrywek 艂膮cznie sze艣膰 punkt贸w i mia艂a przewag膮 jednego oczka nad Klasvikiem. Runavik m贸g艂 nie znale藕膰 si臋 na tej pozycji, gdyby gracze Klasvika wygrali mecz ostatniej kolejki.

Do tej pory Honka nie mia艂a okazji rywalizowa膰 z Runavikiem. Obie ekipy zmierz膮 si臋 zatem po raz pierwszy.

Honka – Runavik kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Honka. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.4. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.15. Triumf go艣ci bukmacherzy oceniono na kurs 6.5.

Honka – Runavik fakty meczowe

Honka wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Runavik wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, Runavik traci艂 minimum jednego gola

Honka – Runavik typy

Cho膰 Honka nie b艂yszczy obecnie form膮, to finlandzki klub powinien poradzi膰 sobie z Runavikiem. Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy.

Honka – Runavik | Typ: Honka wygra do przerwy i ca艂y mecz 2.1 @ LV BET聽

Honka – Runavik | Typ: Honka wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 2.17 @ LV BET聽