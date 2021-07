🇽🇰 Drita – Decic 🇲🇪 Typy, kursy (08.07.2021)

W ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy, pi艂karze Drity zmierz膮 si臋 na Fadil Vokrri Stadium z Decic.

Drita – Decic zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Drita to druga ekipa kosowskiej ekstraklasy ubieg艂ego sezonu. Zesp贸艂 straci艂 do mistrza – Pristiny 艂膮cznie dwa oczka, natomiast przewaga nad trzecim zespo艂em wynios艂a dwa punkty. W ramach przygotowa艅 do nowej kampanii Drita rozegra艂a jeden mecz, przegrywaj膮c ze Shkupi 1:2.

Decic to z kolei trzeci zesp贸艂 czarnog贸rskiej ekstraklasy, kt贸ry ostatecznie straci艂 a偶 trzydzie艣ci jeden punkt贸w do triumfatora zmaga艅, natomiast mia艂 przewag臋 dw贸ch oczek nad czwart膮 FK Podgorica. Gracze Decic w dw贸ch spotkaniach kontrolnych nie zdo艂ali zanotowa膰 zwyci臋stwa.

Do tej pory obie ekipy nie mia艂y okazji rywalizowa膰 mi臋dzy sob膮. B臋dzie to pierwszy mecz tych dru偶yn.

Drita – Decic kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Drita. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.77. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 2.85. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 5.3.

Drita – Decic fakty meczowe

Drita zanotowa艂a dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gracze Decic nie wygrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w pi艂karze Decic tracili minimum jednego gola

Drita – Decic typy

Zak艂adamy, 偶e Drita wykorzysta atut w艂asnego boiska i wygra ten mecz.

Drita – Decic | Typ: Drita wygra mecz 1.77 @ LV BET聽

Drita – Decic | Typ: Drita wygra mecz i powy偶ej 1.5 bramki 2.4 @ LV BET聽