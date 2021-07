Szymon Żurkowski trafi na kolejne wypożyczenie. Zostanie w Serie A!

W 2019 roku Szymon Żurkowski stał się zawodnikiem Fiorentiny. Od tego momentu, 23-latek nie otrzymał prawdziwej szansy we włoskiej ekipie, notując raptem dziesięć minut w Serie A. Środkowy pomocnik został z kolei wypożyczony do Empoli, gdzie rozegrał całkiem przyzwoitą kampanię. Beniaminek włoskiej ekstraklasy był na tyle zadowolony z postawy polskiego zawodnika, że jest o krok od ponownego sprowadzenia 23-latka.

Żurkowski nie podbił Florencji. Wystarczy powiedzieć, że w trakcie pierwszej części sezonu 2019/2020, pomocnik zaliczył zaledwie dwa mecze w Serie A, spędzając na murawie tylko dziesięć minut. Brak gry wymusił wypożyczenie. Polak trafił do Empoli, gdzie początki również były bardzo trudne.

Szymon Żurkowski zostanie w Empoli

Sytuacja uległa znacznej poprawie podczas kampanii 2020/2021. Szymon Żurkowski stał się ważnym ogniwem ekipy z Serie B i pomógł drużynie w awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej, zaliczając 25 ligowych występów i strzelając dwa gole. Zarząd Empoli był na tyle zadowolony z gry Polaka, iż zaczął pracować nad kolejnym wypożyczeniem.

Wygląda na to, że beniaminek Serie A doszedł do porozumienia z Fiorentiną. Jak informuje Nicolo Schira, przeprowadzka Żurkowskiego do Empoli na zasadzie wypożyczenia jest już ustalona. Dodatkowo w umowie zawarta będzie opcja wykupu, natomiast Fiorentina w przypadku transferu definitywnego, będzie mogła z powrotem sprowadzić Żurkowskiego po ustalonej kwocie.