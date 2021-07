Super Typer na Ekstraklasę w LV BET

Od poniedziałku (19.07 od godziny 10:00) do piątku (23.07 do godziny 18:00) na stronie LV BET dostępna będzie promocja: Super Typer na Ekstraklasę. Będzie to kontynuacja promocji Super Typer, w której za poprawne wytypowanie (1X2) wszystkich meczów 1. kolejki Ekstraklasy gracz może otrzymać 20 000 PLN.

Przygotuj na jednym kuponie wszystkie dziewięć meczów 1. kolejki Ekstraklasy, według zasady 1X2 (typy tylko na zwycięstwo gospodarzy, remis, zwycięstwo gości) i rywalizuj z najlepszymi. Do promocji kwalifikują się zakłady o stawce minimalnej 10 PLN.

Promocją objęte są mecze Ekstraklasy od 23 do 26 lipca. Pierwsze cztery kupony gracza kwalifikują się do konkursu.

Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

