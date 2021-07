Rafał Gikiewicz przedłuża kontrakt z Augsburgiem!

Jak na bramkarza przystało – im starszy, tym lepszy. Rafał Gikiewicz po kolejnym dobrym sezonie w Bundeslidze dostaje nowy kontrakt. Nowa umowa wiąże polskiego golkipera z Augsburgiem do czerwca 2023.

Rafał Gikiewicz w minionym sezonie BL zagrał wszystko od deski do deski. 34 mecze po 90 minut dały przepustkę do wąskiego grona piłkarzy, którzy skończyli sezon z kompletem minut i przekroczyli granicę 3000 minut. W barwach Augsburga przepuścił 54 gole, czyli dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej w Unionie Berlin. Można żartobliwie powiedzieć, że nieco się poprawił, gdyż w stolicy Niemiec zrobił to grając jeden mecze mniej.

Będąc już zupełnie poważnym, trzeba przyznać, że Rafał Gikiewicz wyrobił sobie niezłą markę w Niemczech. Dla niego to będzie trzeci sezon na najwyższym szczeblu i raczej można się spodziewać powtórki z rozrywki, czyli pewnego miejsca w składzie FCA.

Na uwagę zasługuje także sposób w jaki klub przedstawił nową umowę dla polskiego bramkarza. Mr Beton jako ten, który betonuje bramkę, by rywale nie byli w stanie do niej strzelać. Element humorystyczny, ale także docenienie klasy sportowej swojego golkipera.