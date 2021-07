Oficjalnie: Damian Kądzior zawodnikiem Piasta Gliwice!

Piast Gliwice dokonuje dużego wzmocnienia. Zawodnikiem śląskiego klubu został Damian Kądzior, który reprezentował barwy SD Eibar. 29-latek podpisał kontrakt do 2024 roku.

O transferze Kądziora do PKO BP Ekstraklasy media spekulowały od kilku tygodni. Z tą różnicą, iż ofensywnego gracza łączono przede wszystkim z Lechem Poznań. Ostatecznie “Kolejorz” nie poczynił odpowiednich kroków, by sprowadzić do Poznania 29-letniego zawodnika. Wykorzystał to Piast, który w poniedziałkowy wieczór ogłosił transfer.

Damian Kądzior zawodnikiem Piasta

Jak poinformował śląski klub, Damian Kądzior podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku. W takich słowach piłkarz skomentował swój transfer – Jestem bardzo szczęśliwy, że to właśnie Piast był najbardziej konkretny spośród wszystkich klubów, nie tylko polskich, ale i kilku zagranicznych, z którymi rozmawialiśmy. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak odpłacić się na boisku za dane mi zaufanie.

Damian Kądzior w trakcie sezonu 2020/2021 zaliczył 6 występów w LaLiga, a także 17 meczów w tureckiej Super Lig, notując w tych spotkaniach dwie asysty.

fot. PiastGliwiceTV