Pedri najlepszym młodym piłkarzem Euro 2020

W tej kategorii chyba nie było dyskusji. Wielu młodych nieźle się zaprezentowało podczas zakończonego właśnie Euro 2020. Jednak zdecydowanym numerem jeden był Pedri. UEFA uhonorowała pomocnika Barcelony za występ podczas turnieju.

Był jednym z najmłodszych na turnieju. Jeszcze rok temu o tej porze słyszeli o nim tylko kibice Barcelony. I to nie chodzi o zwykłego fana Blaugrany, a raczej takiego, który zagląda do rezerw czy juniorów, by sprawdzać potencjalne gwiazdy przyszłości Camp Nou. Tymczasem Pedri ma za sobą kapitalny premierowy sezon. Dopiero w marcu zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii, a na Euro pojechał jako podstawowy zawodnik.

Ale to że był podstawowym zawodnikiem to mało powiedziane. Pięć razy zagrał komplet minut – 3 razy po 90 i dwa razy po 120 – a tylko raz zszedł przed końcem. To wymiana na rzuty karne ze Szwajcarią. Wszedł za niego Rodri i… przestrzelił swoją jedenastkę! Być może to znak dla Luisa Enrique, by w przyszłości nie zmieniać pomocnika Barcelony. Pedri poza czasem gry, był także na czele innej klasyfikacji – przebiegniętych kilometrów.

🗣️ Luis Enrique: "What Pedri has done in this tournament, at 18, no one has done. Not even Andrés Iniesta did that; it's incredible, unique."

UEFA's team of Technical Observers have named Pedri as their Young Player of the Tournament 🇪🇸👏#EURO2020 | #ESP pic.twitter.com/NDwfFoXt2O

