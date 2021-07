Legia bez fajerwerków w drugiej rundzie

Nie była to formalność, ale Legia Warszawa zameldowała się w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Tym razem warszawski zespół pokonał Bodo/Glimt 2:0 po golach Luquinhasa i Tomasa Pekharta. To oznacza, że drużyna Czesława Michniewicza jest coraz bliżej awansu do fazy grupowej europejskich pucharów.

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem sporej przewagi gości. Legia grała bardzo cofnięta i tylko przesuwała za piłką. Trudno się oglądało, gdy mistrz Polski był tak zepchnięty do defensywy przez mistrza Norwegii. Apogeum tej przewagi nastąpiło w 33. minucie. Wówczas Erik Botheim miał niemalże 100% sytuacje. Kapitalne podanie z prawej strony i norweski napastnik z kilku metrów posłał piłkę wysoko nad bramką. To była sytuacja, w której wystarczyło dostawić nogę i zapytać bramkarza o róg.

Zmiana gry

Na szczęście po chwili Legia nieco się obudziła. Długie podanie z głębi pola od Andre Martinsa i wówczas Luquinhas nie wykorzystał dobrej sytuacji. Kilka minut później Brazylijczyk był już znacznie skuteczniejszy. Dostał piłkę na skrzydle, efektownie minął rywala i ładnym strzałem dał warszawianom prowadzenie.

Liczymy na to, że w drugiej połowie zobaczymy więcej TAKICH akcji, a przede wszystkim zobaczymy Legię, która przypieczętuje awans

Druga część meczu wyglądała już zupełnie inaczej. Legia nie dała się tak stłamsić, ale od początku chciała ruszyć do ataku. Uzyskała sporą przewagę na początku i niewiele brakowało, by strzeliła drugiego gola po akcji dwóch wahadłowych. Jednak i Bodo/Glimt miało swoją szansę, gdy Tounekti trafił piłką w poprzeczkę po jednym z rzutów rożnych. W samej końcówce Legia zadała ostatni cios. Asysta Mattiasa Johanssona i Tomas Pekhart strzelił z bliska ustalając wynik spotkania.

W drugiej rundzie Legia Warszawa zmierzy się z Florą Tallin. Pierwszy mecz odbędzie się w Warszawie 20 lub 21 lipca. Rewanż tydzień później w stolicy Estonii. Jeśli Legia pokona najbliższego rywala, będzie pewna gry, co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.