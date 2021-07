Polacy w Serie A. Transferowe spekulacje #2

Trwa okno transferowe, dlatego z tej okazji przyglądamy się sytuacjom naszych zawodników na Półwyspie Apenińskim. W pierwszej odsłonie wzięliśmy pod lupę golkiperów. Tym razem skupimy się na defensorach. Czy możemy być świadkami jakiś roszad?

Wydaje się, że z trójki bramkarzy największe szanse na przeprowadzkę ma Bartłomiej Drągowski. Ewentualna operacja uzależniona jest tylko i wyłącznie od atrakcyjnej oferty, jaka mogłaby pojawić się we Florencji dla samego piłkarza. O sytuacji wszystkich golkiperów można przeczytać pod poniższym linkiem.

Ostatnie miesiące były dla Sebastiana Walukiewicza niezwykle trudne. Od momentu zmiany trenera w Cagliari, 21-latek nie otrzymał szansy na grę. Tym sposobem ostatni raz Walukiewicz zameldował się na murawie meczu Serie A 14 lutego w trakcie pojedynku z Atalantą. Pozycja Cagliari w tym czasie była niezwykle trudna, dlatego Eusebio Di Francesco został zwolniony z klubu, a jego miejsce zajął Leonardo Semplici, który ostatecznie doprowadził zespół do utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej i będzie kontynuował pracę z drużyną w trakcie kampanii 2021/2022.

Nie jest to dobra wiadomość dla Sebastiana Walukiewicza. Można przypuszczać, że włoski trener dalej nie będzie stawiać na 21-latka. Jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji wydaje się transfer do innego. Jak informował Piotr Dumanowski z Eleven Sports, Walukiewicz już wkrótce może zostać zawodnikiem Torino.

Włoskie media już o tym spekulowały, ale z tego co słyszę to niemal pewne. Sebastian Walukiewicz trafi z Cagliari do Torino. Zainteresowane były także Sevilla i Wolfsburg, ale Seba zostanie we Włoszech i ma dołączyć do ekipy Byków. 🐂 Here we go! 😅 #włoskarobota

— Piotr Dumanowski (@PDumanowski) July 5, 2021